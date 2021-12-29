Цього року зарплати вчителів зросли на 25%, - Шмигаль
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У 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"В 2021 році уряд суттєво збільшив видатки на Міністерство освіти та науки - на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком. Зарплати вчителів зросли більш ніж на 25%. Якщо у вересні минулого року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", - сказав глава уряду.
Він також відзначив окрему програму уряду - реформу шкільного харчування. За рік, за його словами, модернізовано 1300 харчоблоків у шкільних їдальнях, розроблено та впроваджується здорове меню для шкіл. На наступний рік на реформу шкільного харчування передбачено 1,5 млрд грн.
Прем'єр-міністр також підкреслив, що у 2021 році тривало реформування профтехосвіти, до якого були залучені бізнес та міжнародні партнери. Зокрема, на осучаснення освітнього простору закладів профтехосвіти та підходів до навчання було залучено 1,7 млрд грн від Європейського інвестиційного банку.
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Так и хочется продолжить:
- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.
- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.
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- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.
- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.
- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.
- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.
- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.
Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
Владимир Завгородний
Нынешним учителем далеко начхать, что происходит на уроке, и на интеллектуальный уровень школоты.
Знают, все равно прибегут за красивым аттестатом
А нам? Мля це гонево!
Так и хочется продолжить:
- Министр энергетики Украины среди основных достижений назвал разжигание костра 14 июля для приготовления шашлыков.
- Министр инфраструктуры Украины среди основных достижений назвал укладку плитки у себя на даче.
- Министр социальной политики Украины среди основных достижений назвала тот случай, когда дала 4 гривни нищему в подземном переходе.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины прорастил картошку на подоконнике - в школе ребёнку задавали.
- Министр охраны здоровья среди основных достижений излечил простуду.
- У министра финансов Украины сошёлся семейный бюджет за сентябрь с точностью до двух тысяч долларов.
- Министр образования и науки Украины закончил четвёртый класс без двоек.
- И наконец министр культуры Украины целый год не показывал никому свой писюн в лесопосадках и лесополосах.
Так выпьем же за наши достижения! До дна, не чокаясь, и через клизму!
эх не тем я занимаюсь. надо было в трудовики идти