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Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

Противник вакцинації Остап Стахів після проходження судово-медичної експертизи вийшов із психіатричної лікарні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"...Вже сьогодні я їду додому. Вже зібрав речі, заніс в машину і пройшов їхню комісію", - зазначив Стахів.

Водночас він додав, що їхня "правозахисна" організація розпочинає новий виток діяльності.

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Нагадаємо, Стахів - один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу.

30 листопада Галицький райсуд Львова направив його на проходження судово-психіатричної експертизи.

Також повідомлялось, що 18 листопада Галицький райсуд Львова  обрав Стахову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів з правом внесення застави в розмірі 998 800 гривень. 1 грудня Стахів був звільнений із СІЗО після того, як його прибічники внесли майже 1 млн гривень застави.

Автор: 

психлікарня (87) психіатрія (92) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+17
Припомнилась история где-то конца 80-х годов, когда Совок еще не рухнул, но гласность уже резвилась вовсю.
Где-то то ли в Хабаровске, тол и где-то в тех краях в одну из районных больниц привезли роженицу, которая была уже без сознания от потери крови после рождения ребенка. Врачи, исполняя свой долг и клятву, естественно, начали переливание крови и устранение кровотечения. Жизнь тетке уалось спасти. Но все только началось! Оказалось, что тетка из Свидетелей Иеговы, а у них забобоны на счет переливания крови. Тут и местные прокурвы со следователями выскочили и начали преследование врачей по заявлению религиозных фанатиков. Уж нашлись грамотеи, которые написали соответствующее заяление о "совершении преступления". Не помню, чем там все закончилось, но факт, что все это поганое стахивское быдло это те же мракобесы "свидетели иеговы". Как для меня, аналогия полнейшая.
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30.12.2021 07:59
+17
І знову підміна понять. Він не противник вакцинації ,він противник порушення законів та Конституції
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30.12.2021 08:11
+17
Я никому не обязан доказывать,что я - здоровый человек и два года не болею.А нарушение прав в том,что людей лишают их элементарного права на свободу посещения общественных мест,что прописано в Конституции Украины.Или объявляйте ЧП или ВП,согласно закону Конституции со всеми вытекающими.
Чтобы этого не понимать,надо быть или тупым или пропагандоном.
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30.12.2021 08:33
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О! Упоротий антивакс брехати прийшов. Що ще цікавого збрешеш?
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30.12.2021 12:24 Відповісти
https://www.facebook.com/100015890252046/videos/369883201494508 https://www.facebook.com/100015890252046/videos/369883201494508



Посмотрите это видео ,упоротая вы наша и перестаньте унижать людей , а то в своей слюне захлебнетесь!
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30.12.2021 12:33 Відповісти
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30.12.2021 12:52 Відповісти
Не переконуйте його, антиваксери безсмертні. Якщо люди вірять в те що ковід розтрушують з літаків, то про що можна з ними говорити?
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30.12.2021 12:36 Відповісти
А слова - " С точки зрения эпидемиологии вакцинированные представляют большую опасность " для поклонников вакцинации ни о чем не говорят? Я не говорю о том что вакцинация не нужна вовсе! Она нужна ГРУППАМ РИЗКА! Но вакцинировать всех подряд - это преступление! К чему это приведет? К возникновению нового штамма ,который будет убивать тех кто еще не сталкивался с ковидом! Взрослое население переживет , а вот детей придется вакцинировать сразу после рождения или в утробе. Почитайте про болезнь Марека у кур ! К чему привела массовая вакцинация! Вы хотите что бы человечество пошло по тому же пути? Тогда у вас мозгов ,как у этих птиц , которые без вакцины умирают от этого вируса почти 100%!
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30.12.2021 12:49 Відповісти
Я ніколи не переконую антиваксів, це вони мене переконують. Вони упороті, Ви ж у курсі. Ось, бачите, одне вже прийшло мене переконувати під мій коментар. І зараз почнуться сцилки, прокльони, приниження, обливання брудом. Їхня агресія - бєссмислєнна і бєспощадна.
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Не прокльонів , не принижень ,не обливання брудом , нічогоцього я собі по відношенню до інших не дозволяю , а от ви тільки і робите ,що принижуєте усіх хто не згоден. Тому вам трохи тексту не по темі , щоб не було образ

"Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:

* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.

В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.

Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.

Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.

Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.

Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему. " - цитата.

Вибачте , українського перекладу не знайшов. От і вирішуйте , до якої групи відноситесь саме ви!
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30.12.2021 12:57 Відповісти
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30.12.2021 13:27 Відповісти
До речі , літаки і інша байда , то маніпуляціі і провокації тих , хто хоче показати людей що не хочуть вакцинуватись дурнями! Вибачте , але я не відношусь до таких.
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30.12.2021 12:52 Відповісти
Совки кидали в псих лікарні.
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30.12.2021 12:30 Відповісти
"Лидер"?????? Цензор, с первой буквой точно не ошиблись? Ему до лидера как до Пекина рачки, а вот на ****** своей внешностью, поведением и поступками, он тянет на все 100500%.
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30.12.2021 12:49 Відповісти
Его как неугодного сразу скрутили, а стадо спорит что правильнее, верить или не колоться? Ваксы еще хуже и тупее как оказалось. Поукалывались и радуются. А че радуетесь? Никто никогда не беспокоился о холопах и их здоровье, как сейчас. Особенно когда человек нафиг не нужен, кругом все механизировано. Мозгами подумать не могут, телевизор и глупые сплетни не дают правде удержаться в голове.
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30.12.2021 13:52 Відповісти
Ты можешь быть прав. А можешь быть не прав. Но ты про это не узнаешь.
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30.12.2021 13:56 Відповісти
по морде видно гнида редкостная
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30.12.2021 14:06 Відповісти
Свою мордочку засвіти,вінценосний!
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30.12.2021 16:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=swwCE8TTRHY https://www.youtube.com/watch?v=swwCE8TTRHY


А вот еще одно видео, там рассказывают к чему может привести повальная вакцинация !
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30.12.2021 14:12 Відповісти
ОТКУДА ТАКИЕ ДЕНЬГИ НА ЗАЛОГ !!!???
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30.12.2021 19:07 Відповісти
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