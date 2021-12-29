Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации продлен на 2022 год, - Минздрав

Правительство продолжило пилотный проект по аэромедицинской эвакуации на 2022 год и урегулировало возможность использования всех типов воздушных судов субъектов государственной авиации для межгоспитальной транспортировки пациентов со всех уголков Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Принятое постановление позволит расширить проект, работающий в Киевской и Львовской областях, на другие регионы базирования.

Пилотные проекты во Львовской и Киевской областях финансируются Минздравом Украины и являются бесплатными для пациентов.

С фактического момента начала работы в рамках проекта по аэромедицинской эвакуации с 30 августа 2021 было проведено 57 вылетов в Киевской области. 50 вылетов совершили во Львовской области с 1 октября по 29 декабря.

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