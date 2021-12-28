941 7
Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює позачергове засідання у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на 29 грудня.
Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – Ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", - розповів Костін.
Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Первое. Украина в ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Второе. Украина на заседании ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Речь идет о КПВВ "Золотое" в Донецкой области и "Счастье" в Луганской области, а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Украина также готова продлить режим работы КПВВ в перед праздниками.
Третье. Украина в ТКГ 8-9 декабря покажет списки удерживаемых на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Украинская сторона будет готова завершить процессуальною очистку в отношении установленных тех, кто захотел быть перемещенным в ОРДЛО или Россию.
Четвертое. Вместе с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ:
вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера»
Пятое. На заседании ТКГ 8-9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шестое. Телефонный разговор между президентами Украины и России по следующим темам:
поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления Владимира Зеленского и Владимра Путина после телефонного разговора о деэскалации возле украински границ;
содействия проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Седьмое. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Восьмое. Проведение встречи президентов РФ и Украины.
Девятое. Проведение саммита лидеров "Нормандской четверки", куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.
Десятое. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
Але рейх таки мовчить, жде капітуляції НАТО і США і одночасно підморгує їм.