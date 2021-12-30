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ВАКС заарештував німецьку конюшню екснардепа-втікача Онищенка

ВАКС заарештував німецьку конюшню екснардепа-втікача Онищенка

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на конюшню в Німеччині, яка пов'язана з втікачем-екснардепом Олександром Онищенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що арешт накладено на корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії Онищенка Ostexpert Limited.

Окрім того, заарештовано майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, зокрема 16 земельних ділянок, головну конюшню зі складом кінського спорядження, офіс скотаря, пральню, кухню, два офісні приміщення, конюшню для молодняка коней, тощо.

Конюшні розміщені у Герцлаке, у Нижній Саксонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В екснардепа-втікача Онищенка в Москві народилася дочка. ФОТО

Автор: 

арешт (2520) Онищенко Олександр (656) Антикорупційний суд ВАКС (1944)


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Топ коментарі
+5
офіс скотаря 🤣🤣🤣
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30.12.2021 13:18
+5
Два блаЗЄнських дурні ведуть бесіду віктор і йоен
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30.12.2021 13:26
+4
При попередниках такого не було. Верніть гетьмана - порядок наведе!
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30.12.2021 13:19
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офіс скотаря 🤣🤣🤣
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30.12.2021 13:18 Відповісти
При попередниках такого не було. Верніть гетьмана - порядок наведе!
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30.12.2021 13:19 Відповісти
Незабаром впийде і все поверне власникам,мудочуку нафтопровід онокадирову конюшню собі свинарчуків з розенблатами і іншім непотрібом (патріотів)
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30.12.2021 13:24 Відповісти
Два блаЗЄнських дурні ведуть бесіду віктор і йоен
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30.12.2021 13:26 Відповісти
розумний?
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30.12.2021 13:30 Відповісти
Дорого розвалить аби агресор не зміг пересуватись
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30.12.2021 13:26 Відповісти
Ну і про ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ не забуде...Це ж доїльний комбінат цілий
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30.12.2021 13:27 Відповісти
Вони там, в Європах ,наразі разом з конюхом обговорюють: як діяти після Нового Року. Це ж соратники!
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30.12.2021 14:11 Відповісти
Навряд чи бо кадиров зараз у московії а сивочолому туди зась,поки що.
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30.12.2021 14:16 Відповісти
Я взагалі про Петра Олексійовича і Онищенко мав на увазі.
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30.12.2021 14:19 Відповісти
Діла ідуть,контора пише...
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Есаул, есаул, чтож ты бросил коня?
Пристрелить не поднялась рука...
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30.12.2021 14:00 Відповісти
потужно
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30.12.2021 13:23 Відповісти
Коней бодай відпустили?
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30.12.2021 13:24 Відповісти
Зачем??? Конская колбаска самый цымус.
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30.12.2021 17:32 Відповісти
Німці хоч в курсі? Чого ВАКС Шойгу з фуйлом не арештував?
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30.12.2021 13:24 Відповісти
😆
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30.12.2021 13:29 Відповісти
Пускай теперь сепаратюга скачет на Лаврове
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30.12.2021 13:30 Відповісти
Сумніваюсь . Шляпа , шпага , горн , сідло і шпори - скоріш за все залишились на конюшні і теж арештовані .
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30.12.2021 13:43 Відповісти
Логічно . Якщо він втік , то навіщо йому конюшня ? Він же не на коні втікав .
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30.12.2021 13:34 Відповісти
мля , а коняки при чем , их за что под арест ?? их хоть без суда не расстреляют ???... конюха можно повесить , за то шо беглому барину служил !
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30.12.2021 13:37 Відповісти
Отрубим удаву хвост по самую шею.
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30.12.2021 13:48 Відповісти
Гогашвилли который писдохал постовых,они арестовать не могли,а вот конюшню в Германии они арестовали !!!
Ну што сказать, профессионалы *** !!!!
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30.12.2021 13:48 Відповісти
ты там британскими новостями интересуйся.
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30.12.2021 13:49 Відповісти
А как выглядят наручники для лошадей?
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30.12.2021 13:51 Відповісти
А конюшню з його модельками не заарештували?! Коні не винні!
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30.12.2021 13:51 Відповісти
Та відддали електорату чи Коломойському?
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30.12.2021 14:34 Відповісти
А ваксівці вакцинувалися? Так, просто згадалося! Надіюсь вони читали повість М. Коцюбинського "Коні не винні"? І де міжнародне товариство захисту тварин? Воно повинне сказати своє вагоме слово? А то коникам багато чого потрібно, на відміну від людей, особливо українців! Та і коштують вони дуже дорого, у Онищенка запитайте! Здається, Петро і Вова - друзяки нерозлучні, навіть зговорилися бідник конячинок майже олімпійського чемпіона і автора бестселеру " Петро п"ятий" на кінську ковбасу відправити!
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30.12.2021 14:35 Відповісти
 
 