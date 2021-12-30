На Львівщині відкрили школу, яку будували понад 5 років, - ОДА

У с. Братковичі на Львівщині відкрили нову школу, зведення якої почалося ще у 2016 році, але через брак фінансування об'єкт отримав статус довгобуду.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

Будівництво завершили в рамках програми "Велике будівництво".

Школа розрахована на 180 учнів. Вона двоповерхова, з просторими класами, великим спортзалом, сучасною їдальнею, новими меблями та комп’ютерним класом. Раніше через брак приміщень учні навчались у дві зміни. Умов для занять фізкультурою в межах школи теж не було.

Сюди також придбали обладнання для навчальних класів, харчового та медичного блоку, спортивного залу, комп’ютерного класу тощо.

"Також тут забезпечено автономне водопостачання та водовідведення (свердловина та система очистки BIOTAL-8-T), є власна котельня, пожежні резервуари та протипожежна сигналізація. Довкола здійснено благоустрій та озеленення території", - розповів у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Будівництво нової школи коштувало 77,7 млн гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні збудовано уже 200 нових шкіл, у планах – ще 300.

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