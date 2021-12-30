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На Львівщині відкрили школу, яку будували понад 5 років, - ОДА

На Львівщині відкрили школу, яку будували понад 5 років, - ОДА

У с. Братковичі на Львівщині відкрили нову школу, зведення якої почалося ще у 2016 році, але через брак фінансування об'єкт отримав статус довгобуду.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

Будівництво завершили в рамках програми "Велике будівництво".

Школа розрахована на 180 учнів. Вона двоповерхова, з просторими класами, великим спортзалом, сучасною їдальнею, новими меблями та комп’ютерним класом. Раніше через брак приміщень учні навчались у дві зміни. Умов для занять фізкультурою в межах школи теж не було.

Сюди також придбали обладнання для навчальних класів, харчового та медичного блоку, спортивного залу, комп’ютерного класу тощо.

"Також тут забезпечено автономне водопостачання та водовідведення (свердловина та система очистки BIOTAL-8-T), є власна котельня, пожежні резервуари та протипожежна сигналізація. Довкола здійснено благоустрій та озеленення території", - розповів у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Будівництво нової школи коштувало 77,7 млн гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні збудовано уже 200 нових шкіл, у планах – ще 300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спортивний комплекс з льодовою ареною відкрили у Мелітополі, - Запорізька ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

школа (2205) Велике будівництво (741) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+3
Ні, треба знову про морожену скумбрію за 8 грн/кг писати.
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30.12.2021 10:59
+2
А казали, що при Порошенко школи не будували.
Будували!!!
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30.12.2021 10:57
+2
да. пока зележмотьё, не остановило стройку
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30.12.2021 11:36
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хогвардс?)
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30.12.2021 10:51 Відповісти
Що,в лісі здохло,й досі, мердить??
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30.12.2021 10:54 Відповісти
Ну так що, треба славити Зеленского, слава нашому великому будівнику
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30.12.2021 10:54 Відповісти
Ні, треба знову про морожену скумбрію за 8 грн/кг писати.
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30.12.2021 10:59 Відповісти
и про мильярд дерев
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30.12.2021 11:35 Відповісти
Так, все до кучі в кожній темі.
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30.12.2021 11:39 Відповісти
ага, и про барыг
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30.12.2021 11:57 Відповісти
бох
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30.12.2021 11:43 Відповісти
А казали, що при Порошенко школи не будували.
Будували!!!
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30.12.2021 10:57 Відповісти
да. пока зележмотьё, не остановило стройку
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30.12.2021 11:36 Відповісти
Як "остановили"? Школу відкрили.
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30.12.2021 11:38 Відповісти
ага. её строили с 17года. потом зелёные утырки, типа открыли
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30.12.2021 11:56 Відповісти
З 16-го, а вони достроїли.
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30.12.2021 12:07 Відповісти
С 19-го, они присвоили
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30.12.2021 12:38 Відповісти
Кстати -
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-04-001089-a
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30.12.2021 11:36 Відповісти
Доки добудували, то мона уже і закривать.
П'ять років школу, дурдом!
Спочатку не було фінансування, бо самі ж зелебенські і не фінансували, а тепер собі медальки на груди!
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30.12.2021 11:38 Відповісти
Добре, що добудували. Радий за дітей та вчителів.
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30.12.2021 11:43 Відповісти
здесь больше фото:
https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto

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30.12.2021 11:46 Відповісти
Це те село де https://portal.lviv.ua/uncategorized/2005/02/24/150953 маняк онопрієнко забив велику кількість мешканців. Це напевно від 1996 року селянам ще від того часу обіцяли якісь речі.
"зведення якої почалося ще у 2016 році, але через брак фінансування об'єкт отримав статус довгобуду." - 5 років це довгобуд, несмішіть наші шльопанці!
Крім того https://lv.isuo.org/schools/view/id/12384 школа аж на 170 учнів розрахована, пісдєц пєрємога.
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30.12.2021 11:58 Відповісти
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30.12.2021 12:08 Відповісти
Фоточка НЕ зачетная. Надо чтобы баннер казался больше школы. Это ведь главное?
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30.12.2021 12:55 Відповісти
 
 