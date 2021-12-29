Пропозицію української делегації щодо позачергового засідання ТКГ відкинуто, - Костін
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Пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто.
Про це повідомив в.о. першого заступника делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше Костін надсилав листа на адресу ОБСЄ з проханням провести таке засідання через порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на сході України.
"Пропозицію нашої делегації про проведення сьогодні позачергового засідання ТКГ з огляду на порушення режиму припинення вогню було відкинуто", - розповів Костін.
Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.
Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.
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А Зеленський тепер має нейтралізувати цю злочинну оборудку!
Порохло - це чиновник, який сидів у найвищій владі П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ. При цьому країна настільки ослабла, що ворог не міг цим не скористатися - а ось чиновник, який мав дбати про державу, але дбав виключно за себе - за ці роки став мультимільярдером...
штайнмаєралаврова" підписував? Бо "мінські" неможливо виконати, а значить і капітулвати?
До речі, коли НАШ Порошенко зупинив *****, ваш ВАЗеленський в моцкві цюцюркою по роялю возив.
Може про оточення вазеліна погамонимо? Чи про те, чому ви в Польщі, а не в Україні, поряд зі своїм ідолом? Невже не бажаєте пірнути в "кінець епохи бідності", зі скумбрією по 8 гривень, від вазелінської?