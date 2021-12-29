В этом году зарплаты учителей выросли на 25%, - Шмыгаль
В 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"В 2021 году правительство существенно увеличило расходы на Министерство образования и науки - на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Зарплаты учителей выросли более чем на 25%. Если в сентябре прошлого года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривень, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривень", - сказал глава правительства.
Он также отметил отдельную программу правительства - реформу школьного питания. За год, по его словам, модернизировано 1300 пищеблоков в школьных столовых, разработано и внедряется здоровое меню для школ. На следующий год на реформу школьного питания предусмотрено 1,5 млрд грн.
Премьер-министр также подчеркнул, что в 2021 году продолжалось реформирование профтехобразования, к которому были привлечены бизнес и международные партнеры. В частности, на осовременивание образовательного пространства учреждений профтехобразования и подходов к обучению было привлечено 1,7 млрд грн от Европейского инвестиционного банка.
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Так и хочется продолжить:
- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.
- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.
- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.
- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.
- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.
- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.
- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.
Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
https://www.facebook.com/100014712483633/posts/1305135956653475/ Владимир Завгородний
Нынешним учителем далеко начхать, что происходит на уроке, и на интеллектуальный уровень школоты.
Знают, все равно прибегут за красивым аттестатом
А нам? Мля це гонево!
Так и хочется продолжить:
- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.
- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.
- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.
- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.
- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.
- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.
- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.
Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
эх не тем я занимаюсь. надо было в трудовики идти