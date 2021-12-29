Пілотний проєкт з аеромедичної евакуації продовжено на 2022 рік, - МОЗ

Уряд продовжив пілотний проєкт з аеромедичної евакуації на 2022 рік та врегулював можливість використання усіх типів повітряних суден суб’єктів державної авіації для міжгоспітального транспортування пацієнтів з усіх куточків України.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ухвалена постанова дасть змогу розширити проект, який нині працює у Київській та Львівській областях, на інші регіони базування.

Пілотні проєкти у Львівській та Київській областях фінансуються МОЗ України і є безоплатними для пацієнтів.

З фактичного моменту початку роботи в рамках проєкту з аеромедичної евакуації з 30 серпня 2021 року було проведено 57 вильотів у Київській області. 50 вильотів здійснили у Львівській області з 1 жовтня по 29 грудня.

Також дивіться: Вертоліт МВС за 50 хвилин доставив донорське серце з Вінниці до Києва, - Монастирський. ВIДЕО