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Новини
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"Підкарпатську магістраль" від кордону з Польщею будують на Закарпатті, - ОДА

У Закарпатській області створюють автомобільний маршрут із робочою назвою "Підкарпатська магістраль". Протяжність доріг на ньому становитиме 218 км. Маршрут пройде під Карпатським хребтом від державного кордону з Польщею аж до селища Ясіня.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частину доріг на маршруті уже відремонтували. Роботи ведуться у рамках програми "Велике будівництво".

"Автошляхів державного значення на маршруті майже 110 км, з яких відремонтовано понад 60 км, місцевого - 108 км, з яких відновлено понад 12 км", - розповів Білецький.

Крім того, на маршруті "Підкарпатська магістраль" є ще ділянка лісової дороги у напрямку "Лопухів – Ясіня" протяжністю 46 км. Зараз триває процедура передачі її з лісового фонду на баланс Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.

Загальна вартість ремонтних робіт у рамках проєкту - 4,580 млрд грн.

Білецький також повідомив, що на Закарпатті за рік ввели в експлуатацію 222 км відремонтованих доріг державного значення. Ціль на наступний рік – відновити за програмою "Велике будівництво" ще 245 км автошляхів.

Нагадаємо, президента Володимир Зеленський раніше повідомив, що за два останні роки в межах програми "Велике будівництво" оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України - понад 14 тис. км.

Також читайте: На Львівщині відкрили школу, яку будували понад 5 років, - ОДА

Автор: 

дороги (3056) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+5
Нужны заходы узкой колеи в приграничные районы Украины для перегрузки грузов из-в Запад.Наш основной торговый партнер ЕС.И в Украине главные жд ходы переводить на узкую колею.Это важно и в целях безопасности от бабушки Бамбилы.
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30.12.2021 14:01
+3
А якою б класною була Україна , якби просто не крали всі ці 30 років . Яка ж все таки наволоч доривалася до влади всі ці роки
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30.12.2021 14:04
+2
Их выбирали люди, это показатель IQ населения.
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30.12.2021 14:27
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Та не треба це робити, роздайте гроші пенсіонерам
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30.12.2021 13:48 Відповісти
Нужны заходы узкой колеи в приграничные районы Украины для перегрузки грузов из-в Запад.Наш основной торговый партнер ЕС.И в Украине главные жд ходы переводить на узкую колею.Это важно и в целях безопасности от бабушки Бамбилы.
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30.12.2021 14:01 Відповісти
А якою б класною була Україна , якби просто не крали всі ці 30 років . Яка ж все таки наволоч доривалася до влади всі ці роки
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30.12.2021 14:04 Відповісти
Их выбирали люди, это показатель IQ населения.
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30.12.2021 14:27 Відповісти
"..презЕдент зеленський раніше повідомив сбрехав, що за два останні роки в межах програми "Велике будівництво" оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України - понад 14 тис. км. "
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

Президент Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов знов брехав. Иначе как по-другому назвать то, как он описал "успехи" в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".

"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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30.12.2021 17:39 Відповісти
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
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30.12.2021 17:39 Відповісти
Что лучше: просто украсть всё, как сырой порох или построить и украсть часть как злобный комик?
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30.12.2021 14:20 Відповісти
лучше не быть тупорылым зебилом - тогда и на армию хватит и на дороги и на реформы.
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30.12.2021 14:59 Відповісти
зебил, в 2018 було побудовано 3800 км доріг, а при твоєму зеЛохе ДОБУДОВАНО біля 4000 км, але вже, чомусь, в 2-3 рази дорожче і, чомусь, за Ковідні гроші.

Причем НЕ построено, а достроено!
 клоун в "Большую стройку" включает только объекты с готовностью не менее 80-90% и катается перерезает ленточки.
Нужно понимать, что объекты которые он "сдает" строились более 2х лет (а деньги на них выделялись и того раньше в 2018 году)
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30.12.2021 17:33 Відповісти
как зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161



Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".

"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
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30.12.2021 17:35 Відповісти
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30.12.2021 14:56 Відповісти
Білецький проїдься по міжнародній трасі Чоп - Нижні ворота, зуби на ямах повилітають. Не ганьбитеся, ця траса веде у десяток країн Європи. А ви страждаете непотрібними проектами, а трасуц по якій цілодобово їдуть карами автомобілів ніяк не відремонтуєте. Деб...
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30.12.2021 15:19 Відповісти
 
 