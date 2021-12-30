Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы
Противник вакцинации Остап Стахив после прохождения судебно-медицинской экспертизы вышел из психбольницы.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"...Уже сегодня я уезжаю домой. Уже собрал вещи, занес в машину и прошел их комиссию", - отметил Стахив.
В то же время, он добавил, что их "правозащитная" организация начинает новый виток деятельности.
Напомним, Стахив – один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса.
30 ноября Галицкий райсуд Львова направил его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.
Также сообщалось, что 18 ноября Галицкий райсуд Львова избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с правом внесения залога в размере 998 800 гривен. 1 декабря Стахив был освобожден из СИЗО после того, как его сторонники внесли почти 1 млн гривен залога.
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Посмотрите это видео ,упоротая вы наша и перестаньте унижать людей , а то в своей слюне захлебнетесь!
"Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:
* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.
В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.
Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.
Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.
Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.
Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему. " - цитата.
Вибачте , українського перекладу не знайшов. От і вирішуйте , до якої групи відноситесь саме ви!
А вот еще одно видео, там рассказывают к чему может привести повальная вакцинация !