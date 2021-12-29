В этом году зарплаты учителей выросли на 25%, - Шмыгаль

В 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В 2021 году правительство существенно увеличило расходы на Министерство образования и науки - на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Зарплаты учителей выросли более чем на 25%. Если в сентябре прошлого года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривень, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривень", - сказал глава правительства.

Он также отметил отдельную программу правительства - реформу школьного питания. За год, по его словам, модернизировано 1300 пищеблоков в школьных столовых, разработано и внедряется здоровое меню для школ. На следующий год на реформу школьного питания предусмотрено 1,5 млрд грн.

Читайте также: Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

Премьер-министр также подчеркнул, что в 2021 году продолжалось реформирование профтехобразования, к которому были привлечены бизнес и международные партнеры. В частности, на осовременивание образовательного пространства учреждений профтехобразования и подходов к обучению было привлечено 1,7 млрд грн от Европейского инвестиционного банка.