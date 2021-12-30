У 2022 році підтримка Чехією України дуже потужно посилиться, - посол Перебийніс

Посол України у Чехії Євген Перебийніс очікує, що з приходом нового уряду в Чехії, підтримка України помітно посилиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"У мене є всі підстави говорити про те, що у 2022 році підтримка Чехією України посилиться якщо не в рази, то дуже потужно… Я очікую, що Чехія у 2022 році приєднається до тієї групи держав ЄС, які є найближчими адвокатами й партнерами України. Це буде, за рівнем підтримки, приблизно на рівні країн Балтії і Скандинавії", - розповів Євген Перебийніс.

За його словами, йдеться у тому числі про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України - про членство у ЄС і НАТО.

"Найбільш амбітні очікування України в питаннях членства в НАТО - вони про це говорять відкрито: не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО - цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов", - зазначив посол.

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