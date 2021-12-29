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Пропозицію української делегації щодо позачергового засідання ТКГ відкинуто, - Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пропозицію української делегації щодо позачергового засідання ТКГ відкинуто, - Костін

Пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто.

Про це повідомив в.о. першого заступника делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Костін надсилав листа на адресу ОБСЄ з проханням провести таке засідання через порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на сході України.

"Пропозицію нашої делегації про проведення сьогодні позачергового засідання ТКГ з огляду на порушення режиму припинення вогню було відкинуто", - розповів Костін.

Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін

Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Це мазохізм якийсь !!! Невже цій владі подобається коли москалі харкають їм в обличчя ?
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29.12.2021 15:04
+6
10 кроків капітуляції запропонували. Жодної вимоги до загарбника. А він ще й комизиться? Може на коліна станьте.
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29.12.2021 15:20
+5
хватит метать бисер перед свиньями. ваше совковое правительство неинтересно уже даже совку
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29.12.2021 14:58
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хватит метать бисер перед свиньями. ваше совковое правительство неинтересно уже даже совку
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29.12.2021 14:58 Відповісти
Одностороннее перемирие изначально не подразумевало того, что по Украине не будут стрелять. Ермак пообещал, что сепары будут в безопасности. Вот если бы по сепарам прилетело, то ТКГ непременно бы собралась и наказала бы украинских солдат. А так не о чем и говорить
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29.12.2021 15:02 Відповісти
Це мазохізм якийсь !!! Невже цій владі подобається коли москалі харкають їм в обличчя ?
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29.12.2021 15:04 Відповісти
Они к нападению вообще то готовы. Какая там ТКГ?
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29.12.2021 15:05 Відповісти
Тетрагидроканнабинол
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29.12.2021 15:50 Відповісти
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29.12.2021 15:51 Відповісти
Пока лечимся
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29.12.2021 15:52 Відповісти
стрельнуть надо в какую-нибудь кучу метал-хлама на той стороне из байрактара и вмиг соберутся...
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29.12.2021 15:07 Відповісти
10 кроків капітуляції запропонували. Жодної вимоги до загарбника. А він ще й комизиться? Може на коліна станьте.
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29.12.2021 15:20 Відповісти
На коліна поставили Україну ВИ, коли ВАШ порошок на костях 15 тисяч громадян України підписав кабальні Мінські угоди, про які Х*уйло говорить щодня, бо в них закладено міни під Україною.
А Зеленський тепер має нейтралізувати цю злочинну оборудку!
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29.12.2021 15:46 Відповісти
А вы представляете себе последствия, если бы в 14 и 15 годах орков не остановили пусть даже такой ценой? Вы уверены что сделали бы лучше Пороха? Варианты на то время в студию! Или вы хотели чтобы положили сотни тысяч людей?
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29.12.2021 15:50 Відповісти
Чому порохло не зупиняло орків, коли при Ющенкові було в Раді Національної Безпеки і Оборони? Чому не дбало про армію, а про кишені? Чому Порохло не зупиняло орків ще раніше, коли засновувало партію разом з Медведчуком? Чому порохло не зупиняло орків, коли було міністром іноземних справ? Чому порохло не зупиняло орків, коли було міністром орків - міністром економіки і торгівлі Януковича?

Порохло - це чиновник, який сидів у найвищій владі П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ. При цьому країна настільки ослабла, що ворог не міг цим не скористатися - а ось чиновник, який мав дбати про державу, але дбав виключно за себе - за ці роки став мультимільярдером...
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29.12.2021 16:03 Відповісти
Нахріна ж ВАШ вазелінський "формулу штайнмаєра лаврова" підписував? Бо "мінські" неможливо виконати, а значить і капітулвати?
До речі, коли НАШ Порошенко зупинив *****, ваш ВАЗеленський в моцкві цюцюркою по роялю возив.
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29.12.2021 16:01 Відповісти
Ваш порохло "зупиняв" окупантів х*уйла котлами, де гинули хлопці, і вибухами на всіх найбільших складах ***********. Він "зупиняв" х*уйла генералами свого "СБУ" і помічниками Гройсмана - які по сумісництву були шпигунами х*уйла! Він зупиняв х*уйла, віддавши в руки Медведчука половину українського дизпалива, а терористам х*уйла - контейнери з готівкою в доларах!
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29.12.2021 16:21 Відповісти
По факту є що сказати, чи передвиборчу методичку ***** продовжите цитувати? Не втомились, за два з половиною роки?
Може про оточення вазеліна погамонимо? Чи про те, чому ви в Польщі, а не в Україні, поряд зі своїм ідолом? Невже не бажаєте пірнути в "кінець епохи бідності", зі скумбрією по 8 гривень, від вазелінської?
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29.12.2021 16:35 Відповісти
Только стена, ров с крокодилами и полная заморозка сношений с этой Швейцарией… и двигаемся дальше! Иначе эта клоака нас затянет в болото с гавном - где раша успешно и сидит. Вы ж понимаете что ей одной там сидеть скучно -вот она всех бывших совков туда и собирает, вместе и теплее и веселее и гавна много!
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29.12.2021 15:22 Відповісти
а чого ви "мельтешите" - ведіть себе із самоповагою - тоді і ворог до вас по іншому буде відноситьсь ...
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29.12.2021 15:37 Відповісти
Какого хр.ена? Поставьте им ультиматум - если будут продолжать обстрелы вопреки договоренностям - накроем на.х все передовые позиции орков! Сколько можно церемониться???
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29.12.2021 15:38 Відповісти
Накроем чем, отым шо на рояле играют?
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29.12.2021 17:10 Відповісти
А як хотілось здатись під ялинку. Зелені утиркі
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29.12.2021 16:12 Відповісти
ну а як 10 кроків на зустріч друзям від Козиря в Комерсанті. Щось не вигорає ! Чи може Путін не хоче, щоб клоуни путались під ногами, коли він підморгує Байдену та НАТО. Леонід Данилович своєчасно відскочив з нудистського пляжу. Все таки він був єдиним українцем в цій гоп компанії а його так хотіли використати втемну, однак він як заслужений преферансист, на раз розгадав, що зелені грають "крапленими картами" і в них в рукавах тільки бубнові тузи (в царскій Росії на армяках зека. які сиділи за шахрайство, пришивали бубнову масть)
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29.12.2021 16:22 Відповісти
Після того, як першого зама комісії зробили МО, Єрмак призначив в ТКГ виконуючого обовязки першого зама Костіна, оце так рівень комісії навіть не те що голови, першого зама немає, а є виконуючий обовязки. Це свідоме нехтування чи просто пох......м ? Який преджставник то така і відповідь. Там напевно і відповіді немає, а просто послали жестами.
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29.12.2021 16:28 Відповісти
 
 