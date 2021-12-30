Эпидзонирование Украины: две последние области вышли из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Волынская и Запорожская области сегодня, 30 декабря, перешли с "красного" на "желтый" уровень эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К "желтому" уровню эпидопасности отнесены Киев и все регионы.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 30 декабря по стране составляет 190 на 100 тыс. населения (превышение 2,53 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (447), Полтавской (314) и Волынской (283) областях.

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По данным за 29 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26,4 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 24,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.