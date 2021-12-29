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Пілотний проєкт з аеромедичної евакуації продовжено на 2022 рік, - МОЗ

Пілотний проєкт з аеромедичної евакуації продовжено на 2022 рік, - МОЗ

Уряд продовжив пілотний проєкт з аеромедичної евакуації на 2022 рік та врегулював можливість використання усіх типів повітряних суден суб’єктів державної авіації для міжгоспітального транспортування пацієнтів з усіх куточків України.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ухвалена постанова дасть змогу розширити проект, який нині працює у Київській та Львівській областях, на інші регіони базування.

Пілотні проєкти у Львівській та Київській областях фінансуються МОЗ України і є безоплатними для пацієнтів.

З фактичного моменту початку роботи в рамках проєкту з аеромедичної евакуації з 30 серпня 2021 року було проведено 57 вильотів у Київській області. 50 вильотів здійснили у Львівській області з 1 жовтня по 29 грудня.

Також дивіться: Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14082) МОЗ (5393) евакуація (2311) вертоліт (878)


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Бухого ермака на корпоратив и обратно, в рамках этого проекта "эвакуировали"?
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29.12.2021 23:02 Відповісти
Операция называлась "полет шмеля" - ермак из вертолета не выходил.
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29.12.2021 23:15 Відповісти
заведите ещё и пилотный по попытках вызова дохтора на хату по телефону...
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29.12.2021 23:12 Відповісти
армії віддайте вертольоти, зебидло квартальне.
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30.12.2021 00:20 Відповісти
Готуються звалювати в разі чого. Щоб не було так як в Афганістані.
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30.12.2021 05:35 Відповісти
Случай чого,відлетять ,як гуси у вирій!
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30.12.2021 06:59 Відповісти
 
 