Антивакцинатору Стахиву назначили судебно-психиатрическую экспертизу
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Галицкий районный суд Львова назначил Остапу Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу.
Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове. – Ред.), - сказал адвокат.
Также он сообщил, что завтра намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде.
По его словам, сегодняшнее заседание суда по просьбе стороны обвинения состоялось в закрытом режиме.
Адвокат выразил надежду, что завтра утром Стахива выпустят из СИЗО, ведь сумма залога за него уже собрана.
Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). По решению суда Стахива заключили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Придурок не Стахів...
орот устроить! Ну слава богу, молодцы, предотвратили )))
А новини про коронавірусну статистику і повальну вакцинацію - переважно АНТИВАКСИ)
Ні на чому не акцентую, просто факт).
Як же все-таки нас розділили цією ковід-тематикою... українське суспільство, маю на увазі. Тоді як у нас є спільна проблема на Сході і спільний ворог.
А так ...
Притомні попереджали, тільки в =боротьбі= їх ніхто не слухав.
Результат буде дуже не веселий.
Точно пам'ятаю, що він тут був!
- обычно вы жалуетесь модераторам, и каждая 6-я жалоба ваша..., а тут вас
- может в немилость пали и в опалу?
Причём с обоих сторон....
Естественный отбор должен работать!!!
Как в физическом плане, так и в умственном...