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Новости Война
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Блинкен обсудил с коллегами из Европы действия по предотвращению агрессии РФ

Блинкен обсудил с коллегами из Европы действия по предотвращению агрессии РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании ситуацию в районе Украины.

Об этом сообщает Госдеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Они обсудили важность дальнейшей координации для предотвращения любой дальнейшей агрессии России против Украины", - говорится сообщении.

Кроме того, как отмечается, "они озвучили консенсус, достигнутый союзниками и партнёрами, насчёт того, что РФ столкнётся с массивными последствиями и заплатит немалую цену за подобные действия (в случае нападения на Украину. - Ред.)".

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили и другие международные темы: иранскую ядерную проблему, ситуацию в Ливии, напряженность в отношениях между КНР и Литвой.

Также читайте: Байден собирается сказать Путину, что снизить напряженность вокруг Украины все еще возможно путем дипломатии, - Белый дом

Автор: 

Великобритания (4931) Германия (6931) россия (95393) Франция (3498) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+1
ща царь ленид губы накрасит,колготки отутюжит и затребует право первым встретить персов...
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30.12.2021 00:59
+1
Анналена Бербок ,глава МИД Германии предложила заморозить Северный потоп Путлера до сентября 2022 года Хорошая идея,летом Норвегия запускает газогон в Польшу и далее по Европе...
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30.12.2021 08:15
+1
Хмырь Шизанутый жждет долгосрочных контрактов с ГрязьПромом...а их никто не предлагает...догрался болван в закрывание Вентиля...
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30.12.2021 08:20
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30.12.2021 00:50 Ответить
Газовоз с грузом из США кружил в Атлантическом океане 1 300 километров, пока собственник сжиженного газа определялся, куда лучше продать СПГ. На прошлой неделе в Европе рекордно выросли цены на газ и в страны ЕС направилась целая флотилия танкеров с американским сжиженным газом. После этого цены упали почти вдвое.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/28/tanker-s-spg-iz-ssha-kruzhil-1-300-km-poka-hozyain-gaza-opredelyalsya-evropa-ili-aziya

короче , хутин пытался остановить газовоз в Европу
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30.12.2021 00:52 Ответить
Только один газовоз пытался остановить или всю флотилию ?
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30.12.2021 08:14 Ответить
Вы же в курсе византийских интриг московитов - они гадят везде и всем .
живут по принципу : не себе и не людям .
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30.12.2021 15:16 Ответить
президент України-буба перший, вже давно мае всі ці перемовини під особистим контролем.
він над "схваткою" і десь трохі збоку лівіше...
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30.12.2021 00:51 Ответить
ща царь ленид губы накрасит,колготки отутюжит и затребует право первым встретить персов...
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30.12.2021 00:59 Ответить
Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ. Будкть використані : 1.Прогиб 2.Отлиз 3.Отсос.
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30.12.2021 04:16 Ответить
фюрер гонить пургу, І вже підморгує, А Буба і Боба, як в китайській бувальщині, сидять на горі і спостерігають як тигр зі львом під горою бьються, а потім пристануть до сильнішого.
Але тигр переможець із дуелі вийде надто голодним, щоб слухати реверанси спостерігачів і він їх двох просто схаває без вибачень.
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30.12.2021 04:29 Ответить
Анналена Бербок ,глава МИД Германии предложила заморозить Северный потоп Путлера до сентября 2022 года Хорошая идея,летом Норвегия запускает газогон в Польшу и далее по Европе...
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30.12.2021 08:15 Ответить
С наступающим , пан Сенатор 😀
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30.12.2021 15:11 Ответить
Хмырь Шизанутый жждет долгосрочных контрактов с ГрязьПромом...а их никто не предлагает...догрался болван в закрывание Вентиля...
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30.12.2021 08:20 Ответить
Внук Назарбаева засветил коррупционный контракт между Казахстаном и газпромом . В нем Казахстан продаёт Газпрому газ по заниженной цене . Прибыль 1, 5 млрд долларов в год делят пополам - казахские олигархи и миллер с хутиным . Гроши уходят на сингапурские счета .
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30.12.2021 15:14 Ответить
 
 