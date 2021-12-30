"Підкарпатську магістраль" від кордону з Польщею будують на Закарпатті, - ОДА

У Закарпатській області створюють автомобільний маршрут із робочою назвою "Підкарпатська магістраль". Протяжність доріг на ньому становитиме 218 км. Маршрут пройде під Карпатським хребтом від державного кордону з Польщею аж до селища Ясіня.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частину доріг на маршруті уже відремонтували. Роботи ведуться у рамках програми "Велике будівництво".

"Автошляхів державного значення на маршруті майже 110 км, з яких відремонтовано понад 60 км, місцевого - 108 км, з яких відновлено понад 12 км", - розповів Білецький.

Крім того, на маршруті "Підкарпатська магістраль" є ще ділянка лісової дороги у напрямку "Лопухів – Ясіня" протяжністю 46 км. Зараз триває процедура передачі її з лісового фонду на баланс Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.

Загальна вартість ремонтних робіт у рамках проєкту - 4,580 млрд грн.

Білецький також повідомив, що на Закарпатті за рік ввели в експлуатацію 222 км відремонтованих доріг державного значення. Ціль на наступний рік – відновити за програмою "Велике будівництво" ще 245 км автошляхів.

Нагадаємо, президента Володимир Зеленський раніше повідомив, що за два останні роки в межах програми "Велике будівництво" оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України - понад 14 тис. км.

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