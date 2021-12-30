Путин допустит белорусских производителей к государственным закупкам в России

Президент России Владимир Путин вскоре поручит правительству России разрешить белорусским предприятиям участвовать в государственных закупках.

Об этом президент России заявил в Санкт-Петербурге в среду в ходе беседы с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Как отметил Путин, допуск белорусских производителей к государственным закупкам пойдет на пользу России, поскольку "повысит уровень конкуренции на рынке" и "значительно расширит возможности" для белорусского бизнеса.

Ранее Владимир Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить равные условия доступа на российский рынок и в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, производимых в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках".

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