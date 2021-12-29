Пропозицію української делегації щодо позачергового засідання ТКГ відкинуто, - Костін

Пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто.

Про це повідомив в.о. першого заступника делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Костін надсилав листа на адресу ОБСЄ з проханням провести таке засідання через порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на сході України.

"Пропозицію нашої делегації про проведення сьогодні позачергового засідання ТКГ з огляду на порушення режиму припинення вогню було відкинуто", - розповів Костін.

Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін

Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.