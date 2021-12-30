Путін допустить білоруських виробників до державних закупівель у Росії

Президент Росії Володимир Путін незабаром доручить уряду Росії дозволити білоруським підприємствам брати участь у державних закупівлях.

Про це президент Росії заявив у Санкт-Петербурзі в середу у ході бесіди із Олександром Лукашенком, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Як зазначив Путін, допуск білоруських виробників до державних закупівель піде на користь Росії, оскільки "підвищить рівень конкуренції на ринку" та "значно розширить можливості" для білоруського бізнесу.

Раніше Володимир Путін доручив уряду протягом місяця забезпечити рівні умови доступу на російський ринок та у сфері державних та муніципальних закупівель товарів, вироблених у так званих Донецькій та Луганській "народних республіках".

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