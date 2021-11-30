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Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу

Галицький районний суд Львова призначив Остапу Стахіву судово-психіатричну експертизу.

Про це повідомив його адвокат Михайло Магарський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд ухвалив рішення направити Остапа на судово-психіатричну експертизу до лікарні на Кульпарківській" (обласна психіатрична лікарня у Львові. – Ред.), - сказав адвокат.

Також він повідомив, що завтра має намір оскаржити це рішення в Апеляційному суді.

За його словами, сьогоднішнє засідання суду на прохання сторони обвинувачення відбулося у закритому режимі.

Адвокат висловив сподівання, що завтра вранці Стахіва випустять із СІЗО, адже суму застави за нього вже зібрано.

Читайте: Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

Як повідомлялося, Стахіва підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). За рішенням суду Стахіва взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави на суму майже 1 млн. грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
По його писку вже все зрозуміло...
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30.11.2021 21:51
+12
Не псих він. А от в нас є політики, які мають психічні розлади і нічого, якось керують, приймають закони і тд.
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30.11.2021 21:53
+11
вы не боитесь что потом вас за что то иное чем вы возмущаться будут в дурку отправят по суду или без такового на ваших глазах Бубочка строит фашистко кацапский рейх а вам "*********" (а извините идиома и неологизм)..дебилы вы все конченные ради шмундяка что типа вакциной назвали готовы убить любого иного- кто имеет свою точку зрения....
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30.11.2021 23:34
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зделайте ему укольчик кислым барщом у пятку, бо ипанько никада не признаецца шо он ипанько
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30.11.2021 21:48 Відповісти
Пох оду , уже... Теперь осталось тока освидетельствовать.
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30.11.2021 21:52 Відповісти
вы не боитесь что потом вас за что то иное чем вы возмущаться будут в дурку отправят по суду или без такового на ваших глазах Бубочка строит фашистко кацапский рейх а вам "*********" (а извините идиома и неологизм)..дебилы вы все конченные ради шмундяка что типа вакциной назвали готовы убить любого иного- кто имеет свою точку зрения....
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30.11.2021 23:34 Відповісти
Стахів професійний провокатор і організатор проплачених мітингів. У 2018р був нагороджений закиданням у сміттєвий бак.
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01.12.2021 00:28 Відповісти
що у вас за фантазії? Якесь є спеціальне звання : "професійний провокатор" ? Що там раніше було не знаю, а зараз він правильну позицію займає. Чим далі час минає, тим стає людям зрозумілий цей фармацевтичний розводняк.
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01.12.2021 01:30 Відповісти
По його писку вже все зрозуміло...
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30.11.2021 21:51 Відповісти
То он рыло делает, шо дурик, пытается уйти от ответственности... А тем временем в Австриикак ты не крути, влада приняла закон, мол, за уклонение от вакцинации - тюряга, або многие десятки тысяч евро-штраф.
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30.11.2021 21:58 Відповісти
більше 7000 евро для дуриків
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30.11.2021 22:04 Відповісти
Вторично - десятки евриков...
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30.11.2021 23:06 Відповісти
Неплохо, молодцы. Не доходит уговорами и объяснениями, дойдёт штрафами.
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30.11.2021 23:22 Відповісти
До лютого австрійська влада обіцяла вакцинувати 100% дорослих громадян.
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01.12.2021 00:25 Відповісти
і звідки ж вас, експердів кривомордих, стільки набігло?
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30.11.2021 23:05 Відповісти
Справедливо коли він стане жертвою ковіду-19,антиваксєр хрЄнов.
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30.11.2021 22:15 Відповісти
Не псих він. А от в нас є політики, які мають психічні розлади і нічого, якось керують, приймають закони і тд.
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30.11.2021 21:53 Відповісти
Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

Придурок не Стахів...
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30.11.2021 21:53 Відповісти
він придурок, це оточуючі кажуть, які з ним спілкувались
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30.11.2021 22:06 Відповісти
Це суддям треба на експертизу,потім їм пригодиться як народ прийде до них приймати звіт про їх кривосуддя!
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30.11.2021 21:56 Відповісти
Бозезьтымой, лбом - о косяк. та й годi... Антивакс троллит судей... ХЕХ...
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30.11.2021 22:00 Відповісти
А, так вот кто завтра хотел перев

орот устроить! Ну слава богу, молодцы, предотвратили )))
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30.11.2021 22:06 Відповісти
так він шпійон чи їбанько? Ляшку треба скоріше визначитись, бо його можуть призначити наступним міністром вакцинації
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30.11.2021 22:10 Відповісти
Шпійон. З 2005р у політику лізе, а його усе не вибирають.
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01.12.2021 00:30 Відповісти
Цікавий момент: новини про Стахіва і мітинги антивакцинаторів на сайті коментують лише реальні ВАКСИ)
А новини про коронавірусну статистику і повальну вакцинацію - переважно АНТИВАКСИ)
Ні на чому не акцентую, просто факт).
Як же все-таки нас розділили цією ковід-тематикою... українське суспільство, маю на увазі. Тоді як у нас є спільна проблема на Сході і спільний ворог.
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30.11.2021 22:11 Відповісти
Як казав... Завдання політиків відволікати увагу людей від того, що їм насправді потріно.
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30.11.2021 22:18 Відповісти
Не розділять тих, хто не бажає.
А так ...

Притомні попереджали, тільки в =боротьбі= їх ніхто не слухав.
Результат буде дуже не веселий.
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30.11.2021 23:43 Відповісти
Судячі з фото,він і так є дебіл.
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30.11.2021 22:16 Відповісти
А вы как с подиума, так сказать «каталожный вариант»…. судячи с фото)))
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30.11.2021 23:08 Відповісти
Просто цікаво,а де ж ви бачили моє фото?
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30.11.2021 23:26 Відповісти
А де мій коментар пропав ?
Точно пам'ятаю, що він тут був!
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30.11.2021 22:19 Відповісти
Ну несколько крестиков есть)))
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30.11.2021 22:26 Відповісти
Не дають мені пожартувати не а цьому сайті
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30.11.2021 22:28 Відповісти
Может просто под горячую руку попали) Обычно не замечал, чтобы к вам предвзято относились)
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30.11.2021 22:44 Відповісти
товарищ Сралин! - произошла чудовищная ошибка...

- обычно вы жалуетесь модераторам, и каждая 6-я жалоба ваша..., а тут вас

- может в немилость пали и в опалу?
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30.11.2021 22:53 Відповісти
😅👍
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30.11.2021 23:01 Відповісти
По-моему, вверху, третий или четвертый по счету крестик я и не успел прочесть, только промелькнуло перед глазами при загрузке.
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30.11.2021 23:09 Відповісти
Лет 50 назад это была обычная практика власти по отношению к недовольным, а где ж 30 лет независимости?
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30.11.2021 22:28 Відповісти
Недовольных ЧЕМ? Вы предлагаете стоять в стороне, когда поводыри ведут стадо на убой? В европейских странах на эту тему не церемонятся... Вы сомневаетесь в их демократии?)
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30.11.2021 22:43 Відповісти
Ти певно ніколи ніде не жив, не був і про те, яка там демократія ти знаєш з ЗМІ.
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01.12.2021 01:36 Відповісти
Все, понял))) Теперь буду знать, демократии в Европе нет)))
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01.12.2021 02:06 Відповісти
Знай це.
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01.12.2021 02:46 Відповісти
Да насрать им на ковид, вакцину и права человека. Митинг это работа, за которую платят( возможно какие то недалекие и прыгают за идею "ковида нет, вакцина зло", но таких мало и это потенциальные пациенты дурдома). И откуда такие бабки у этого имбицила носастого? И какой баран митингующий за 200-300 гриве в день, будет собирать миллион для спасения этого олуха? Значит багатые дяди платят и преследуют какие-то свои нехорошие цели. Если обычным "двухсотгривенникам" нужно просто дубинками по туловищу проехать, что бы прекращали фарс и шли нормально работать, то организаторов нужно сажать, пускай даже такого козла отпущения как этот баран, ибо на реальных не выйти, если они не бараны, а это маловероятно. Ну а за то что эти падлы ленивые рубят бабло на чужом горе, а ковид натворил горя немерянно, нужно реально на такой митинг запустить спецотряд, и пусть оприходуют до полусмерти, а кто сдохнет, то и хрен с ним.
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30.11.2021 23:14 Відповісти
Яке натворив горе? Що сталось?
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01.12.2021 01:37 Відповісти
Среди моих знакомых, муж с женой умерли в один день... Почти месяц пролежали в больнице... А вы и дальше верьте что его нет и вас хотят чипировать...
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01.12.2021 02:12 Відповісти
Я перехворів. І всі мої. Жодного лікування ми не застосовували. А те, що померли, то їх шкода, тих ваших знайомих. Але таких людей небагато. Достеменно не зрозуміло від чого вони померли. А головне, чому мої права мають порушуватись? Подивіться, що зверху пишуть. Вакциновані тільки тоому, що вкололи сумнівний препарат , вже вважають себе арійцями. До цього вже доходить.
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01.12.2021 02:45 Відповісти
Конечно не много... По 700 человек в день... Бабы еще нарожают...
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01.12.2021 02:55 Відповісти
статистику пишуть люди. ВОни пишуть те, що їм кажуть.
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01.12.2021 03:20 Відповісти
Мой родной брат работает в СЭС, его теща ведет статистику в этой СЭС по нашей ОТГ... Я своими глазами видел стопки этих папок по умершим... А вы и дальше верьте надписям на заборе...
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01.12.2021 03:48 Відповісти
Щодня помирає безліч людей. Нічого дивного.
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01.12.2021 23:20 Відповісти
статистику пишуть люди. ВОни пишуть те, що їм кажуть.
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01.12.2021 03:20 Відповісти
А откуда у вас данные о сомнительности препарата?) Вы специалист? Или на заборе прочитали?))
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01.12.2021 03:01 Відповісти
Сталин бы гордился
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01.12.2021 05:59 Відповісти
На понимаю истерики...
Причём с обоих сторон....
Естественный отбор должен работать!!!
Как в физическом плане, так и в умственном...
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01.12.2021 08:26 Відповісти
Хайпосос
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01.12.2021 09:09 Відповісти
 
 