"Північний потік-2" можуть не запустити через загрозу Україні, - віцеканцлер Німеччини Хабек

На думку Роберта Хабека, питання схвалення газопроводу "Північний потік - 2" має вирішуватися відповідно до закону. Але він допускає можливість зупинення проєкту через загрози Україні.

Віцеканцлер ФРН, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек (Robert Habeck) підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження спірного газопроводу "Північний потік - 2" ("СП-2") і розглядати його виключно у юридичному полі. Проте він не виключив можливості зупинення проєкту, залежно від розвитку конфлікту навколо України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dw.com.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - заявив Хабек у середу, 29 грудня.

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"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - наголосив заступник глави уряду ФРН.

За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро.

Разом з тим депутат фракції "Союз-90"/"Зелені" та член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур (Omid Nouripour), як і раніше, вважає "Північний потік - 2" неправильним рішенням , але вже не бачить жодних можливостей у політичній сфері для зупинення проєкту. Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав він у четвер, 30 грудня.

"Основні політичні рішення, на жаль, уже були прийняті в минулі роки, - сказав політик. - Якщо експлуатація газопроводу зрештою буде сумісна з законом, я не бачу особливих можливостей йому перешкоджати, навіть незважаючи на те, що я все ще вбачаю проєкт неправильним".