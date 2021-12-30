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Новости Экономика
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Укрзализныця (2635) вагоны (178) Мининфраструктуры (935) Кубраков Александр (202) Большая стройка (720)

С 2022 года стартует программа обновления парка грузовых вагонов, – Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Экономика

С 2022 года стартует программа обновления парка грузовых вагонов, – Мининфраструктуры

Министерство юстиции 28 декабря зарегистрировало приказ Министерства инфраструктуры, предусматривающий запуск программы масштабного обновления парка грузовых вагонов. Таким образом, уже с 2022 года начнется производство 51,3 тысяч новых вагонов, которые заменят отработавшие свой ресурс.

Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о 36,7 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозах. Именно эти виды подвижного состава составляют около 65% в общем грузовом парке", - сообщил подробности министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Реализация этого проекта будет проходить в рамках программы "Большая стройка".

По словам Кубракова, сегодня вагоны с выработанным ресурсом, которые эксплуатируются "Укрзализныцей" практически после каждой выгрузки отправляются на внеплановые ремонты, из-за чего значительно снижаются эффективность и безопасность грузоперевозок, а расходы УЗ на поддержание парка вагонов в рабочем состоянии постоянно растут.

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"Имеющиеся правила в отрасли никак не мотивируют операторов в обновлении собственных вагонных парков", - пояснил Кубраков необходимость принятия решения об обновлении парка грузовых вагонов на уровне правительства.

Программа рассчитана на период с 2022 по 2031 год. Ежегодно будут производиться от 2 до 10 тысяч грузовых вагонов, которые будут замещать выводимые из эксплуатации старые вагоны. Предельные сроки эксплуатации вагонов при этом, по мере увеличения количества новых вагонов, будут поэтапно уменьшаться.

"Например, для полувагонов срок эксплуатации будет уменьшаться с 44 лет в 2022 году до 22 лет в 2031 году, для зерновозов с 45 лет в 2022 году до 30 лет в 2031 году", - пояснил министр.

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По словам Кубракова, программа замены грузовых вагонов позитивно скажется на вагоностроении и машиностроении, одновременно увеличив объемы металлургии, а это, в свою очередь, создаст дополнительные рабочие места и приведет к увеличению бюджетных поступлений.

В настоящее время "Укрзализныця" использует более 174 000 грузовых вагонов. Из них более 54% (95 000) уже выработали свой ресурс.

Напомним, программа замены грузовых вагонов является составной частью глобальной программы формирования новой украинской железной дороги в рамках "Большой стройки". Она предусматривает также производство новых пассажирских вагонов, поездов и локомотивов, а также строительство новых и электрификацию существующих путей.
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Ще б не заважало парк електровозів оновити та нових дозакупити. А то не має чим вантажні потяги возити, всі станції забиті сформованими вагонами, а тяга відсутня.
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29.12.2021 17:12 Ответить
уже был же видосик про амстол. не хватает?
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29.12.2021 17:15 Ответить
На сколько я разбирались в медицине /говорит слесарь гинеколог/
Должна бить процентная расшифровка доходов
и не только расшифровка а и выполнение по статьям расхода
Зарплата
Обслуживание
Амортизация
И т.л. и т.п.
Если этого нет -- то разогнать администрацию
Это законы экономики
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29.12.2021 17:35 Ответить
свои люди уже на посты рассажены , откаты оговорены , тендерная документация под своих людей готовится ...усё готово , распил можно начинать
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29.12.2021 17:44 Ответить
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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29.12.2021 18:20 Ответить
серОжу леща усадили на потоки...смотрящим за баблом...
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29.12.2021 20:52 Ответить
 
 