В 2022 году поддержка Чехией Украины очень мощно усилится, - посол Перебийнис

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис ожидает, что с приходом нового правительства в Чехии поддержка Украины заметно усилится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины". Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебийнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнение нами всех необходимых условий", - отметил посол.

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