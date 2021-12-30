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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: вже всі області вийшли з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже всі області вийшли з

Волинська і Запорізька області сьогодні, 30 грудня, перейшли із "червоного" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До "жовтого" рівня епіднебезпеки віднесено Київ та всі регіони.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 30 грудня по країні становить 190 на 100 тис. населення (перевищення 2,53 рази). Найвищий рівень захворюваності у Києві (447), Полтавській області (314) та Волинській області (283).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали

За даними за 29 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26,4 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 24,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

Епідзонування України: вже всі області вийшли з червоної зони, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) коронавірус (19923)


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Цей вірус боїться новорічних свят!
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30.12.2021 09:31 Відповісти
Вже бухає.
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30.12.2021 09:41 Відповісти
як вчасно вийшли...п1сля свят знов зайдуть
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30.12.2021 09:41 Відповісти
@бонутим нема спокою...
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30.12.2021 09:42 Відповісти
Чойта Херсон позеленел ужо
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30.12.2021 10:02 Відповісти
не расслабляйтесь - к нам катится "девятый вал"! будет похлеще чем в Англии, где по 200.000 в день(!) новых случаев вируса выявляют!!
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30.12.2021 10:15 Відповісти
Надо же какое совпадение. На праздники вирус куда то девается а после праздников опять все на карантин. Все гуляйте и развлекайтесь по концертам и театрам. Тем более еще одно совпадение, на театры и концерты ЗЕ выделил по *Юлькиной тыще*
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30.12.2021 10:45 Відповісти
 
 