РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12984 посетителя онлайн
Новости
1 011 7

Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации продлен на 2022 год, - Минздрав

Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации продлен на 2022 год, - Минздрав

Правительство продолжило пилотный проект по аэромедицинской эвакуации на 2022 год и урегулировало возможность использования всех типов воздушных судов субъектов государственной авиации для межгоспитальной транспортировки пациентов со всех уголков Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Принятое постановление позволит расширить проект, работающий в Киевской и Львовской областях, на другие регионы базирования.

Пилотные проекты во Львовской и Киевской областях финансируются Минздравом Украины и являются бесплатными для пациентов.

С фактического момента начала работы в рамках проекта по аэромедицинской эвакуации с 30 августа 2021 было проведено 57 вылетов в Киевской области. 50 вылетов совершили во Львовской области с 1 октября по 29 декабря.

Читайте также: Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14025) Минздрав (4899) эвакуация (2066) вертолёт (1102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бухого ермака на корпоратив и обратно, в рамках этого проекта "эвакуировали"?
показать весь комментарий
29.12.2021 23:02 Ответить
Операция называлась "полет шмеля" - ермак из вертолета не выходил.
показать весь комментарий
29.12.2021 23:15 Ответить
заведите ещё и пилотный по попытках вызова дохтора на хату по телефону...
показать весь комментарий
29.12.2021 23:12 Ответить
армії віддайте вертольоти, зебидло квартальне.
показать весь комментарий
30.12.2021 00:20 Ответить
Готуються звалювати в разі чого. Щоб не було так як в Афганістані.
показать весь комментарий
30.12.2021 05:35 Ответить
Случай чого,відлетять ,як гуси у вирій!
показать весь комментарий
30.12.2021 06:59 Ответить
 
 