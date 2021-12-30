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У 2022 році підтримка Чехією України дуже потужно посилиться, - посол Перебийніс

У 2022 році підтримка Чехією України дуже потужно посилиться, - посол Перебийніс

Посол України у Чехії Євген Перебийніс очікує, що з приходом нового уряду в Чехії, підтримка України помітно посилиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"У мене є всі підстави говорити про те, що у 2022 році підтримка Чехією України посилиться якщо не в рази, то дуже потужно… Я очікую, що Чехія у 2022 році приєднається до тієї групи держав ЄС, які є найближчими адвокатами й партнерами України. Це буде, за рівнем підтримки, приблизно на рівні країн Балтії і Скандинавії", - розповів Євген Перебийніс.

За його словами, йдеться у тому числі про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України - про членство у ЄС і НАТО.

"Найбільш амбітні очікування України в питаннях членства в НАТО - вони про це говорять відкрито: не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО - цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов", - зазначив посол.

Також читайте: У парламенті Чехії закликають уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ, - посол Перебийніс

Автор: 

Чехія (1608) Перебийніс Євген (67)


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У 2022 році треба поміняти владу в Україні на проукраїнську, тоді все "потужно посилиться".
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30.12.2021 11:31 Відповісти
Хотілося би вірити.
В Чехії російська діаспора (не будемо казати "агентура" тощо) - мало не як у себе вдома.
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30.12.2021 11:31 Відповісти
Что они несут? и в чем же это будет выражаться? а сейчас как? От Чехии ни одного слова в поддержку Украины!!! Ни говоря уже о действиях.
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30.12.2021 12:08 Відповісти
А вот в 23 очень мощно, ну, очень, очень сильно.
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30.12.2021 12:28 Відповісти
"за умови виконання нами всіх необхідних умов" -- ось це є ключовим у стосунках із західними партнерами та сусідами.
А ми не те, що не виконуємо умови, не виконуємо обіцянки дані на всіляких форумах та самітах, а навіть те, що прописано на папері, наприклад після зустрічі з Байденом у вересні зобов'язання по очільнику САП.
І ця і попередні влади перманентно руйнують довіру такими діями.
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30.12.2021 20:35 Відповісти
 
 