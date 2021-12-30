Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы

Противник вакцинации Остап Стахив после прохождения судебно-медицинской экспертизы вышел из психбольницы.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"...Уже сегодня я уезжаю домой. Уже собрал вещи, занес в машину и прошел их комиссию", - отметил Стахив.

В то же время, он добавил, что их "правозащитная" организация начинает новый виток деятельности.

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Напомним, Стахив – один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса.

30 ноября Галицкий райсуд Львова направил его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.

Также сообщалось, что 18 ноября Галицкий райсуд Львова избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с правом внесения залога в размере 998 800 гривен. 1 декабря Стахив был освобожден из СИЗО после того, как его сторонники внесли почти 1 млн гривен залога.