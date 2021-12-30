Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи
Противник вакцинації Остап Стахів після проходження судово-медичної експертизи вийшов із психіатричної лікарні.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"...Вже сьогодні я їду додому. Вже зібрав речі, заніс в машину і пройшов їхню комісію", - зазначив Стахів.
Водночас він додав, що їхня "правозахисна" організація розпочинає новий виток діяльності.
Нагадаємо, Стахів - один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу.
30 листопада Галицький райсуд Львова направив його на проходження судово-психіатричної експертизи.
Також повідомлялось, що 18 листопада Галицький райсуд Львова обрав Стахову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів з правом внесення застави в розмірі 998 800 гривень. 1 грудня Стахів був звільнений із СІЗО після того, як його прибічники внесли майже 1 млн гривень застави.
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Посмотрите это видео ,упоротая вы наша и перестаньте унижать людей , а то в своей слюне захлебнетесь!
"Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:
* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.
В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.
Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.
Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.
Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.
Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему. " - цитата.
Вибачте , українського перекладу не знайшов. От і вирішуйте , до якої групи відноситесь саме ви!
А вот еще одно видео, там рассказывают к чему может привести повальная вакцинация !