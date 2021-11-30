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Антивакцинатору Стахиву назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антивакцинатору Стахиву назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Галицкий районный суд Львова назначил Остапу Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове. – Ред.), - сказал адвокат.

Также он сообщил, что завтра намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде.

По его словам, сегодняшнее заседание суда по просьбе стороны обвинения состоялось в закрытом режиме.

Читайте также: Сторонники антивакцинатора Стахива собрали ему в залог почти миллион гривен

Адвокат выразил надежду, что завтра утром Стахива выпустят из СИЗО, ведь сумма залога за него уже собрана.

Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). По решению суда Стахива заключили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.
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Топ комментарии
+12
По його писку вже все зрозуміло...
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30.11.2021 21:51
+12
Не псих він. А от в нас є політики, які мають психічні розлади і нічого, якось керують, приймають закони і тд.
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30.11.2021 21:53
+11
вы не боитесь что потом вас за что то иное чем вы возмущаться будут в дурку отправят по суду или без такового на ваших глазах Бубочка строит фашистко кацапский рейх а вам "*********" (а извините идиома и неологизм)..дебилы вы все конченные ради шмундяка что типа вакциной назвали готовы убить любого иного- кто имеет свою точку зрения....
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30.11.2021 23:34
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зделайте ему укольчик кислым барщом у пятку, бо ипанько никада не признаецца шо он ипанько
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30.11.2021 21:48 Ответить
Пох оду , уже... Теперь осталось тока освидетельствовать.
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30.11.2021 21:52 Ответить
вы не боитесь что потом вас за что то иное чем вы возмущаться будут в дурку отправят по суду или без такового на ваших глазах Бубочка строит фашистко кацапский рейх а вам "*********" (а извините идиома и неологизм)..дебилы вы все конченные ради шмундяка что типа вакциной назвали готовы убить любого иного- кто имеет свою точку зрения....
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30.11.2021 23:34 Ответить
Стахів професійний провокатор і організатор проплачених мітингів. У 2018р був нагороджений закиданням у сміттєвий бак.
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01.12.2021 00:28 Ответить
що у вас за фантазії? Якесь є спеціальне звання : "професійний провокатор" ? Що там раніше було не знаю, а зараз він правильну позицію займає. Чим далі час минає, тим стає людям зрозумілий цей фармацевтичний розводняк.
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01.12.2021 01:30 Ответить
По його писку вже все зрозуміло...
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30.11.2021 21:51 Ответить
То он рыло делает, шо дурик, пытается уйти от ответственности... А тем временем в Австриикак ты не крути, влада приняла закон, мол, за уклонение от вакцинации - тюряга, або многие десятки тысяч евро-штраф.
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30.11.2021 21:58 Ответить
більше 7000 евро для дуриків
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30.11.2021 22:04 Ответить
Вторично - десятки евриков...
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30.11.2021 23:06 Ответить
Неплохо, молодцы. Не доходит уговорами и объяснениями, дойдёт штрафами.
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30.11.2021 23:22 Ответить
До лютого австрійська влада обіцяла вакцинувати 100% дорослих громадян.
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01.12.2021 00:25 Ответить
і звідки ж вас, експердів кривомордих, стільки набігло?
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30.11.2021 23:05 Ответить
Справедливо коли він стане жертвою ковіду-19,антиваксєр хрЄнов.
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30.11.2021 22:15 Ответить
Не псих він. А от в нас є політики, які мають психічні розлади і нічого, якось керують, приймають закони і тд.
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30.11.2021 21:53 Ответить
він придурок, це оточуючі кажуть, які з ним спілкувались
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30.11.2021 22:06 Ответить
Це суддям треба на експертизу,потім їм пригодиться як народ прийде до них приймати звіт про їх кривосуддя!
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30.11.2021 21:56 Ответить
Бозезьтымой, лбом - о косяк. та й годi... Антивакс троллит судей... ХЕХ...
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30.11.2021 22:00 Ответить
А, так вот кто завтра хотел перев

орот устроить! Ну слава богу, молодцы, предотвратили )))
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30.11.2021 22:06 Ответить
так він шпійон чи їбанько? Ляшку треба скоріше визначитись, бо його можуть призначити наступним міністром вакцинації
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30.11.2021 22:10 Ответить
Шпійон. З 2005р у політику лізе, а його усе не вибирають.
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01.12.2021 00:30 Ответить
Цікавий момент: новини про Стахіва і мітинги антивакцинаторів на сайті коментують лише реальні ВАКСИ)
А новини про коронавірусну статистику і повальну вакцинацію - переважно АНТИВАКСИ)
Ні на чому не акцентую, просто факт).
Як же все-таки нас розділили цією ковід-тематикою... українське суспільство, маю на увазі. Тоді як у нас є спільна проблема на Сході і спільний ворог.
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30.11.2021 22:11 Ответить
Як казав... Завдання політиків відволікати увагу людей від того, що їм насправді потріно.
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30.11.2021 22:18 Ответить
Не розділять тих, хто не бажає.
А так ...

Притомні попереджали, тільки в =боротьбі= їх ніхто не слухав.
Результат буде дуже не веселий.
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30.11.2021 23:43 Ответить
Судячі з фото,він і так є дебіл.
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30.11.2021 22:16 Ответить
А вы как с подиума, так сказать «каталожный вариант»…. судячи с фото)))
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30.11.2021 23:08 Ответить
Просто цікаво,а де ж ви бачили моє фото?
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30.11.2021 23:26 Ответить
А де мій коментар пропав ?
Точно пам'ятаю, що він тут був!
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30.11.2021 22:19 Ответить
Ну несколько крестиков есть)))
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30.11.2021 22:26 Ответить
Не дають мені пожартувати не а цьому сайті
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30.11.2021 22:28 Ответить
Может просто под горячую руку попали) Обычно не замечал, чтобы к вам предвзято относились)
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30.11.2021 22:44 Ответить
товарищ Сралин! - произошла чудовищная ошибка...

- обычно вы жалуетесь модераторам, и каждая 6-я жалоба ваша..., а тут вас

- может в немилость пали и в опалу?
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30.11.2021 22:53 Ответить
😅👍
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30.11.2021 23:01 Ответить
По-моему, вверху, третий или четвертый по счету крестик я и не успел прочесть, только промелькнуло перед глазами при загрузке.
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30.11.2021 23:09 Ответить
Лет 50 назад это была обычная практика власти по отношению к недовольным, а где ж 30 лет независимости?
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30.11.2021 22:28 Ответить
Недовольных ЧЕМ? Вы предлагаете стоять в стороне, когда поводыри ведут стадо на убой? В европейских странах на эту тему не церемонятся... Вы сомневаетесь в их демократии?)
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30.11.2021 22:43 Ответить
Ти певно ніколи ніде не жив, не був і про те, яка там демократія ти знаєш з ЗМІ.
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01.12.2021 01:36 Ответить
Все, понял))) Теперь буду знать, демократии в Европе нет)))
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01.12.2021 02:06 Ответить
Знай це.
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01.12.2021 02:46 Ответить
Да насрать им на ковид, вакцину и права человека. Митинг это работа, за которую платят( возможно какие то недалекие и прыгают за идею "ковида нет, вакцина зло", но таких мало и это потенциальные пациенты дурдома). И откуда такие бабки у этого имбицила носастого? И какой баран митингующий за 200-300 гриве в день, будет собирать миллион для спасения этого олуха? Значит багатые дяди платят и преследуют какие-то свои нехорошие цели. Если обычным "двухсотгривенникам" нужно просто дубинками по туловищу проехать, что бы прекращали фарс и шли нормально работать, то организаторов нужно сажать, пускай даже такого козла отпущения как этот баран, ибо на реальных не выйти, если они не бараны, а это маловероятно. Ну а за то что эти падлы ленивые рубят бабло на чужом горе, а ковид натворил горя немерянно, нужно реально на такой митинг запустить спецотряд, и пусть оприходуют до полусмерти, а кто сдохнет, то и хрен с ним.
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30.11.2021 23:14 Ответить
Яке натворив горе? Що сталось?
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01.12.2021 01:37 Ответить
Среди моих знакомых, муж с женой умерли в один день... Почти месяц пролежали в больнице... А вы и дальше верьте что его нет и вас хотят чипировать...
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01.12.2021 02:12 Ответить
Я перехворів. І всі мої. Жодного лікування ми не застосовували. А те, що померли, то їх шкода, тих ваших знайомих. Але таких людей небагато. Достеменно не зрозуміло від чого вони померли. А головне, чому мої права мають порушуватись? Подивіться, що зверху пишуть. Вакциновані тільки тоому, що вкололи сумнівний препарат , вже вважають себе арійцями. До цього вже доходить.
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01.12.2021 02:45 Ответить
Конечно не много... По 700 человек в день... Бабы еще нарожают...
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01.12.2021 02:55 Ответить
статистику пишуть люди. ВОни пишуть те, що їм кажуть.
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01.12.2021 03:20 Ответить
Мой родной брат работает в СЭС, его теща ведет статистику в этой СЭС по нашей ОТГ... Я своими глазами видел стопки этих папок по умершим... А вы и дальше верьте надписям на заборе...
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01.12.2021 03:48 Ответить
Щодня помирає безліч людей. Нічого дивного.
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01.12.2021 23:20 Ответить
статистику пишуть люди. ВОни пишуть те, що їм кажуть.
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01.12.2021 03:20 Ответить
А откуда у вас данные о сомнительности препарата?) Вы специалист? Или на заборе прочитали?))
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01.12.2021 03:01 Ответить
Сталин бы гордился
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01.12.2021 05:59 Ответить
На понимаю истерики...
Причём с обоих сторон....
Естественный отбор должен работать!!!
Как в физическом плане, так и в умственном...
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01.12.2021 08:26 Ответить
Хайпосос
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01.12.2021 09:09 Ответить
 
 