ВАКС заарештував німецьку конюшню екснардепа-втікача Онищенка
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на конюшню в Німеччині, яка пов'язана з втікачем-екснардепом Олександром Онищенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що арешт накладено на корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії Онищенка Ostexpert Limited.
Окрім того, заарештовано майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, зокрема 16 земельних ділянок, головну конюшню зі складом кінського спорядження, офіс скотаря, пральню, кухню, два офісні приміщення, конюшню для молодняка коней, тощо.
Конюшні розміщені у Герцлаке, у Нижній Саксонії.
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+5 Підлога Маккартні
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