З 2022 року стартує програма оновлення парку вантажних вагонів, – Мінінфраструктури

Міністерство юстиції 28 грудня зареєструвало наказ Міністерства інфраструктури, який передбачає запуск програми масштабного оновлення парку вантажних вагонів. Таким чином, вже з 2022 року почнеться виробництво 51,3 тисяч нових вагонів, які замінять ті, що вже відпрацювали свій ресурс.

Про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про 36,7 тис. піввагонів та 14,6 тис. зерновозів. Саме ці види рухомого складу становлять близько 65% у загальному вантажному парку", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Реалізація проєкту відбуватиметься у межах програми "Велике будівництво".

За словами Кубракова, сьогодні вагони з відпрацьованим ресурсом, які експлуатуються "Укрзалізницею", практично після кожного вивантаження вирушають на позапланові ремонти, через що значно знижуються ефективність та безпека вантажоперевезень, а витрати УЗ на підтримку парку вагонів у робочому стані постійно зростають.

"Наявні правила в галузі ніяк не мотивують операторів у оновленні власних вагонних парків", - пояснив Кубраков необхідність ухвалення рішення про оновлення парку вантажних вагонів на рівні уряду.

Програма розрахована на період із 2022 по 2031 рік. Щорічно будуть вироблятися від 2 до 10 тисяч вантажних вагонів, які заміщатимуть старі вагони, що виводяться з експлуатації. Граничні терміни експлуатації вагонів зі збільшенням кількості нових вагонів поетапно зменшуватимуться.

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"Наприклад, для піввагонів термін експлуатації зменшуватиметься з 44 років у 2022 році до 22 років у 2031 році, для зерновозів з 45 років у 2022 році до 30 років у 2031 році", - пояснив міністр.

За словами Кубракова, програма заміни вантажних вагонів позитивно позначиться на вагонобудуванні та машинобудуванні, одночасно збільшивши обсяги металургії, а це, у свою чергу, створить додаткові робочі місця та дозволить збільшити бюджетні надходження.

Наразі "Укрзалізниця" використовує понад 174 тисячі вантажних вагонів. З них понад 54% (95 000) вже виробили свій ресурс.

Нагадаємо, програма заміни вантажних вагонів є складовою глобальної програми формування нової української залізниці в межах "Великого будівництва". Вона передбачає також виробництво нових пасажирських вагонів, поїздів та локомотивів, а також будівництво нових та електрифікацію існуючих колій.