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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: две последние области вышли из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: две последние области вышли из

Волынская и Запорожская области сегодня, 30 декабря, перешли с "красного" на "желтый" уровень эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К "желтому" уровню эпидопасности отнесены Киев и все регионы.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 30 декабря по стране составляет 190 на 100 тыс. населения (превышение 2,53 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (447), Полтавской (314) и Волынской (283) областях.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксированы 5930 новых случаев заражения, 10 369 человек выздоровели

По данным за 29 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26,4 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 24,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Эпидзонирование Украины: две последние области вышли из красной зоны, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Цей вірус боїться новорічних свят!
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30.12.2021 09:31 Ответить
Вже бухає.
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30.12.2021 09:41 Ответить
як вчасно вийшли...п1сля свят знов зайдуть
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30.12.2021 09:41 Ответить
@бонутим нема спокою...
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30.12.2021 09:42 Ответить
Чойта Херсон позеленел ужо
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30.12.2021 10:02 Ответить
не расслабляйтесь - к нам катится "девятый вал"! будет похлеще чем в Англии, где по 200.000 в день(!) новых случаев вируса выявляют!!
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30.12.2021 10:15 Ответить
Надо же какое совпадение. На праздники вирус куда то девается а после праздников опять все на карантин. Все гуляйте и развлекайтесь по концертам и театрам. Тем более еще одно совпадение, на театры и концерты ЗЕ выделил по *Юлькиной тыще*
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30.12.2021 10:45 Ответить
 
 