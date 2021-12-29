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В этом году зарплаты учителей выросли на 25%, - Шмыгаль

В этом году зарплаты учителей выросли на 25%, - Шмыгаль

В 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В 2021 году правительство существенно увеличило расходы на Министерство образования и науки - на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Зарплаты учителей выросли более чем на 25%. Если в сентябре прошлого года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривень, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривень", - сказал глава правительства.

Он также отметил отдельную программу правительства - реформу школьного питания. За год, по его словам, модернизировано 1300 пищеблоков в школьных столовых, разработано и внедряется здоровое меню для школ. На следующий год на реформу школьного питания предусмотрено 1,5 млрд грн.

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Премьер-министр также подчеркнул, что в 2021 году продолжалось реформирование профтехобразования, к которому были привлечены бизнес и международные партнеры. В частности, на осовременивание образовательного пространства учреждений профтехобразования и подходов к обучению было привлечено 1,7 млрд грн от Европейского инвестиционного банка.

Автор: 

учитель (496) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+42
и тут скумбрия по 8грн/кг внимательно посмотрела на Шмагаля..
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29.12.2021 16:10
+30
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29.12.2021 16:18
+18
Только учителя про это не знают!
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29.12.2021 16:09
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Только учителя про это не знают!
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29.12.2021 16:09 Ответить
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29.12.2021 16:29 Ответить
Sasha Grey ?
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29.12.2021 16:33 Ответить
да не, по квашеной капусте похоже Санька Серая
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29.12.2021 23:10 Ответить
значит стали полчать по 5250 евро
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29.12.2021 18:19 Ответить
4000+25%=5000
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29.12.2021 19:00 Ответить
Учитель математики наверное
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29.12.2021 19:37 Ответить
да, да, конечно, и скумбрия стала по 8
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29.12.2021 23:08 Ответить
и тут скумбрия по 8грн/кг внимательно посмотрела на Шмагаля..
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29.12.2021 16:10 Ответить
Кличко из 2222 года вообще на при делах.
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29.12.2021 16:28 Ответить
А он президент? Давно?
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29.12.2021 23:22 Ответить
Министр Кулеба среди основных достижений внешней политики Украины в уходящем году https://sud.ua/ru/news/ukraine/223630-10-pobed-ukrainskoy-diplomatii-kuleba-nazval-osnovnye-dostizheniya-ukrainy-v-2021-godu назвал Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Так и хочется продолжить:

- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.

- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.

- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.

- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.

- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.

- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.

- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.

- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.

Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!

https://www.facebook.com/100014712483633/posts/1305135956653475/ Владимир Завгородний
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29.12.2021 20:11 Ответить
,,выгул первой ляди,, и есть лучшее достижение голобородька
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30.12.2021 01:49 Ответить
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29.12.2021 22:48 Ответить
вже 5тисяч баксів?! Непогано.
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29.12.2021 16:11 Ответить
А чем учителя особенные кроме удаленки и летних отпусков ?
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29.12.2021 16:11 Ответить
А ви підіть попрацюйте та нам розкажете. В мене донька працює, то я вже не дивуюсь... https://youtu.be/rTKKd_XWqdY?t=2
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29.12.2021 16:36 Ответить
Единичный случай, видать бабка с совка еще.
Нынешним учителем далеко начхать, что происходит на уроке, и на интеллектуальный уровень школоты.
Знают, все равно прибегут за красивым аттестатом
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29.12.2021 16:41 Ответить
Яка бабка ((( Лише у відео близько 5 випадків і це, що школярики засняли, а скільки випадків залишається невідомими. В мене донька працює третій рік, каже, що буде уходити. Ось ви підіть на її місце та розкажете потім, як воно там
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29.12.2021 17:05 Ответить
І ще, отримувала вона приблизно 9К за цю нервову роботу
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29.12.2021 17:06 Ответить
И что, на 25 % увеличили зарплату?
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29.12.2021 23:09 Ответить
Сколько волка не корми..
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30.12.2021 07:58 Ответить
на 25% ??? Это теперь 5000 дол. зарплата получается?
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29.12.2021 16:12 Ответить
ЕВРО!!!!!!!!
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29.12.2021 21:53 Ответить
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29.12.2021 16:12 Ответить
Ну йому гірше не буде - він таким народився.
А нам? Мля це гонево!
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29.12.2021 22:54 Ответить
Хуже всегда есть куда, запомните.
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29.12.2021 23:11 Ответить
Складається таке враження, що в країні тільки вчиталі та лікарі їсти хочуть
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29.12.2021 16:15 Ответить
Ну примерно как цены - индексация ...
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29.12.2021 16:17 Ответить
Щось не бачу вдячних коментарів від вчителів. Мабуть в канікули на Мальдівах в шезлонгах лежать ,
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29.12.2021 16:17 Ответить
Будуть, пiсля ЗНО
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29.12.2021 16:26 Ответить
особенно на Печерске
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29.12.2021 16:48 Ответить
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29.12.2021 16:18 Ответить
5000 зелени?
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29.12.2021 16:20 Ответить
4000$ доларов уже получается?
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29.12.2021 16:25 Ответить
Подымают цены на все ,налоги потом на выскубленные ото всюду гроши повышают зарплаты, тут дали тут же отняли, звиздец какие єкономисты. Кроговорот зебильного идиотизма .
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29.12.2021 16:29 Ответить
Министр Кулеба среди основных достижений внешней политики Украины в уходящем году https://sud.ua/ru/news/ukraine/223630-10-pobed-ukrainskoy-diplomatii-kuleba-nazval-osnovnye-dostizheniya-ukrainy-v-2021-godu назвал Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Так и хочется продолжить:

- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.

- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.

- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.

- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.

- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.

- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.

- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.

- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.

Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
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29.12.2021 16:52 Ответить
Тобто вже 5 тисяч баксів???
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29.12.2021 16:53 Ответить
проснись, с утра еще
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30.12.2021 00:18 Ответить
Я видно щось пропустив. Чи попросити, щоб повернули першу категорію, а то з вищою чомусь виходить менше.
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29.12.2021 16:59 Ответить
А які хвайні помічниці в замміністра з освіти. Скільки, цікаво, вона отримує?
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29.12.2021 17:10 Ответить
То значить сьогодні пересічний вчитель отримує 5 тис. БАКСІВ?!
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29.12.2021 17:25 Ответить
Булка"городская",март 2021 цена 5 грн. 50коп. Сейчас 11 грн.... Класс!!! Это достижение,турборежим так сказать
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29.12.2021 17:38 Ответить
13 000 спецу І категорії? Він за такі гроші повинен мати стажу десь 20-25 років, 1,5-2 ставки, класне керівництво і давно здохнути. А ще хотілось би почути про ну "дуже високі" зарплати молодих спеціалістів.
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29.12.2021 17:54 Ответить
Не забуваємо, що спочатку державні мужі підвищили ціни на 100%, а потім кинули подачку. Ви там того, якщо вже вчитель 13 тисяч отримує, не забувайте про дошкільну освіту, де вихователі отримують мінімалку, бо нікому скоро буде готовити дітей до школи.
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29.12.2021 18:12 Ответить
В грудні підвищили на 8%. А сьогодні прийшла вчителям Постанова 822 що підвищення відтерміновується на рік...Ах уєть які сцуки..
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29.12.2021 19:09 Ответить
Пи**ит. Как и все зеленые. Брат учитель,ничего не повысили.
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29.12.2021 19:38 Ответить
Дайте ему скумбрии😂
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29.12.2021 22:41 Ответить
Щоб ти так жив, як вони вчать?
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29.12.2021 22:42 Ответить
Спасибо Президженту Зеленскому и его команде професионалов ! Таких резких подьёмов никто ещё не делал
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29.12.2021 22:43 Ответить
Петрович, коли тебе анальна гвалтують тобі платять, чи ти так терпилою за землю безкорисно?
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29.12.2021 22:46 Ответить
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29.12.2021 23:03 Ответить
Коли 4000$ буде , як обіцяв Зеленський на стадіоні на всю країну?
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29.12.2021 22:44 Ответить
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29.12.2021 22:53 Ответить
Для мозгов избирателя зеленского этот карман. И то полупустой
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30.12.2021 01:52 Ответить
т.е. теперь 5000 евро в месяц?
эх не тем я занимаюсь. надо было в трудовики идти
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29.12.2021 23:02 Ответить
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29.12.2021 23:07 Ответить
Ценывыросли местами вдвое((
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29.12.2021 23:12 Ответить
Так а де... в Киеве? И все?
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29.12.2021 23:20 Ответить
Шмыга...шмыгай вже... Ну ты понял.
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29.12.2021 23:21 Ответить
А цены на продукты питания? А тарифы?????????
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29.12.2021 23:33 Ответить
с такой зарплатой пох
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30.12.2021 00:17 Ответить
І хліб за добу на 30%....
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30.12.2021 00:30 Ответить
 
 