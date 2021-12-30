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Зеленский утвердил сроки военного призыва-2022

Зеленский утвердил сроки военного призыва-2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №687/2021, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также планируют провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия планируют начать на месяц раньше этих дат.

Отмечается, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил.

Согласно законодательству, призыву не будут подлежать граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые обучаются по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ пока не готовы перейти только на контракт, - Резников

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) призыв (742) указ (528) ВСУ (6553)


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Топ комментарии
+24
ржака) Призов від обладатєля 4-х нереалізованих повісток
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30.12.2021 12:40
+13
Дико звучить.)
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30.12.2021 12:42
+7
Главный уклонист объявил призыв.😁😁😁
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30.12.2021 13:04
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ржака) Призов від обладатєля 4-х нереалізованих повісток
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30.12.2021 12:40 Ответить
косоворотько хотел пойти но ополченка не пустила, гадина
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30.12.2021 14:59 Ответить
Дико звучить.)
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30.12.2021 12:42 Ответить
Вот это действительно цирк; - четырежды уклонист, подписал о призове на воинскую службу, хотя он сам в прошлом, на всё это положил болт. Где это видано, где это слыхано? Такая муть, может быть лишь только в Украине, при самом же *********** - уклонисте.
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30.12.2021 16:39 Ответить
Сам коли піде служити,генералісімус 95.
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30.12.2021 12:42 Ответить
Випише собі військового білета з п'ятьма роками служби на посаді "вЄрховноВо_клоунокомандующєВо". І що?
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30.12.2021 12:49 Ответить
Кажуть сьогодні можуть ввести санкції проти будьдозериста та анала Кривий
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30.12.2021 12:47 Ответить
АА это ты Зетроляка...пойди нюхни, по примеру шефа.😂😂😂
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30.12.2021 13:06 Ответить
Как то это все по дебильному! четырежды уклонист и главнокомандующий! Но вот было Трижды судимое и Дважды сидевшее....Зеленское "достойный" в ряду ублюдков
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30.12.2021 13:02 Ответить
Главный уклонист объявил призыв.😁😁😁
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30.12.2021 13:04 Ответить
І як себе мають почувати призивники, коли призов від втікача зі служби?
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30.12.2021 13:10 Ответить
А как лейтенанты....генералы....???
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30.12.2021 13:21 Ответить
как то мне это напоминает сказку..."битый не битого везёт"...тут аналогично-откосивший от призыва,призыв утверждает...
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30.12.2021 13:23 Ответить
73% пидаров выбравших чмо - должны быть счастливы.
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30.12.2021 13:28 Ответить
и уклонистов в эти же сроки призовут??
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30.12.2021 14:18 Ответить
Клас! Вітаю молодь, що проголосувала, по приколу за Голобородька. Ваш клоун, що відпетляв від призову чотири рази, тепер призиває вас. Поржіть, дебіли!
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30.12.2021 15:19 Ответить
 
 