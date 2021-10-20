В екснардепа-втікача Онищенка в Москві народилася дочка. ФОТО

Олександр Онищенко, проти якого в Україні відкрито декілька кримінальних справ, учетверте став батьком. Його привітав ексглава ОП Андрій Богдан.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось знову став батьком. Життя триває. Дякую тобі, господи, за все", - написав Онищенко.

У коментарях його привітав ексглава ОП Андрій Богдан.

З відкритих джерел відомо, що у 52-річного Олександра є ще троє дітей від різних шлюбів. Це дочка 1994 року народження, а також двоє синів, яким зараз дев'ять і чотири роки.

Також Онищенко нещодавно заявив, що отримав громадянство РФ і до кінця року збирається відмовитися від українського громадянства.

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Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, унаслідок чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.