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ВАКС арестовал немецкую конюшню беглого экс-нардепа Онищенко

ВАКС арестовал немецкую конюшню беглого экс-нардепа Онищенко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на конюшню в Германии, связанную с беглым экс-нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании Онищенко Ostexpert Limited.

Кроме того, арестовано имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в том числе 16 земельных участков, главную конюшню с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, два офисных помещения, конюшню для молодняка лошадей и т.д.

Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

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Автор: 

арест (10454) Онищенко Александр (575) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+5
офіс скотаря 🤣🤣🤣
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30.12.2021 13:18
+5
Два блаЗЄнських дурні ведуть бесіду віктор і йоен
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30.12.2021 13:26
+4
При попередниках такого не було. Верніть гетьмана - порядок наведе!
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30.12.2021 13:19
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офіс скотаря 🤣🤣🤣
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30.12.2021 13:18 Ответить
При попередниках такого не було. Верніть гетьмана - порядок наведе!
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30.12.2021 13:19 Ответить
Незабаром впийде і все поверне власникам,мудочуку нафтопровід онокадирову конюшню собі свинарчуків з розенблатами і іншім непотрібом (патріотів)
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30.12.2021 13:24 Ответить
Два блаЗЄнських дурні ведуть бесіду віктор і йоен
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30.12.2021 13:26 Ответить
розумний?
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30.12.2021 13:30 Ответить
Дорого розвалить аби агресор не зміг пересуватись
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30.12.2021 13:26 Ответить
Ну і про ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ не забуде...Це ж доїльний комбінат цілий
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30.12.2021 13:27 Ответить
Вони там, в Європах ,наразі разом з конюхом обговорюють: як діяти після Нового Року. Це ж соратники!
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30.12.2021 14:11 Ответить
Навряд чи бо кадиров зараз у московії а сивочолому туди зась,поки що.
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30.12.2021 14:16 Ответить
Я взагалі про Петра Олексійовича і Онищенко мав на увазі.
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30.12.2021 14:19 Ответить
Діла ідуть,контора пише...
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30.12.2021 13:22 Ответить
Есаул, есаул, чтож ты бросил коня?
Пристрелить не поднялась рука...
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30.12.2021 14:00 Ответить
потужно
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30.12.2021 13:23 Ответить
Коней бодай відпустили?
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30.12.2021 13:24 Ответить
Зачем??? Конская колбаска самый цымус.
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30.12.2021 17:32 Ответить
Німці хоч в курсі? Чого ВАКС Шойгу з фуйлом не арештував?
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30.12.2021 13:24 Ответить
😆
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30.12.2021 13:29 Ответить
Пускай теперь сепаратюга скачет на Лаврове
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30.12.2021 13:30 Ответить
Сумніваюсь . Шляпа , шпага , горн , сідло і шпори - скоріш за все залишились на конюшні і теж арештовані .
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30.12.2021 13:43 Ответить
Логічно . Якщо він втік , то навіщо йому конюшня ? Він же не на коні втікав .
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30.12.2021 13:34 Ответить
мля , а коняки при чем , их за что под арест ?? их хоть без суда не расстреляют ???... конюха можно повесить , за то шо беглому барину служил !
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30.12.2021 13:37 Ответить
Отрубим удаву хвост по самую шею.
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30.12.2021 13:48 Ответить
Гогашвилли который писдохал постовых,они арестовать не могли,а вот конюшню в Германии они арестовали !!!
Ну што сказать, профессионалы *** !!!!
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30.12.2021 13:48 Ответить
ты там британскими новостями интересуйся.
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30.12.2021 13:49 Ответить
А как выглядят наручники для лошадей?
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30.12.2021 13:51 Ответить
А конюшню з його модельками не заарештували?! Коні не винні!
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30.12.2021 13:51 Ответить
Та відддали електорату чи Коломойському?
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30.12.2021 14:34 Ответить
А ваксівці вакцинувалися? Так, просто згадалося! Надіюсь вони читали повість М. Коцюбинського "Коні не винні"? І де міжнародне товариство захисту тварин? Воно повинне сказати своє вагоме слово? А то коникам багато чого потрібно, на відміну від людей, особливо українців! Та і коштують вони дуже дорого, у Онищенка запитайте! Здається, Петро і Вова - друзяки нерозлучні, навіть зговорилися бідник конячинок майже олімпійського чемпіона і автора бестселеру " Петро п"ятий" на кінську ковбасу відправити!
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30.12.2021 14:35 Ответить
 
 