"Северный поток-2" могут не запустить из-за угрозы Украине, - вице-канцлер Германии Хабек

По мнению Роберта Хабека, вопрос одобрения газопровода "Северный поток – 2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода "Северный поток – 2" ("СП-2") и рассматривать его исключительно в юридическом поле. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек в выпуске передачи heute journal немецкого телеканала ZDF в вечером в среду, 29 декабря.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

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В то же время депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour) по-прежнему считает "Северный поток - 2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в четверг, 30 декабря.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы, - сказал политик. - Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным".