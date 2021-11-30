УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14050 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5 524 98
арешт (1626) застава (343) Львівщина (1925) запобіжний захід (362) Стахів Остап (12)

Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень
Фото: Остап Стахів

Арештованому Галицьким райсудом Львова антивакцинаторові Остапу Стахіву прихильники зібрали 998,8 тис. грн, необхідні для сплати застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET у пресслужбі обласної прокуратури розповіли, що заставу за Остапа Стахіва ще не внесено, тому він досі лишається у СІЗО.

Обвинуваченому Остапу Стахіву 18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід як фігурантові справи про підготовку захоплення влади під виглядом мережі "антивакцинаторів": його підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ. Після арешту Стахів оголосив, що не вноситиме застави, оскільки не вважає себе винним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд взяв під варту лідера антивакцинаторського руху Стахіва із заставою майже мільйон гривень

Про те, що станом на 30 листопада його прихильникам вдалося зібрати необхідних 998,8 тис. грн, були повідомлення у "антиваксових" чатах мереж Вайбер і Телеграм.

29 листопада 2021 року однодумці Стахова з організації "Права людей" зробили заяву на проросійському телеканалі "ДНК", що мають намір внести заставу "лише після згоди самого Стахіва".

Як відомо, 24 листопада відбувся апеляційний суд, який Стахів програв.

Також читайте: Лідера антивакцинаторів Стахіва лишили під вартою
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
30.11.2021 18:45
+20
Поместите это чмо нев СИЗО, а в ковидное отделение - пусть поживёт, полюбуется умирающими от удушья... И кислород ему не давать,когда глазёнки будут вылазить...
показати весь коментар
30.11.2021 18:48
+18
Гроші російського походження?)
показати весь коментар
30.11.2021 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіоти
А кому потім цей мільйон повернуть після суду?

Вангую: Громадській організації Стахіва
показати весь коментар
30.11.2021 18:42 Відповісти
Омикрон это комедийный научно-фантастический фильм 1963 года, в котором инопланетянин захватывает тело человека для того что бы, выяснив слабые места землян, захватить планету. Как иронично. Они просто стебутся.

показати весь коментар
30.11.2021 20:47 Відповісти
можуть собі дозволити. стадо ведеться та вже вимагає крові відступників.
показати весь коментар
30.11.2021 20:50 Відповісти
Ваксеруни сатаніють.
показати весь коментар
30.11.2021 20:52 Відповісти
откуда информация про большинство "везде по Европе и миру против" вакцинации вакцинами, которые ты назвал отравой жидо-массонов? из методички?! или тебе просто нравится так думать?...
показати весь коментар
30.11.2021 21:03 Відповісти
Гроші російського походження?)
показати весь коментар
30.11.2021 18:44 Відповісти
Переконаний, що 73% зелохів збирає
показати весь коментар
30.11.2021 18:52 Відповісти
Пиши лучше свою муру в стихах , сойдешь за более культурного.
показати весь коментар
30.11.2021 19:25 Відповісти
Как Нелох?
показати весь коментар
30.11.2021 19:54 Відповісти
І більшість його прихильників також.
показати весь коментар
30.11.2021 19:47 Відповісти
вали отсюдова, тролль мокшанский! небось само уже ширнулось давным давно шпутником-5 свинособачим, а тут за пару фублей антивакцинную пропаганду сеет
показати весь коментар
30.11.2021 21:05 Відповісти
транзитом через нОвінського .... - про це СБУ та ДБР не знають ....
показати весь коментар
30.11.2021 19:56 Відповісти
Впевнений, що так. Антиваксери - то люди з низькими доходами, пенси, піввареники, зубожілі і прихожани мацковського патріярхату. Ці самі у кого хочеш вижебрають, а не те що комусь дадуть. І в той же час багато хворих, в тому числі дітей змушені збирати по копійці гроші на лікування. І суми не мільйонні. Часто густо - декілька десятків тисяч. От такі пріоритети.
показати весь коментар
30.11.2021 20:06 Відповісти
Всі вище перераховані вами категорії грошей не мають. А ці за кілька днів скинулись! Методичка дірява?
показати весь коментар
30.11.2021 21:42 Відповісти
Так а я по що? Звідки гроші? 😁
показати весь коментар
30.11.2021 21:44 Відповісти
Так не всі хворі,не всі бабло в аптеки носять . Більшість здорові.
показати весь коментар
30.11.2021 21:52 Відповісти
Та ні, ті бвьаки, які несуть бабло за антивакснра-попутіста, не можуть вважатися здоровими. То треба пройти перевірку у психіатра. 😊
показати весь коментар
30.11.2021 21:56 Відповісти
Судді котрі просто так закривають людину без доказів або свідомі злочинці або у них почався синдром байдена!
показати весь коментар
30.11.2021 22:05 Відповісти
Нууу! Ви вирішили чомусь акцентувати увагу на несправедливе судочинство на прикладі одного антиваксера-популіста, а не на скажімо Антоненку, Кузьменко, Іединв, тому ж Лєрос. 😊 Чому?
показати весь коментар
30.11.2021 22:13 Відповісти
Тут факт неадекватності суддів котрі закривають людину без будь-яких доказів. Антоненку, Кузьменко,- предявляли хоч липові "докази". Хто такий Іединв не знаю. Лєрос показав фак кловану,а моґи клована дуже вразливі це могло призвести до інсульту в купі з передозом колумбійською мукою.
показати весь коментар
01.12.2021 10:49 Відповісти
Малося на увазі Софію Федину. Стосовно липових доказів - це як? Це на їх основі можна закривати людей? Виносити липові ж вироки? От лише люди сидять по-справжньому.
показати весь коментар
01.12.2021 11:38 Відповісти
"Малося на увазі Софію Федину."- це цей набір букв "Іединв"?
"Стосовно липових доказів - це як?" - на паркані написано йух, так твердить сторона обвинувачення, суддя не перевіривши ні ротом, ні піхвою ,ні анусом,з широко відкритими очима стверджує що це фалос! Так зрозуміліше?
Коли судді довічно і непідконтрольні народу то їм здається що вхопили Бога за бороду. Для того навіть ст.375 ККУ прибрали.
показати весь коментар
01.12.2021 18:32 Відповісти
Напевне лише т один не в курсі, що не підконтрольні народу судді абсолютно контролюються ОПою. Особисто Зєлєнскім сючерез Татарова. Чому? Мабудь не тому, що судді такі вже всі погані. А тому, що у Ьанковох - сила. Це навіть служба охорони цих самих судів. І адмінресурс. Тобі еічого не відомо про переслідування суддів у різних містах України, які впиралися рогом у Закон і не приймали рішення, які від них вимагала влада? Раджу поцікавитися. А вже потім розмірковувати про паркани і фалоси.
показати весь коментар
01.12.2021 19:03 Відповісти
Ну тоді прийдеться їх відповідати на суді лінча.
показати весь коментар
01.12.2021 19:16 Відповісти
Хто лінчувати буде? Смєтуни? 😊
показати весь коментар
01.12.2021 19:22 Відповісти
"Смєтуни"- це новий ребус?
показати весь коментар
01.12.2021 19:45 Відповісти
Ви таки справді не з України. 😊
показати весь коментар
01.12.2021 19:46 Відповісти
Звичайно ні! Я так безграмотно писати не вмію,щоб потім пояснювати що мав на увазі під різними "Іединв","еічого","Ьанковох".
показати весь коментар
01.12.2021 19:51 Відповісти
Якби ви їздили електричками, а не сиділи вдома на дивані, то апеве зрозуміли б. Але ж у Штатах електричок нема. 😊
показати весь коментар
01.12.2021 20:03 Відповісти
Таке враження що електрички їздять по рейках до котрих ще велике крадівництво не добралося.
Напевно в телефонах клавіатура ненав'язливо ніколи не пропонує виправляти текст?
показати весь коментар
01.12.2021 20:19 Відповісти
Таааак! Ви справді давно не їздили у українських простих приміських електричках.😊Вірите Зєлєнскому, що "бааальшая стройка" відремонтували всюди колії? 😊 І так, я таки зі смартфоном їжджу. І їду, уявіть собі, 120 кілометрів цілих три з половиною години. 😊 І найгірше не те, що трясе, а те, що на добрій частині дороги немає інтернету. 😊 І писати щось дуже важко. Потрібно поспішати, доки мережа ловить. 😊 Вам у ваших Америка такого не снилося. Правда? І Зєлєнскій про таке не розповідає. У нього Фьодоров країну у смартфон загнав, тільки інтернет-покриття організувати забув. 😁
показати весь коментар
01.12.2021 21:05 Відповісти
120 км/3,5 год. То виходить 34,3 км/год це швидкість достойна **********.
Я вірю в легенду про царя Мідаса ,тільки навпаки. Все до чого торкається "розум" кретина ,перетворюється в гівно.
Зеублюдки до залізниці поки що не добрались,а як їх не утилізують,то будете лісапедом 120 км їздити.
показати весь коментар
01.12.2021 21:40 Відповісти
Навіть більше скажу. Це легко перевірити. Оьеріть розклад руху електрички Львів-Сянки. Подивіться відстань у кілометрах. Поразуйте години в дорозі. 😊 Будете здивовані. І ще. Найгірший інтернет, тобто його відсутність саме поблизу Львова. 😁
показати весь коментар
01.12.2021 21:56 Відповісти
Співчуваю, та електричка напевно під кожним стовпом 1 хвилину стоїть! Без інтернету ще можна якось жити ,а витрачати життя на черги,корки,тягнучки то як на мене гріх.
показати весь коментар
02.12.2021 18:11 Відповісти
А яким чином судді попадають під контроль?
показати весь коментар
01.12.2021 19:48 Відповісти
Простим. Погугліть. Будете знати. 😊
показати весь коментар
01.12.2021 19:49 Відповісти
Не знаю з яких слів починати.
показати весь коментар
01.12.2021 19:52 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 18:45 Відповісти
Пора вводить QR коды и для антиваксов.
показати весь коментар
30.11.2021 18:48 Відповісти
Поместите это чмо нев СИЗО, а в ковидное отделение - пусть поживёт, полюбуется умирающими от удушья... И кислород ему не давать,когда глазёнки будут вылазить...
показати весь коментар
30.11.2021 18:48 Відповісти
В реанімаціюю на 3 години. Це буде достатньо.
показати весь коментар
30.11.2021 18:51 Відповісти
А може краще в хоспіс, хай подивиться як помирають від раку, від наслідків діабету, на помираючих від невиліковних хвороб?
показати весь коментар
30.11.2021 19:38 Відповісти
і помирають від того, що просто немає грошей на лікування і в адекватній країні могли би вижити...
показати весь коментар
30.11.2021 20:38 Відповісти
истерики тоже задыхаются! и сдыхают от страха! возьми мою дозу!
показати весь коментар
30.11.2021 22:14 Відповісти
"З приводу збору коштів на заставу. Ви знаєте позицію Остапа Стахіва: він говорив, що оскільки не винний, то і від застави відмовляється. Ми - координатори руху ПРАВА ЛЮДИНИ, бачимо численні ваші повідомлення з бажанням якомога скоріше розпочати збір коштів, щоб вивести Остапа із СІЗО", - таке повідомлення розмістили організатори в групі.
Відео з проханням збирати кошти розміщують на ютуб-каналі "ДНК". Виставляє їх адміністраторка групи, координаторка у Києві й області Дарія. Щодня дівчина записує нові відео й закликає долучатися до збору коштів. Мають на меті зібрати необхідну суму сьогодні, аби Стахіва випустили з СІЗО. Дивно, але під час збору організатори наголошують, що номер картки може постійно змінюватися.
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - прихильники в коментарях цікавляться своїми грошима
Люди активно коментують відео. Хтось цікавиться долею псевдоактивіста, а чимало вже цікавляться, куди ділися їхні кошти. Далі публікуємо кілька цікавих розмов під відео прихильників Стахіва (усі вони переважно російською мовою).
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - написала Вероніка В.
"Я скинула і мені не жалко, головне, щоб Остап вийшов на волі", - відповіла їй користувачка Nelke Rosa.
"Потрібно, щоб був офіційний рахунок", - переконує Nikita Zavylov.
"Збір грошей на картку як мінімум не розумно. Такі збори проводяться іншим шляхом", - запевняє "Просто Человек".
На всі обурливі коментарі людей канал ДНК дає таку відповідь (мовою оригіналу):
"В связи со множеством вопросов мы специально записали новое видео с адвокатом по сбору средств для Остапа, позиции Надёжи и высказыванию Стахива о том, что деньги для него собирать не нужно".
показати весь коментар
30.11.2021 18:50 Відповісти
На что нибудь ПОЛЕЗНОЕ лучше деньги собрать
показати весь коментар
30.11.2021 18:52 Відповісти
расеюшка щедрая душа
показати весь коментар
30.11.2021 18:55 Відповісти
Якщо знов буде на мітингу антиваксерів - заарештуйте і збільште заставу у рази. Хом'ячки назбирають.)
показати весь коментар
30.11.2021 18:56 Відповісти
ХОРОША ІДЕЯ.

поповнення бюджету лікарень.

невакцинованих лікувати за подвійним тарифом.. Звичайно,гроші наперед.
показати весь коментар
30.11.2021 22:40 Відповісти
громада здуріла...колись на квадрокоптери збирали...
показати весь коментар
30.11.2021 18:57 Відповісти
У цьому реченні прекрасно все: "29 листопада 2021 року однодумці Стахова з організації: "Стахова з організації "Права людей" зробили заяву на проросійському телеканалі "ДНК", що мають намір внести заставу "лише після згоди самого Стахіва"".
показати весь коментар
30.11.2021 18:59 Відповісти
как вам троли такое? зе и порох вам столько не соберут!
показати весь коментар
30.11.2021 19:18 Відповісти
Отлично я считаю.Чем больше антиваксёров - тем меньше антиваксёров
показати весь коментар
30.11.2021 19:57 Відповісти
хорошо хоть честно признал себя тролем
показати весь коментар
30.11.2021 21:07 Відповісти
Не, троллить я начну начав давать скидки на гробы антиваксёрам, оптом - дешевле
показати весь коментар
30.11.2021 22:41 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 20:04 Відповісти
Таки приятно вас видеть в Украине
показати весь коментар
02.12.2021 20:24 Відповісти
Медицинский журнал «The Lancet» развеял миф о менее тяжёлом течении ковида у вакцинированных
29 октября 2021 года вышла статья в известном медицинском журнале «The Lancet» («Ланцет») про сравнение иммунитета тех, кто переболел и уколотых.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
Все призывы уколоться, чтобы "защитить себя и других" оказались фейком.
Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается (Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type). То есть, и те, и другие могут болеть модной болезнью одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Модный укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный.
показати весь коментар
30.11.2021 21:11 Відповісти
Оччень интересно, ага. Вы сами хоть читали?
Во первых речь только, и исключительно о дельта штамме
Во вторых -

Интерпретация
Вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом и ускоряет выведение вируса. Тем не менее, полностью вакцинированные люди с прорывными инфекциями имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным случаям, и могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным контактам. Взаимодействия вирус-хозяин на ранней стадии заражения могут формировать всю вирусную траекторию.

В то время как вакцинация остается высокоэффективной для снижения тяжести заболевания и предотвращения смерти, эффективность вакцины против инфекции снижается для дельты.

Таким образом, вы надёргали только то, что вам интересно. Далее, о "фейке" кроме вас, никто не говорит

Вы такие милые, хоть и глупые.
показати весь коментар
30.11.2021 22:52 Відповісти
С 15 июля 2022 года все Ковиды в Мире внезапно исчезнут сами по себе как и появились..вакцинируйся чуваки....,новая корпорация МММ ждет вас...
показати весь коментар
30.11.2021 19:47 Відповісти
Уже… а ты ещё нет? Скоро вам антиваксеры крестики на лбу выкалывать будут.
показати весь коментар
30.11.2021 19:58 Відповісти
а что за магическая дата 15.07.2022 ?
показати весь коментар
30.11.2021 19:58 Відповісти
Это ему белочка прошептала
показати весь коментар
30.11.2021 20:12 Відповісти
Конец света. Помнишь в начальник 2000-х уже один раз обещали но не сбылось, вот теперь опять. Тогда сектанты изгалялись а теперь антиваксеры из белого братства гандонов…
показати весь коментар
30.11.2021 20:16 Відповісти
ні - цього разу буде все по іншому
показати весь коментар
30.11.2021 19:59 Відповісти
А що буде 12.07.22 ?
показати весь коментар
30.11.2021 20:00 Відповісти
Ті ,хто доживе , ті і побачать .
показати весь коментар
30.11.2021 20:58 Відповісти
Путиноиды скинулись по гривне и вот результат 😁
показати весь коментар
30.11.2021 20:01 Відповісти
на луб'янці його "сторонніки"
показати весь коментар
30.11.2021 20:23 Відповісти
Новое исследование избыточной смертности в Германии было проведено с учетом публикаций Института Роберта Коха и Федерального стат.управления. Анализ устанавливает наличие корреляции между уровнем вакцинации против Covid-19 и избыточной смертностью.
...Во всяком случае, этот факт.
- Прививка от кори есть?
- Есть.
- Оспы?
- Да.
- Полиомиелита?
- Конечно.
- Дифтерии?
- Ага.
- Столбняка?
- Имеется.
- Коклюша?
- Тоже.
- Туберкулеза?
- Вот.
- Гепатита B?
- Разумеется.
- Covid-19?
- Нет.
- Ах ты Антиваксер?!?
показати весь коментар
30.11.2021 20:28 Відповісти
Антивакс виходить під заставу,і йому повідомляють,що тут він ''папал на бабкі'',які муситиме реально відпрацювати.А тут уже що в голову кураторові влізе.
показати весь коментар
30.11.2021 20:37 Відповісти
брутальна розправа з навішуванням ярликів.
показати весь коментар
30.11.2021 20:43 Відповісти
Подводные камни и слепые пятна вакцинации - о вакцинологии с научной точки зрения
https://www.youtube.com/watch?v=SveoWcekwp4&ab_channel=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BEAghoraAtman
показати весь коментар
30.11.2021 20:58 Відповісти
Вот будет умора, если все ваксы, потом одним разом все вдруг прилягут по неизвестной причине))
показати весь коментар
30.11.2021 21:00 Відповісти
ну этой фантазии еще нужно дождаться, а вот антиваксов среди знакомых и даже родственников похоронили уже немало. причем далеко не все были пожылые
показати весь коментар
30.11.2021 21:16 Відповісти
Да прям у тебя такие дохленькие родичи? Смертность от вирурса дай боже всего 2%, сопоставима со смертностью о обычного гриппа, и меньше смертности при пандемиях гриппа... а у тебя уже куча родичей померло от лёгкого чиха???
показати весь коментар
30.11.2021 21:20 Відповісти
это у тебя родственников возможно и куча. я своих родственников кучами не мяряю. статистика лживая твоя. мрет больше 2 процентов. а знакомые были далеко не все болезненные, а вполне здоровые люди
показати весь коментар
30.11.2021 21:29 Відповісти
Від дубового спірту полягли.
показати весь коментар
30.11.2021 21:49 Відповісти
Боюсь що причина буде відома але тим не менше вони ніколи вже не встануть.
показати весь коментар
30.11.2021 21:48 Відповісти
МОлодцы что собрали...есть ещё здравомыслящие люди не собирающиеся поддерживать фарма мафию с её псевдо вирусами и псевдо вакцинами за дорого.
показати весь коментар
30.11.2021 21:17 Відповісти
молодцы собрали? я думаю эти молодцы сидят в московских кабинетах ФСБ и ГРУ, которые и оплачивают все эти хороводы шизиков, как еще один фактор дестабилизации Украины
показати весь коментар
30.11.2021 21:25 Відповісти
по сусекакм и лимон..норм террористу собрали принес в клюве ватник
показати весь коментар
30.11.2021 21:50 Відповісти
Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

перевіряти на Кульпаркові треба не Стахіва..
показати весь коментар
30.11.2021 22:02 Відповісти
Вакциновані успішно розносять заразу як і не вакциновані. Де логіка в гнобленні не вакцинованих?
показати весь коментар
30.11.2021 22:07 Відповісти
не гноблення,а спроба ЗАЦІКАВЛЕННЯМ збільшити відсоток вакцинованих до рівня,коли епідемія почне затухати...

просто уточнюю.
показати весь коментар
30.11.2021 22:37 Відповісти
посадить кацапсину на швабру и выпустить в окно,пущай летит, иплом до бардюра
показати весь коментар
30.11.2021 22:32 Відповісти
 
 