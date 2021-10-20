У беглого экс-нардепа Онищенко в Москве родилась дочь. ФОТО

Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, в четвертый раз стал отцом. Его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", - написал Онищенко.

В комментариях его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан.

Из открытых источников известно, что у 52-летнего Александра есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.

Также Онищенко недавно заявил, что получил гражданство РФ и до конца года собирается отказаться от украинского гражданства.

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Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.