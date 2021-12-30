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Новости Газовая война
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"Северный поток-2" могут не запустить из-за угрозы Украине, - вице-канцлер Германии Хабек

По мнению Роберта Хабека, вопрос одобрения газопровода "Северный поток – 2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода "Северный поток – 2" ("СП-2") и рассматривать его исключительно в юридическом поле. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек в выпуске передачи heute journal немецкого телеканала ZDF в вечером в среду, 29 декабря.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - причина энергетического кризиса в Европе, - The New York Times

В то же время депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour) по-прежнему считает "Северный поток - 2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в четверг, 30 декабря.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы, - сказал политик. - Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным".

Автор: 

Германия (6931) Северный поток (1449) Хабек Роберт (46)


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Топ комментарии
+6
Комсомолочка Меркель, сделав свое дело, ушла на пенсию , а теперь пришедшие ей на смену политики пиарятся без риска реально наступить России на хвост.
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30.12.2021 10:10
+3
Это нужно к прокурору идти а он, вроде, рядом с Наполеоном в палате...
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30.12.2021 10:10
+3
А фрау рибентроп как, ещё не повесилась? А зря, давно пора!
Хамсамалисцка хренова! Уверен и канцлером стала, только с помощью *****.
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30.12.2021 10:21
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Правила форума Совет форумчан
меркельшу под суд!
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30.12.2021 10:02 Ответить
По якій статті?
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30.12.2021 10:04 Ответить
коррупция
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30.12.2021 10:06 Ответить
Пиши заяву.
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30.12.2021 10:10 Ответить
Это нужно к прокурору идти а он, вроде, рядом с Наполеоном в палате...
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30.12.2021 10:10 Ответить
А ліжко заявника біля вікна. Медична сестра може передати.
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30.12.2021 10:16 Ответить
А парашка нам завжди погрожує, так що можно і так не запускати. Ви німці старого збоченця жиріновського послухайте наприклад
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30.12.2021 10:07 Ответить
"Бей жидов, спасай расию!" - ейдельштейна, також і ***** слухати, справа лікарів, може ще зайвехромосомни поросятопсів...
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30.12.2021 10:32 Ответить
Оці всі "можуть-не можуть" нагадують ворожіння на ромашці. Треба сказати собі правду, яка може і не подобатися - газогін запустять.
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30.12.2021 10:09 Ответить
Та запустять, запустять не засмучуйся…
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30.12.2021 10:36 Ответить
Мені це не подобається, але навіщо себе обманювати?
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30.12.2021 10:41 Ответить
Та хто ж вас обманює дядьку? А як що серйозно я б почав з націоналізації українських газових та нафтових свердловин та вугільних шахт, а всіх коломийських Фірташів фуксів розенблатів рабіновічив фельдманів ахметів та іншу сволоту вигнав би к м яух собачім з України.
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30.12.2021 10:53 Ответить
Яке відношення має твоя "передвиборча програма" до запуску пп-2?
Мені не цікаво, щоб ти "зробив" якби...
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30.12.2021 10:55 Ответить
Не я почав розмову про газогін а ти. А як не цікаво -Ну то і йди на …, сам знаєш куди!
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30.12.2021 11:07 Ответить
Навзаєм.
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30.12.2021 11:11 Ответить
Комсомолочка Меркель, сделав свое дело, ушла на пенсию , а теперь пришедшие ей на смену политики пиарятся без риска реально наступить России на хвост.
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30.12.2021 10:10 Ответить
Пока Крым и треть Донбасса не вернут, не запускать!
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30.12.2021 10:10 Ответить
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30.12.2021 10:21 Ответить
На Байдена надежды нет. Вся надежда на новый Уряд немцев в этом вопросе.
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30.12.2021 13:06 Ответить
А фрау рибентроп как, ещё не повесилась? А зря, давно пора!
Хамсамалисцка хренова! Уверен и канцлером стала, только с помощью *****.
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30.12.2021 10:21 Ответить
німці завжди зраджували інтереси України і українців у 1918, 1939, 1941 ..а тим більше зараз....коли в них черга з чиновників, бажаючих бути корумпованими газпромом. Німцям віри не має, а після 2ї світової війни їм треба не лише заборонити мати армію, а і заборонити займатися міжнародною політикою
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30.12.2021 10:28 Ответить
А кто запрещать будет?
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30.12.2021 10:32 Ответить
Мабуть ООН.
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30.12.2021 10:42 Ответить
Да? А я подумал ВОЗ. Ну, или кто там ещё...
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30.12.2021 10:44 Ответить
МОН і наглядова рада УЗ.
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30.12.2021 10:46 Ответить
а хто їх примусив внести в Конституцію обмеження щодо використання армії?
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30.12.2021 11:17 Ответить
Саша Киев, то чому ти не Сашко Київ?
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30.12.2021 11:20 Ответить
нижче надав відповідь
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30.12.2021 11:32 Ответить
Спортлото, кто же ещё.
ООН и рядом не стоит уже последние 10 лет вообще.
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30.12.2021 13:53 Ответить
Мене завжди дивують отакі україномовні радикали, які при реєстрації не можуть нік українською написати.
Шо відповіси, Сашко Київ?
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30.12.2021 10:45 Ответить
Відповім таке. Як і більшість не завжди був україномовним і тим більше не мав радікальних поглядів. Цей нікнейм виник дуже давно ..десь 16 років тому, ще на старому сірому цензорі ..під час Помаранчової революції...тоді всі були тут російськомовні і багато писали із додаванням міста звідки вони (Днепропетровск, Донецк та т.і), що позначити підтримку ще того Майдану.. коли ввели обов*язкову реєстрацію як і більшість старожилів не хотів його реєструвати та не хотів переходити на нову версію..але був вимушений зареєструвати ..він порівняйте із своїм . отже він десь якось залишився як пам*ять...бо багатьох з тих часів вже не має ..
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30.12.2021 11:29 Ответить
Нк включайте 1+1 31 декабря! Можете залипнуть на сутки и пропустите праздник!
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30.12.2021 10:52 Ответить
Западу можно поставить ультитматум путину. Под гарантии безопасности для Украины. При условии пуска сп после деоккупации всех территорий и репораций. Если не хочет,то пусть стоит до лучших времен. Есть газ американский,норвежский,сланцевый.
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30.12.2021 10:36 Ответить
Отличный план, особенно если учесть что официально кацапы заявляют что не являются стороной конфликта..
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30.12.2021 10:44 Ответить
Заявление такое, только для внутреннего пользования копростана.
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30.12.2021 10:49 Ответить
Так кажеш, наче сп потрібен саме Путіну, а нещасні європейці змушені терпіти і протидіють його запуску.
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30.12.2021 10:55 Ответить
Запад, вам торгашам со страной агрессором ничего не должен.
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30.12.2021 11:39 Ответить
Интересно что путлер всё время что то требует от Запада - то гарантий безпеки, то защиты прав русскоязычных, то выдачи диссидентов, то запуска газопровода, то передела сфер влияния, то нерасширения альянса на восток и т.д. А сам же **** взамен не только ничего не даёт а даже и не предлагает, как будто рашке все должны потому что она вот такая особенная и к и з данутая!!! Вы ж посмотрите как постоянно расширяются его военно-политические организации типа ОДКБ или ШОС и всё как будто так и нужно, а с какого,извините меня, яух?
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30.12.2021 10:45 Ответить
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

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30.12.2021 10:55 Ответить
Вы серьёзно или это у Вас сарказм такой?
Потому что кроме как Крыма и ЛДНР у Путена ничего не получилось. Везде РФ много требует, но всюду уступает.
Сейчас видимо просто решили, что уж лучше сгореть всем миром в пламене войны, чем дальше отступать.
Кстати, вполне понимаю путена. Не одобряю, но логику прекрасно понимаю.
Человеку хренова туча лет.
Терять ему нечего. Почему бы и не жахнуть?
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30.12.2021 13:55 Ответить
Пусть тогда соберёт всю свою родню в Воронеже (включая дочек зятьёв внуков и внучек, братьев сестёр и т.д.) и жахает, потому что всеравно в той войне которую он хочет начать , победителей и уцелевших уже не будет. Ну а у Украины тоже есть ядерное оружие, дождёмся ветра на мацкву и смоленск и жахнем парочкой реакторов Чернобыля, мало не покажется никому и картофельному ************* тоже! Украине всеравно терять уже будет нечего.Это у вас сарказм такой что мол у путлера ничего не получилось? А что Крыма и лугандона для Украины не достаточно? А для остальных - Молдова с Приднестровьем, Осетия Абхазия для Грузии
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30.12.2021 15:36 Ответить
Всем, кто не смотрит сериал, под Новый год загадать желание, НЕТ ПОТОКУ. Говорят сбывается, если Санта Клауса хорошенько попросить.
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30.12.2021 11:05 Ответить
Санта обиделся на нас, из-за пошляка язЕлоха...
А вот Бог за что? 73% лишил разума, не понятно...
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30.12.2021 11:17 Ответить
Эти немецкие зелёные допрыгаются. Их свои скоро вынесут ногами в перёд. Тупорылая овца Анналена уже успела попортить отношения с другими странами. За один месяц столько зла натворили, что пипец просто.
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30.12.2021 11:37 Ответить
брешет бюргер похлеще путина
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30.12.2021 12:08 Ответить
Продолжают ссать в глаза. Ваша канцлер позволила достроить СП-2 и тем самым спустило бешенное пуйло с цепи. Не верю, что если пуйло нападет на Украину, а поставки по ГТС прекратяться, немчура не запустит СП-2 и предпочтет замерзнуть зимой.
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30.12.2021 12:34 Ответить
 
 