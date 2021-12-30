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В 2022 году поддержка Чехией Украины очень мощно усилится, - посол Перебийнис

В 2022 году поддержка Чехией Украины очень мощно усилится, - посол Перебийнис

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис ожидает, что с приходом нового правительства в Чехии поддержка Украины заметно усилится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины". Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебийнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнение нами всех необходимых условий", - отметил посол.

Также читайте: Посол Чехии в НАТО Ландовский: Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины

Автор: 

Чехия (1702) Перебийнис Евгений (75)


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У 2022 році треба поміняти владу в Україні на проукраїнську, тоді все "потужно посилиться".
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30.12.2021 11:31 Ответить
Хотілося би вірити.
В Чехії російська діаспора (не будемо казати "агентура" тощо) - мало не як у себе вдома.
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30.12.2021 11:31 Ответить
Что они несут? и в чем же это будет выражаться? а сейчас как? От Чехии ни одного слова в поддержку Украины!!! Ни говоря уже о действиях.
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30.12.2021 12:08 Ответить
А вот в 23 очень мощно, ну, очень, очень сильно.
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30.12.2021 12:28 Ответить
"за умови виконання нами всіх необхідних умов" -- ось це є ключовим у стосунках із західними партнерами та сусідами.
А ми не те, що не виконуємо умови, не виконуємо обіцянки дані на всіляких форумах та самітах, а навіть те, що прописано на папері, наприклад після зустрічі з Байденом у вересні зобов'язання по очільнику САП.
І ця і попередні влади перманентно руйнують довіру такими діями.
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30.12.2021 20:35 Ответить
 
 