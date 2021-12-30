"Подкарпатскую магистраль" от границы с Польшей строят в Закарпатской области, - ОГА

В Закарпатской области создают автомобильный маршрут с рабочим названием "Подкарпатская магистраль". Протяженность дорог на нем составит 218 км. Маршрут пройдет под Карпатским хребтом от государственной границы с Польшей до поселка Ясиня.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, часть дорог на маршруте уже отремонтирована. Работы ведутся в рамках программы "Большая стройка".

"Автодорог государственного значения на маршруте почти 110 км, из которых отремонтировано более 60 км, местного – 108 км, из которых восстановлено более 12 км", – рассказал Билецкий.

Кроме того, на маршруте "Подкарпатская магистраль" есть еще участок лесной дороги по направлению "Лопухов – Ясиня" протяженностью 46 км. Сейчас идет процедура передачи ее из лесного фонда на баланс Службы местных автомобильных дорог в Закарпатской области.

Общая стоимость ремонтных работ в рамках проекта – 4,580 млрд грн.

Билецкий также сообщил, что на Закарпатье за год ввели в эксплуатацию 222 км отремонтированных дорог государственного значения. Цель на следующий год – восстановить по программе "Большая стройка" еще 245 км автодорог.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что за два последних года в рамках программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины – более 14 тыс. км.

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