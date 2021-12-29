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З 2022 року стартує програма оновлення парку вантажних вагонів, – Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З 2022 року стартує програма оновлення парку вантажних вагонів, – Мінінфраструктури

Міністерство юстиції 28 грудня зареєструвало наказ Міністерства інфраструктури, який передбачає запуск програми масштабного оновлення парку вантажних вагонів. Таким чином, вже з 2022 року почнеться виробництво 51,3 тисяч нових вагонів, які замінять ті, що вже відпрацювали свій ресурс.

Про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про 36,7 тис. піввагонів та 14,6 тис. зерновозів. Саме ці види рухомого складу становлять близько 65% у загальному вантажному парку", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Реалізація проєкту відбуватиметься у межах програми "Велике будівництво".

За словами Кубракова, сьогодні вагони з відпрацьованим ресурсом, які експлуатуються "Укрзалізницею", практично після кожного вивантаження вирушають на позапланові ремонти, через що значно знижуються ефективність та безпека вантажоперевезень, а витрати УЗ на підтримку парку вагонів у робочому стані постійно зростають.

"Наявні правила в галузі ніяк не мотивують операторів у оновленні власних вагонних парків", - пояснив Кубраков необхідність ухвалення рішення про оновлення парку вантажних вагонів на рівні уряду.

Програма розрахована на період із 2022 по 2031 рік. Щорічно будуть вироблятися від 2 до 10 тисяч вантажних вагонів, які заміщатимуть старі вагони, що виводяться з експлуатації. Граничні терміни експлуатації вагонів зі збільшенням кількості нових вагонів поетапно зменшуватимуться.

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"Наприклад, для піввагонів термін експлуатації зменшуватиметься з 44 років у 2022 році до 22 років у 2031 році, для зерновозів з 45 років у 2022 році до 30 років у 2031 році", - пояснив міністр.

За словами Кубракова, програма заміни вантажних вагонів позитивно позначиться на вагонобудуванні та машинобудуванні, одночасно збільшивши обсяги металургії, а це, у свою чергу, створить додаткові робочі місця та дозволить збільшити бюджетні надходження.

Наразі "Укрзалізниця" використовує понад 174 тисячі вантажних вагонів. З них понад 54% (95 000) вже виробили свій ресурс.

Нагадаємо, програма заміни вантажних вагонів є складовою глобальної програми формування нової української залізниці в межах "Великого будівництва". Вона передбачає також виробництво нових пасажирських вагонів, поїздів та локомотивів, а також будівництво нових та електрифікацію існуючих колій.

Автор: Володимир Янченко
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Ще б не заважало парк електровозів оновити та нових дозакупити. А то не має чим вантажні потяги возити, всі станції забиті сформованими вагонами, а тяга відсутня.
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29.12.2021 17:12 Відповісти
уже был же видосик про амстол. не хватает?
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29.12.2021 17:15 Відповісти
На сколько я разбирались в медицине /говорит слесарь гинеколог/
Должна бить процентная расшифровка доходов
и не только расшифровка а и выполнение по статьям расхода
Зарплата
Обслуживание
Амортизация
И т.л. и т.п.
Если этого нет -- то разогнать администрацию
Это законы экономики
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29.12.2021 17:35 Відповісти
свои люди уже на посты рассажены , откаты оговорены , тендерная документация под своих людей готовится ...усё готово , распил можно начинать
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29.12.2021 17:44 Відповісти
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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29.12.2021 18:20 Відповісти
серОжу леща усадили на потоки...смотрящим за баблом...
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29.12.2021 20:52 Відповісти
 
 