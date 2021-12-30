ВАКС арестовал немецкую конюшню беглого экс-нардепа Онищенко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на конюшню в Германии, связанную с беглым экс-нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании Онищенко Ostexpert Limited.

Кроме того, арестовано имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в том числе 16 земельных участков, главную конюшню с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, два офисных помещения, конюшню для молодняка лошадей и т.д.

Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

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