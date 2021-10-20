У беглого экс-нардепа Онищенко в Москве родилась дочь. ФОТО
Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, в четвертый раз стал отцом. Его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", - написал Онищенко.
В комментариях его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан.
Из открытых источников известно, что у 52-летнего Александра есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.
Также Онищенко недавно заявил, что получил гражданство РФ и до конца года собирается отказаться от украинского гражданства.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
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Отец Александра Онищенко - Раджаб Кадыров, генерал-майор, бывший замминистра МВД Узбекистана, бывший начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана.
Забытое прошлое "политэмигранта" Онищенко-Кадырова: рэкет и сутенерство?
Всем известна любовь Александра Онищенко к лошадям, но мало кто знает, что он и сам является довольно-таки темной лошадкой с весьма противоречивой биографией. В официальных источниках все банально и примитивно описано: "родился, учился, женился, занимался бизнесом, разбогател, стал депутатом".
Однако не все так просто и гладко в биографии Онищенко. В базах данных МВД можно найти немало информации о прошлом г-на Кадырова, а потом и г-на Онищенко. В этой связи хотелось бы спросить у Александра Романовича: а правда ли, что в лихие 90-е вы были активным участником нескольких организованных преступных группировок, собирали дань с предпринимателей на Владимирском рынке, промышляли мошенничеством, разбоями и грабежами, торговлей людьми, оружием и наркотиками? Ведь если все факты об Онищенко, кропотливо собранные "следоками" и оперативниками, сложить воедино, то получается жуткая "чернуха"...
Чтобы выяснить все подробности прошлого известного "политического эмигранта," "Обозреватель" публично обращается к Александру Онищенко с рядом вопросов.
Вопрос №1
Александр Романович, правда ли, что с 1983 года вы отбывали наказание в колонии для несовершеннолетних?
Согласно данным из открытых источников, Кадыров Александр Раджабович, как от рождения звали Онищенко, родился в поселке Матвеев-Курган Ростовской области (РСФСР).
А вот согласно данным правоохранительных органов, в возрасте 14 лет он отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних по ст. 209 УК СССР. А именно за систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Санкцией статьи предусматривалось лишение свободы на срок до двух лет.
Вопрос №2
Александр Романович, правда ли, что вы были отчислены из вуза?
По данным из открытых источников, Александр Кадыров в 1990 году якобы окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, именовавшееся в среде офицеров названием с непристойным оттенком *** (Харьковский университет интендантов).
В то же время, по данным, которые уже прошли по СМИ, Кадыров проучился в вузе всего лишь три года и был отчислен за неуспеваемость и недостойное поведение.
Вопрос №3
Александр Романович, правда ли, что в 1991 году вы были осуждены на 3 года условно за кражу?
По данным правоохранительных органов, 17.09.91 года Кадыров был осужден Днепровским районным судом города Киева к лишению свободы сроком на 3 года условно, с отсрочкой на 2 года по ст. 140 УК УССР (кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему, а также совершенная по предварительному сговору группой лиц или повторно).
"Онищенко был неоднократно судим, является лидером преступной группировки, занимается противоправной деятельностью со своим братом Кадыровым Евгением Раджабовичем 1976 года рождения. Неоднократно привлекался за разбой и грабежи, однако через короткое время возвращался из мест лишения свободы, используя родственные связи среди работников органов МВД", - говорится в материалах одного из уголовных дел против Онищенко.
Вопрос №4
Александр Романович, правда ли, что в 1994 году вы сменили фамилию с целью сокрытия уголовного прошлого?
Согласно данным из открытых источников, в 1994 году Кадыров Александр Раджабович поменял фамилию и отчество на Онищенко Александр Романович. Взял фамилию первой жены - Онищенко Аллы Григорьевны. Со временем имя сменил и отец Александра: вместо Раджаба пенсионер МВД стал Романом.
Здесь, пожалуй, стоит отдельно рассказать об отце Кадырова. Раджаб Кадыров уехал в Узбекистан еще во времена СССР в составе следственной группы МВД, которая занималась расследованием резонансного дела, после чего закрепился в этой республике и остался на ПМЖ. В итоге он там стал заместителем министра внутренних дел - председателем пенитенциарной службы. Однако позже, по данным источников, Раджаб Кадыров взял на себя ответственность за страшную резню в Андижане в 2005 году, которая только официально https://zonakz.net/articles/10435 унесла жизни полутора сотен людей . Против него были возбуждены уголовные дела, он стал невыездным. А в 2007 году Раджаб, по данным СМИ, подался в бега.
"Бывший замминистра МВД РУ, начальник ГУИН, генерал майор Раджаб Кадыров со своей сотрудницей из спецотдела ГУИН скрываются в Украине, против них также со стороны СНБ и Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Р. Кадыров являлся архитектором колонии Жаслык, вдохновителем пыток, убийств и "ломок" в колониях и тюрьмах Узбекистана. По инициативе этого злодея на месте бывшего химического и бактериологического склада была построена печально известная Жаслыкская колония", - пишет http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1169117520 СМИ в Центральной Азии.
По данным правоохранительных органов, именно отец помог Онищенко войти в газовый бизнес, используя административный ресурс для отмывки узбекских государственных средств через компании-прокладки в Украине.
Александр Романович, правда ли, что вы причастны к торговле людьми и сутенерству?
В 2001 году оперативные сотрудники одного из районных управлений МВД в Киеве получили информацию, что Онищенко поселил двух девушек-проституток по ул. Толстого, 22 (в квартире, где раньше жила мать Кадырова Инесса), известных по имени Лена и Аня.
"Последние под предлогом предоставления услуг "массажа" занимаются проституцией. Кадыров от их нелегальной деятельности ежемесячно получает 600-700 долларов США. Источнику известно, что Аня рассказывала общей знакомой, что уже несколько раз были случаи исчезновения девушек, занимающихся проституцией, которые ослушались Кадырова. Также источнику известно, что Кадыров дал деньги Ане и Лене для приобретения квартиры. Есть слух, что они купили квартиру в Дарницком районе. Данной квартирой будут пользоваться бандиты, а девушки должны присматривать за ней и "обслуживать" гостей", - сообщалось в агентурной записке.
Примерно в то же время сотрудниками МВД была получена информация о том, что находясь в Харькове, экс-Кадыров познакомился со Спириной Еленой (Мисс Украина - 1998). По данным правоохранительных органов, Онищенко дал указание своим подельникам ее похитить. Девушку якобы привезли в Киев, где силой заставили заниматься проституцией, "сотрудничая" при этом с модельным агентством "Карин", соучредителем которого был сам Онищенко.
По данным милиции, Онищенко-Кадыров стал организатором конкурсов красоты, откуда "забирал под свое крыло" девушек. В итоге, по данным правоохранительных органов, услугами моделей Онищенко пользовались как представители отечественного истеблишмента, так и многие влиятельные заграничные политики и бизнесмены, что позволило Онищенко обзавестись серьезными связями.
В 2010 году в отношении Александра Онищенко и еще двух лиц было возбуждено уголовное дело за № 2010-10-31047 по ст. 303 ч.2 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). При этом в деле также фигурировал Валид Арфуш. В фабуле ОРД говорилось, что "Онищенко и Арфуш занимаются торговлей людьми (девушками) с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории РФ, Казахстана, ОАЭ".
"Александр Онищенко (Кадыров) и Валид Арфуш поставляли проституток сыну Каддафи. Жена Сейфа аль Ислама, любимого сына диктатора Ливии Муаммара Каддафи, утверждает: для оргий Каддафи-младшему его киевские друзья поставляли участниц всеукраинских конкурсов красоты", - пишет издание "Аргумент" в материале под красочным названием http://argumentua.com/stati/%C2%ABtorgovtsy-myasom%C2%BB-valid-arfush-i-aleksandr-onishchenko-kadyrov-postavlyali-prostitutok-synu-k "Торговцы мясом" .
Голос за кадром: "Он уже несколько лет не был в москве..."