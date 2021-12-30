"Омикрон" и "Дельта" приведут к "цунами" случаев заболевания, - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил о том, что распространение штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта" может привести к стремительному росту заражений.

Его слова приводит прессслужба ВОЗ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Пока "Дельта" и "Омикрон" являются двойной угрозой, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что "Омикрон", более заразный, циркулирует одновременно с " Дельтой", приведет к "цунами" случаев заболевания. Это оказывает и будет оказывать огромное давление на истощенных работников здравоохранения и системы здравоохранения, которые находятся на грани краха, и снова разрушает жизнь и средства к существованию", - заявил Гебреесус.

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