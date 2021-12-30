Зеленський затвердив терміни військового призову-2022

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №687/2021, у якому визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Зазначається, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання. Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

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