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Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін

Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює позачергове засідання у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на 29 грудня.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – Ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", - розповів Костін.

Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

Також читайте: Чергові засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу почнуться наприкінці січня 2022 року, - Гармаш

Автор: Володимир Янченко
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Знов воду в ступі товкти ???))))
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28.12.2021 20:01 Відповісти
Какие пункты вошли украинский документ "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года":

Первое. Украина в ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.

Второе. Украина на заседании ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Речь идет о КПВВ "Золотое" в Донецкой области и "Счастье" в Луганской области, а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Украина также готова продлить режим работы КПВВ в перед праздниками.

Третье. Украина в ТКГ 8-9 декабря покажет списки удерживаемых на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Украинская сторона будет готова завершить процессуальною очистку в отношении установленных тех, кто захотел быть перемещенным в ОРДЛО или Россию.

Четвертое. Вместе с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ:

вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера»

Пятое. На заседании ТКГ 8-9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шестое. Телефонный разговор между президентами Украины и России по следующим темам:

поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления Владимира Зеленского и Владимра Путина после телефонного разговора о деэскалации возле украински границ;
содействия проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Седьмое. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Восьмое. Проведение встречи президентов РФ и Украины.

Девятое. Проведение саммита лидеров "Нормандской четверки", куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Десятое. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
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28.12.2021 20:02 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває,зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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28.12.2021 20:08 Відповісти
Жодних вимог до кацапів. Ні слова про виведення військ і контроль над кордоном. Все про українські поступки. Капітуляцію, на москальських умовах.
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28.12.2021 20:34 Відповісти
Вся капітуляція від ЗЕ влади зарита в 4-ому пункті ! Це знищення всіх українських інтересів і всіх восьмирічних зусиль наших Військових які свої ЖИТТЯ поклали ,захищаючи Українську Незалежну Державу !!! А це зекодло "прислуги путіна" здають всіх нас з потрохами.
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28.12.2021 21:47 Відповісти
ось вам ще одна триходівочка Козиря. Де опублікував, ясна річ в газеті "Комерсант" там завжди публікують свої нападки на Україну сам Микола Платонович і Діма КозАк'. А інакше і не могло бути. Ну а далі затримання Пороха, щоб відволікти увагу патріотів. і одночасно показати америкосам, що їх допомоги не потребують. водночас Кулебякін робить вкид про залучення америкосів до Нормандського формату, ветеринар Данілов пропагує наступ через Сиваш, Маркарова починає базікати про відносини Кетаю та Тайваню. Резников рахує батальонно тактичні групи рейхаі пропагує відстлість ППО України-не витримаємо удару без допомоги НАТО. Закидони на любий смак. 73 % стада плещуть в долоні, який у нас мудрий бубочка. Тенденція, однако.
Але рейх таки мовчить, жде капітуляції НАТО і США і одночасно підморгує їм.
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28.12.2021 22:42 Відповісти
Там бояра стынет, какие встречи?
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28.12.2021 20:40 Відповісти
 
 