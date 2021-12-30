С 2022 года стартует программа обновления парка грузовых вагонов, – Мининфраструктуры

Министерство юстиции 28 декабря зарегистрировало приказ Министерства инфраструктуры, предусматривающий запуск программы масштабного обновления парка грузовых вагонов. Таким образом, уже с 2022 года начнется производство 51,3 тысяч новых вагонов, которые заменят отработавшие свой ресурс.

Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о 36,7 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозах. Именно эти виды подвижного состава составляют около 65% в общем грузовом парке", - сообщил подробности министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Реализация этого проекта будет проходить в рамках программы "Большая стройка".

По словам Кубракова, сегодня вагоны с выработанным ресурсом, которые эксплуатируются "Укрзализныцей" практически после каждой выгрузки отправляются на внеплановые ремонты, из-за чего значительно снижаются эффективность и безопасность грузоперевозок, а расходы УЗ на поддержание парка вагонов в рабочем состоянии постоянно растут.

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"Имеющиеся правила в отрасли никак не мотивируют операторов в обновлении собственных вагонных парков", - пояснил Кубраков необходимость принятия решения об обновлении парка грузовых вагонов на уровне правительства.

Программа рассчитана на период с 2022 по 2031 год. Ежегодно будут производиться от 2 до 10 тысяч грузовых вагонов, которые будут замещать выводимые из эксплуатации старые вагоны. Предельные сроки эксплуатации вагонов при этом, по мере увеличения количества новых вагонов, будут поэтапно уменьшаться.

"Например, для полувагонов срок эксплуатации будет уменьшаться с 44 лет в 2022 году до 22 лет в 2031 году, для зерновозов с 45 лет в 2022 году до 30 лет в 2031 году", - пояснил министр.

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По словам Кубракова, программа замены грузовых вагонов позитивно скажется на вагоностроении и машиностроении, одновременно увеличив объемы металлургии, а это, в свою очередь, создаст дополнительные рабочие места и приведет к увеличению бюджетных поступлений.

В настоящее время "Укрзализныця" использует более 174 000 грузовых вагонов. Из них более 54% (95 000) уже выработали свой ресурс.

Напомним, программа замены грузовых вагонов является составной частью глобальной программы формирования новой украинской железной дороги в рамках "Большой стройки". Она предусматривает также производство новых пассажирских вагонов, поездов и локомотивов, а также строительство новых и электрификацию существующих путей.