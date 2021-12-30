Блинкен обсудил с коллегами из Европы действия по предотвращению агрессии РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании ситуацию в районе Украины.
Об этом сообщает Госдеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Они обсудили важность дальнейшей координации для предотвращения любой дальнейшей агрессии России против Украины", - говорится сообщении.
Кроме того, как отмечается, "они озвучили консенсус, достигнутый союзниками и партнёрами, насчёт того, что РФ столкнётся с массивными последствиями и заплатит немалую цену за подобные действия (в случае нападения на Украину. - Ред.)".
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили и другие международные темы: иранскую ядерную проблему, ситуацию в Ливии, напряженность в отношениях между КНР и Литвой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/28/tanker-s-spg-iz-ssha-kruzhil-1-300-km-poka-hozyain-gaza-opredelyalsya-evropa-ili-aziya
короче , хутин пытался остановить газовоз в Европу
живут по принципу : не себе и не людям .
він над "схваткою" і десь трохі збоку лівіше...
Але тигр переможець із дуелі вийде надто голодним, щоб слухати реверанси спостерігачів і він їх двох просто схаває без вибачень.