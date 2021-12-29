УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8086 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
3 436 66
вчитель (319) зарплата (134) Денис Шмигаль (2723)

Цього року зарплати вчителів зросли на 25%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Цього року зарплати вчителів зросли на 25%, - Шмигаль

У 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Читайте також: Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

"В 2021 році уряд суттєво збільшив видатки на Міністерство освіти та науки - на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком. Зарплати вчителів зросли більш ніж на 25%. Якщо у вересні минулого року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", - сказав глава уряду.

Він також відзначив окрему програму уряду - реформу шкільного харчування. За рік, за його словами, модернізовано 1300 харчоблоків у шкільних їдальнях, розроблено та впроваджується здорове меню для шкіл. На наступний рік на реформу шкільного харчування передбачено 1,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що у 2021 році тривало реформування профтехосвіти, до якого були залучені бізнес та міжнародні партнери. Зокрема, на осучаснення освітнього простору закладів профтехосвіти та підходів до навчання було залучено 1,7 млрд грн від Європейського інвестиційного банку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
и тут скумбрия по 8грн/кг внимательно посмотрела на Шмагаля..
показати весь коментар
29.12.2021 16:10
+30
показати весь коментар
29.12.2021 16:18
+18
Только учителя про это не знают!
показати весь коментар
29.12.2021 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только учителя про это не знают!
показати весь коментар
29.12.2021 16:09 Відповісти
вчителі кайфують
показати весь коментар
29.12.2021 16:29 Відповісти
Sasha Grey ?
показати весь коментар
29.12.2021 16:33 Відповісти
да не, по квашеной капусте похоже Санька Серая
показати весь коментар
29.12.2021 23:10 Відповісти
значит стали полчать по 5250 евро
показати весь коментар
29.12.2021 18:19 Відповісти
4000+25%=5000
показати весь коментар
29.12.2021 19:00 Відповісти
Учитель математики наверное
показати весь коментар
29.12.2021 19:37 Відповісти
да, да, конечно, и скумбрия стала по 8
показати весь коментар
29.12.2021 23:08 Відповісти
и тут скумбрия по 8грн/кг внимательно посмотрела на Шмагаля..
показати весь коментар
29.12.2021 16:10 Відповісти
Кличко из 2222 года вообще на при делах.
показати весь коментар
29.12.2021 16:28 Відповісти
А он президент? Давно?
показати весь коментар
29.12.2021 23:22 Відповісти
Министр Кулеба среди основных достижений внешней политики Украины в уходящем году назвал Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Так и хочется продолжить:

- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.

- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.

- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.

- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.

- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.

- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.

- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.

- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.

Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!

Владимир Завгородний
показати весь коментар
29.12.2021 20:11 Відповісти
,,выгул первой ляди,, и есть лучшее достижение голобородька
показати весь коментар
30.12.2021 01:49 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 22:48 Відповісти
вже 5тисяч баксів?! Непогано.
показати весь коментар
29.12.2021 16:11 Відповісти
А чем учителя особенные кроме удаленки и летних отпусков ?
показати весь коментар
29.12.2021 16:11 Відповісти
А ви підіть попрацюйте та нам розкажете. В мене донька працює, то я вже не дивуюсь... https://youtu.be/rTKKd_XWqdY?t=2
показати весь коментар
29.12.2021 16:36 Відповісти
Единичный случай, видать бабка с совка еще.
Нынешним учителем далеко начхать, что происходит на уроке, и на интеллектуальный уровень школоты.
Знают, все равно прибегут за красивым аттестатом
показати весь коментар
29.12.2021 16:41 Відповісти
Яка бабка ((( Лише у відео близько 5 випадків і це, що школярики засняли, а скільки випадків залишається невідомими. В мене донька працює третій рік, каже, що буде уходити. Ось ви підіть на її місце та розкажете потім, як воно там
показати весь коментар
29.12.2021 17:05 Відповісти
І ще, отримувала вона приблизно 9К за цю нервову роботу
показати весь коментар
29.12.2021 17:06 Відповісти
И что, на 25 % увеличили зарплату?
показати весь коментар
29.12.2021 23:09 Відповісти
Сколько волка не корми..
показати весь коментар
30.12.2021 07:58 Відповісти
на 25% ??? Это теперь 5000 дол. зарплата получается?
показати весь коментар
29.12.2021 16:12 Відповісти
ЕВРО!!!!!!!!
показати весь коментар
29.12.2021 21:53 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 16:12 Відповісти
Ну йому гірше не буде - він таким народився.
А нам? Мля це гонево!
показати весь коментар
29.12.2021 22:54 Відповісти
Хуже всегда есть куда, запомните.
показати весь коментар
29.12.2021 23:11 Відповісти
Складається таке враження, що в країні тільки вчиталі та лікарі їсти хочуть
показати весь коментар
29.12.2021 16:15 Відповісти
Ну примерно как цены - индексация ...
показати весь коментар
29.12.2021 16:17 Відповісти
Щось не бачу вдячних коментарів від вчителів. Мабуть в канікули на Мальдівах в шезлонгах лежать ,
показати весь коментар
29.12.2021 16:17 Відповісти
Будуть, пiсля ЗНО
показати весь коментар
29.12.2021 16:26 Відповісти
особенно на Печерске
показати весь коментар
29.12.2021 16:48 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 16:18 Відповісти
5000 зелени?
показати весь коментар
29.12.2021 16:20 Відповісти
4000$ доларов уже получается?
показати весь коментар
29.12.2021 16:25 Відповісти
Подымают цены на все ,налоги потом на выскубленные ото всюду гроши повышают зарплаты, тут дали тут же отняли, звиздец какие єкономисты. Кроговорот зебильного идиотизма .
показати весь коментар
29.12.2021 16:29 Відповісти
Министр Кулеба среди основных достижений внешней политики Украины в уходящем году назвал Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Так и хочется продолжить:

- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.

- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.

- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.

- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.

- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.

- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.

- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.

- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.

Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
показати весь коментар
29.12.2021 16:52 Відповісти
Тобто вже 5 тисяч баксів???
показати весь коментар
29.12.2021 16:53 Відповісти
проснись, с утра еще
показати весь коментар
30.12.2021 00:18 Відповісти
Я видно щось пропустив. Чи попросити, щоб повернули першу категорію, а то з вищою чомусь виходить менше.
показати весь коментар
29.12.2021 16:59 Відповісти
А які хвайні помічниці в замміністра з освіти. Скільки, цікаво, вона отримує?
показати весь коментар
29.12.2021 17:10 Відповісти
То значить сьогодні пересічний вчитель отримує 5 тис. БАКСІВ?!
показати весь коментар
29.12.2021 17:25 Відповісти
Булка"городская",март 2021 цена 5 грн. 50коп. Сейчас 11 грн.... Класс!!! Это достижение,турборежим так сказать
показати весь коментар
29.12.2021 17:38 Відповісти
13 000 спецу І категорії? Він за такі гроші повинен мати стажу десь 20-25 років, 1,5-2 ставки, класне керівництво і давно здохнути. А ще хотілось би почути про ну "дуже високі" зарплати молодих спеціалістів.
показати весь коментар
29.12.2021 17:54 Відповісти
Не забуваємо, що спочатку державні мужі підвищили ціни на 100%, а потім кинули подачку. Ви там того, якщо вже вчитель 13 тисяч отримує, не забувайте про дошкільну освіту, де вихователі отримують мінімалку, бо нікому скоро буде готовити дітей до школи.
показати весь коментар
29.12.2021 18:12 Відповісти
В грудні підвищили на 8%. А сьогодні прийшла вчителям Постанова 822 що підвищення відтерміновується на рік...Ах уєть які сцуки..
показати весь коментар
29.12.2021 19:09 Відповісти
Пи**ит. Как и все зеленые. Брат учитель,ничего не повысили.
показати весь коментар
29.12.2021 19:38 Відповісти
Дайте ему скумбрии😂
показати весь коментар
29.12.2021 22:41 Відповісти
Щоб ти так жив, як вони вчать?
показати весь коментар
29.12.2021 22:42 Відповісти
Спасибо Президженту Зеленскому и его команде професионалов ! Таких резких подьёмов никто ещё не делал
показати весь коментар
29.12.2021 22:43 Відповісти
Петрович, коли тебе анальна гвалтують тобі платять, чи ти так терпилою за землю безкорисно?
показати весь коментар
29.12.2021 22:46 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 23:03 Відповісти
Коли 4000$ буде , як обіцяв Зеленський на стадіоні на всю країну?
показати весь коментар
29.12.2021 22:44 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 22:53 Відповісти
Для мозгов избирателя зеленского этот карман. И то полупустой
показати весь коментар
30.12.2021 01:52 Відповісти
т.е. теперь 5000 евро в месяц?
эх не тем я занимаюсь. надо было в трудовики идти
показати весь коментар
29.12.2021 23:02 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 23:07 Відповісти
Ценывыросли местами вдвое((
показати весь коментар
29.12.2021 23:12 Відповісти
Так а де... в Киеве? И все?
показати весь коментар
29.12.2021 23:20 Відповісти
Шмыга...шмыгай вже... Ну ты понял.
показати весь коментар
29.12.2021 23:21 Відповісти
А цены на продукты питания? А тарифы?????????
показати весь коментар
29.12.2021 23:33 Відповісти
с такой зарплатой пох
показати весь коментар
30.12.2021 00:17 Відповісти
І хліб за добу на 30%....
показати весь коментар
30.12.2021 00:30 Відповісти
 
 