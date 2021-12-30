УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини
4 838 16

Зеленський затвердив терміни військового призову-2022

Зеленський затвердив терміни військового призову-2022

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №687/2021, у якому визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Зазначається, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання.  Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ наразі не готові перейти лише на контракт, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) призов (431) наказ (445) ЗСУ (7507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
ржака) Призов від обладатєля 4-х нереалізованих повісток
показати весь коментар
30.12.2021 12:40
+13
Дико звучить.)
показати весь коментар
30.12.2021 12:42
+7
Главный уклонист объявил призыв.😁😁😁
показати весь коментар
30.12.2021 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ржака) Призов від обладатєля 4-х нереалізованих повісток
показати весь коментар
30.12.2021 12:40 Відповісти
косоворотько хотел пойти но ополченка не пустила, гадина
показати весь коментар
30.12.2021 14:59 Відповісти
Дико звучить.)
показати весь коментар
30.12.2021 12:42 Відповісти
Вот это действительно цирк; - четырежды уклонист, подписал о призове на воинскую службу, хотя он сам в прошлом, на всё это положил болт. Где это видано, где это слыхано? Такая муть, может быть лишь только в Украине, при самом же *********** - уклонисте.
показати весь коментар
30.12.2021 16:39 Відповісти
Сам коли піде служити,генералісімус 95.
показати весь коментар
30.12.2021 12:42 Відповісти
Випише собі військового білета з п'ятьма роками служби на посаді "вЄрховноВо_клоунокомандующєВо". І що?
показати весь коментар
30.12.2021 12:49 Відповісти
Кажуть сьогодні можуть ввести санкції проти будьдозериста та анала Кривий
показати весь коментар
30.12.2021 12:47 Відповісти
АА это ты Зетроляка...пойди нюхни, по примеру шефа.😂😂😂
показати весь коментар
30.12.2021 13:06 Відповісти
Как то это все по дебильному! четырежды уклонист и главнокомандующий! Но вот было Трижды судимое и Дважды сидевшее....Зеленское "достойный" в ряду ублюдков
показати весь коментар
30.12.2021 13:02 Відповісти
Главный уклонист объявил призыв.😁😁😁
показати весь коментар
30.12.2021 13:04 Відповісти
І як себе мають почувати призивники, коли призов від втікача зі служби?
показати весь коментар
30.12.2021 13:10 Відповісти
А как лейтенанты....генералы....???
показати весь коментар
30.12.2021 13:21 Відповісти
как то мне это напоминает сказку..."битый не битого везёт"...тут аналогично-откосивший от призыва,призыв утверждает...
показати весь коментар
30.12.2021 13:23 Відповісти
73% пидаров выбравших чмо - должны быть счастливы.
показати весь коментар
30.12.2021 13:28 Відповісти
и уклонистов в эти же сроки призовут??
показати весь коментар
30.12.2021 14:18 Відповісти
Клас! Вітаю молодь, що проголосувала, по приколу за Голобородька. Ваш клоун, що відпетляв від призову чотири рази, тепер призиває вас. Поржіть, дебіли!
показати весь коментар
30.12.2021 15:19 Відповісти
 
 