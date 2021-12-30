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Путин допустит белорусских производителей к государственным закупкам в России

Путин допустит белорусских производителей к государственным закупкам в России

Президент России Владимир Путин вскоре поручит правительству России разрешить белорусским предприятиям участвовать в государственных закупках.

Об этом президент России заявил в Санкт-Петербурге в среду в ходе беседы с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Как отметил Путин, допуск белорусских производителей к государственным закупкам пойдет на пользу России, поскольку "повысит уровень конкуренции на рынке" и "значительно расширит возможности" для белорусского бизнеса.

Ранее Владимир Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить равные условия доступа на российский рынок и в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, производимых в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках".

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Автор: 

Беларусь (7888) госзакупки (960) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31218) россия (95393)


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30.12.2021 09:59 Ответить
Яке щастя.
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30.12.2021 10:00 Ответить
Болото засасывает, глубже и глубже.
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30.12.2021 10:24 Ответить
Еще мильен расиянских пенсионеров подохнет, и нарасие хватит тогда денег на прокорм бсср-цев.
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30.12.2021 11:09 Ответить
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30.12.2021 11:57 Ответить
 
 