Зеленский утвердил сроки военного призыва-2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №687/2021, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также планируют провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия планируют начать на месяц раньше этих дат.

Отмечается, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил.

Согласно законодательству, призыву не будут подлежать граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые обучаются по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

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