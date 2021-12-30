Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

Противник вакцинації Остап Стахів після проходження судово-медичної експертизи вийшов із психіатричної лікарні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"...Вже сьогодні я їду додому. Вже зібрав речі, заніс в машину і пройшов їхню комісію", - зазначив Стахів.

Водночас він додав, що їхня "правозахисна" організація розпочинає новий виток діяльності.

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Нагадаємо, Стахів - один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу.

30 листопада Галицький райсуд Львова направив його на проходження судово-психіатричної експертизи.

Також повідомлялось, що 18 листопада Галицький райсуд Львова обрав Стахову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів з правом внесення застави в розмірі 998 800 гривень. 1 грудня Стахів був звільнений із СІЗО після того, як його прибічники внесли майже 1 млн гривень застави.