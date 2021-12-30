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Новини Газова війна
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"Північний потік-2" можуть не запустити через загрозу Україні, - віцеканцлер Німеччини Хабек

На думку Роберта Хабека, питання схвалення газопроводу "Північний потік - 2" має вирішуватися відповідно до закону. Але він допускає можливість зупинення проєкту через загрози Україні.

Віцеканцлер ФРН, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек (Robert Habeck) підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження спірного газопроводу "Північний потік - 2" ("СП-2") і розглядати його виключно у юридичному полі. Проте він не виключив можливості зупинення проєкту, залежно від розвитку конфлікту навколо України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dw.com.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - заявив Хабек у середу, 29 грудня.

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"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - наголосив заступник глави уряду ФРН.

За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро.

Разом з тим депутат фракції "Союз-90"/"Зелені" та член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур (Omid Nouripour), як і раніше, вважає "Північний потік - 2" неправильним рішенням , але вже не бачить жодних можливостей у політичній сфері для зупинення проєкту. Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав він у четвер, 30 грудня.

"Основні політичні рішення, на жаль, уже були прийняті в минулі роки, - сказав політик. - Якщо експлуатація газопроводу зрештою буде сумісна з законом, я не бачу особливих можливостей йому перешкоджати, навіть незважаючи на те, що я все ще вбачаю проєкт неправильним".

Автор: 

Німеччина (7327) Північний потік (2461) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+6
Комсомолочка Меркель, сделав свое дело, ушла на пенсию , а теперь пришедшие ей на смену политики пиарятся без риска реально наступить России на хвост.
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30.12.2021 10:10
+3
Это нужно к прокурору идти а он, вроде, рядом с Наполеоном в палате...
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30.12.2021 10:10
+3
А фрау рибентроп как, ещё не повесилась? А зря, давно пора!
Хамсамалисцка хренова! Уверен и канцлером стала, только с помощью *****.
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30.12.2021 10:21
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меркельшу под суд!
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30.12.2021 10:02 Відповісти
По якій статті?
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30.12.2021 10:04 Відповісти
коррупция
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30.12.2021 10:06 Відповісти
Пиши заяву.
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30.12.2021 10:10 Відповісти
Это нужно к прокурору идти а он, вроде, рядом с Наполеоном в палате...
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30.12.2021 10:10 Відповісти
А ліжко заявника біля вікна. Медична сестра може передати.
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30.12.2021 10:16 Відповісти
А парашка нам завжди погрожує, так що можно і так не запускати. Ви німці старого збоченця жиріновського послухайте наприклад
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30.12.2021 10:07 Відповісти
"Бей жидов, спасай расию!" - ейдельштейна, також і ***** слухати, справа лікарів, може ще зайвехромосомни поросятопсів...
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30.12.2021 10:32 Відповісти
Оці всі "можуть-не можуть" нагадують ворожіння на ромашці. Треба сказати собі правду, яка може і не подобатися - газогін запустять.
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30.12.2021 10:09 Відповісти
Та запустять, запустять не засмучуйся…
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30.12.2021 10:36 Відповісти
Мені це не подобається, але навіщо себе обманювати?
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30.12.2021 10:41 Відповісти
Та хто ж вас обманює дядьку? А як що серйозно я б почав з націоналізації українських газових та нафтових свердловин та вугільних шахт, а всіх коломийських Фірташів фуксів розенблатів рабіновічив фельдманів ахметів та іншу сволоту вигнав би к м яух собачім з України.
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30.12.2021 10:53 Відповісти
Яке відношення має твоя "передвиборча програма" до запуску пп-2?
Мені не цікаво, щоб ти "зробив" якби...
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30.12.2021 10:55 Відповісти
Не я почав розмову про газогін а ти. А як не цікаво -Ну то і йди на …, сам знаєш куди!
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30.12.2021 11:07 Відповісти
Навзаєм.
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30.12.2021 11:11 Відповісти
Комсомолочка Меркель, сделав свое дело, ушла на пенсию , а теперь пришедшие ей на смену политики пиарятся без риска реально наступить России на хвост.
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30.12.2021 10:10 Відповісти
Пока Крым и треть Донбасса не вернут, не запускать!
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30.12.2021 10:10 Відповісти
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30.12.2021 10:21 Відповісти
На Байдена надежды нет. Вся надежда на новый Уряд немцев в этом вопросе.
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30.12.2021 13:06 Відповісти
А фрау рибентроп как, ещё не повесилась? А зря, давно пора!
Хамсамалисцка хренова! Уверен и канцлером стала, только с помощью *****.
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30.12.2021 10:21 Відповісти
німці завжди зраджували інтереси України і українців у 1918, 1939, 1941 ..а тим більше зараз....коли в них черга з чиновників, бажаючих бути корумпованими газпромом. Німцям віри не має, а після 2ї світової війни їм треба не лише заборонити мати армію, а і заборонити займатися міжнародною політикою
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30.12.2021 10:28 Відповісти
А кто запрещать будет?
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30.12.2021 10:32 Відповісти
Мабуть ООН.
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30.12.2021 10:42 Відповісти
Да? А я подумал ВОЗ. Ну, или кто там ещё...
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30.12.2021 10:44 Відповісти
МОН і наглядова рада УЗ.
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30.12.2021 10:46 Відповісти
а хто їх примусив внести в Конституцію обмеження щодо використання армії?
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30.12.2021 11:17 Відповісти
Саша Киев, то чому ти не Сашко Київ?
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30.12.2021 11:20 Відповісти
нижче надав відповідь
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30.12.2021 11:32 Відповісти
Спортлото, кто же ещё.
ООН и рядом не стоит уже последние 10 лет вообще.
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30.12.2021 13:53 Відповісти
Мене завжди дивують отакі україномовні радикали, які при реєстрації не можуть нік українською написати.
Шо відповіси, Сашко Київ?
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30.12.2021 10:45 Відповісти
Відповім таке. Як і більшість не завжди був україномовним і тим більше не мав радікальних поглядів. Цей нікнейм виник дуже давно ..десь 16 років тому, ще на старому сірому цензорі ..під час Помаранчової революції...тоді всі були тут російськомовні і багато писали із додаванням міста звідки вони (Днепропетровск, Донецк та т.і), що позначити підтримку ще того Майдану.. коли ввели обов*язкову реєстрацію як і більшість старожилів не хотів його реєструвати та не хотів переходити на нову версію..але був вимушений зареєструвати ..він порівняйте із своїм . отже він десь якось залишився як пам*ять...бо багатьох з тих часів вже не має ..
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30.12.2021 11:29 Відповісти
Нк включайте 1+1 31 декабря! Можете залипнуть на сутки и пропустите праздник!
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30.12.2021 10:52 Відповісти
Западу можно поставить ультитматум путину. Под гарантии безопасности для Украины. При условии пуска сп после деоккупации всех территорий и репораций. Если не хочет,то пусть стоит до лучших времен. Есть газ американский,норвежский,сланцевый.
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30.12.2021 10:36 Відповісти
Отличный план, особенно если учесть что официально кацапы заявляют что не являются стороной конфликта..
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30.12.2021 10:44 Відповісти
Заявление такое, только для внутреннего пользования копростана.
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30.12.2021 10:49 Відповісти
Так кажеш, наче сп потрібен саме Путіну, а нещасні європейці змушені терпіти і протидіють його запуску.
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30.12.2021 10:55 Відповісти
Запад, вам торгашам со страной агрессором ничего не должен.
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30.12.2021 11:39 Відповісти
Интересно что путлер всё время что то требует от Запада - то гарантий безпеки, то защиты прав русскоязычных, то выдачи диссидентов, то запуска газопровода, то передела сфер влияния, то нерасширения альянса на восток и т.д. А сам же **** взамен не только ничего не даёт а даже и не предлагает, как будто рашке все должны потому что она вот такая особенная и к и з данутая!!! Вы ж посмотрите как постоянно расширяются его военно-политические организации типа ОДКБ или ШОС и всё как будто так и нужно, а с какого,извините меня, яух?
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30.12.2021 10:45 Відповісти
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

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30.12.2021 10:55 Відповісти
Вы серьёзно или это у Вас сарказм такой?
Потому что кроме как Крыма и ЛДНР у Путена ничего не получилось. Везде РФ много требует, но всюду уступает.
Сейчас видимо просто решили, что уж лучше сгореть всем миром в пламене войны, чем дальше отступать.
Кстати, вполне понимаю путена. Не одобряю, но логику прекрасно понимаю.
Человеку хренова туча лет.
Терять ему нечего. Почему бы и не жахнуть?
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30.12.2021 13:55 Відповісти
Пусть тогда соберёт всю свою родню в Воронеже (включая дочек зятьёв внуков и внучек, братьев сестёр и т.д.) и жахает, потому что всеравно в той войне которую он хочет начать , победителей и уцелевших уже не будет. Ну а у Украины тоже есть ядерное оружие, дождёмся ветра на мацкву и смоленск и жахнем парочкой реакторов Чернобыля, мало не покажется никому и картофельному ************* тоже! Украине всеравно терять уже будет нечего.Это у вас сарказм такой что мол у путлера ничего не получилось? А что Крыма и лугандона для Украины не достаточно? А для остальных - Молдова с Приднестровьем, Осетия Абхазия для Грузии
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30.12.2021 15:36 Відповісти
Всем, кто не смотрит сериал, под Новый год загадать желание, НЕТ ПОТОКУ. Говорят сбывается, если Санта Клауса хорошенько попросить.
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30.12.2021 11:05 Відповісти
Санта обиделся на нас, из-за пошляка язЕлоха...
А вот Бог за что? 73% лишил разума, не понятно...
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30.12.2021 11:17 Відповісти
Эти немецкие зелёные допрыгаются. Их свои скоро вынесут ногами в перёд. Тупорылая овца Анналена уже успела попортить отношения с другими странами. За один месяц столько зла натворили, что пипец просто.
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30.12.2021 11:37 Відповісти
брешет бюргер похлеще путина
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30.12.2021 12:08 Відповісти
Продолжают ссать в глаза. Ваша канцлер позволила достроить СП-2 и тем самым спустило бешенное пуйло с цепи. Не верю, что если пуйло нападет на Украину, а поставки по ГТС прекратяться, немчура не запустит СП-2 и предпочтет замерзнуть зимой.
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30.12.2021 12:34 Відповісти
 
 