Епідзонування України: вже всі області вийшли з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Волинська і Запорізька області сьогодні, 30 грудня, перейшли із "червоного" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
До "жовтого" рівня епіднебезпеки віднесено Київ та всі регіони.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 30 грудня по країні становить 190 на 100 тис. населення (перевищення 2,53 рази). Найвищий рівень захворюваності у Києві (447), Полтавській області (314) та Волинській області (283).
За даними за 29 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26,4 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 24,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
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