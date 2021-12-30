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Новости Коронавирус и карантин
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"Омикрон" и "Дельта" приведут к "цунами" случаев заболевания, - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил о том, что распространение штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта" может привести к стремительному росту заражений.

Его слова приводит прессслужба ВОЗ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Пока "Дельта" и "Омикрон" являются двойной угрозой, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что "Омикрон", более заразный, циркулирует одновременно с " Дельтой", приведет к "цунами" случаев заболевания. Это оказывает и будет оказывать огромное давление на истощенных работников здравоохранения и системы здравоохранения, которые находятся на грани краха, и снова разрушает жизнь и средства к существованию", - заявил Гебреесус.

Также читайте: Для защиты от коронавируса необходимо делать три прививки ежегодно, - исследование британских ученых

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Все за бустерной дозой, вакциноманы!
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30.12.2021 13:54
+9
пришло время новогодних ужастиков от ВООЗ...и ПОРА...... ПИЛЯТЬ БАБЛО.... ИДИТЕ НА ОРГАНЫ САМИ ПРИДУРКИ.... мы уже давно поняли структуру и задачи КОВИДНОГО МММ В МИРЕ...
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30.12.2021 13:37
+8
Франція , вакциновано 80%.
Захворіло 29.12.2021 - 208 099 ,смертей - 546
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30.12.2021 13:51
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Прмитивы вообще ничего не видят. Даже то, что у них происходит перед нюхальником.
Но при этом эти лишенцы крутят жёппами и стараются показать, что это не они долбойолопы, а другие.
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30.12.2021 14:21 Ответить
И подставляют жопы под уколы.
У меня много знакомых уколотых-основная причина шоб не потерять работу и свободно передвигаться(по работе).
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30.12.2021 14:35 Ответить
Они сильнее, укалыватели. Например, как я могу не уколоться, если без этого укола меня просто не пустят в самолет в Украину? загнали в угол.
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30.12.2021 14:37 Ответить
Как в детстве непослушных детей ставили в угол, сейчас антиваксерную бестолочь приходится загонять в угол.
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30.12.2021 14:46 Ответить
Ты был настолько послушным ребенком, что вырос рабом? И смеешь поучать свободных людей? Ты рамсы не попутал, худобо?
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30.12.2021 15:00 Ответить
А чо ты в принципе дрефишь с этих уколов? Ну вакцинировали тебя, и что? Рога что ли выросли? Или у тебя медицинское или биологическое образование, что ты разбираешься в этом лучше спецов? Ах да, ты же сейчас расскажешь, что это всё заговор мировой фармоиндустрии, чипирование итд.. и ты это знаешь точно на основании просмотренного видоса в тиктоке
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30.12.2021 15:21 Ответить
Потому что моя кума неделю провалялась после второй прививачки, у мужа сестры поллица парализовало на время. И ладно был бы какойто толк - ан нет, от болячки совершенно никак не защищает.

Ну и смысл? Чтоб на работу пускали? Так мне оно не упёрлось.
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30.12.2021 15:30 Ответить
Случаев много разных .но вообщем и целом вакцинированные заболевают реже и болеют легче. Этот факт озвучивают все исследователи, из всех стран. Ну какое тут может быть возражение, кроме " нам все врут , что бы уколоть и срубить бабла"? Теория заговора просто не работает тут, так как кроме фармокологов и производителей масок все терпят колоссальные убытки. Просто наплевать, меня принесет? Так не хило бы думать и об обществе в целом. Но вот люди так устроены. Пока трупы по улицам не собирают - всё хорошо, йо! Мы свободные люди не хочу и не буду!, а если начнётся- ах вы ж проклятые яйцеголовые, куда вы смотрели
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30.12.2021 15:40 Ответить
Да мне пофег, что там кто озвучивает. Я открываю тырнет, а там (повторюся):

Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000

Ну и? Реже заболели? А если с другой стороны тырнет открыть, то там прибыли файзеров во взрывном росте. Ну и?

А так да, ещё летом было желание проколоться, а теперь извините.
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30.12.2021 15:44 Ответить
Во Франции Омикрон - основная масса заражений. Но если ты заметил- смертность то низкая учитывая количество случаев. Да жаль. Из за такого подхода и будет пандемия ещё долго длиться, и неизвестно ,чем закончится
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30.12.2021 15:49 Ответить
Вот токо не надо тут заливать! Омикрон всё ещё единичные случаи.
Смертность да, тоже заметил - открываем Польшу и смотрим там. Это без учёта ещё как кто считает.

Да в самой педивикии написано что около 25% защита - наихудшая из всех вакцин, так нахиба?
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30.12.2021 15:54 Ответить
Так если единичные, то тем более стоит прививаться! Если подавляющее количество случаев дельта, и при этом низкая смертность, это говорит само за себя. Ведь в странах где привитых меньше смертность куда выше.
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30.12.2021 16:14 Ответить
Ога, тоесть прививочка никак не помогла 200000 французам от дельты, но вы прививайтеся всё равно, хоть от омикрона прививачка помогает ещё в 4 раза меньше.

Л-логика!
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30.12.2021 16:28 Ответить
Чем же не логика? Никто и не утверждает, что привитый не может заразиться, заражаются дельтой не редко, но тяжёлых и летальных случаев значительно меньше, ведь это же и подтверждает статистика ,которую ты приводишь
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30.12.2021 16:37 Ответить
Как это не утверждают? А запрет на посещение общественных мест не привитыми это разве не утверждение, что привитые не болеют? А раз болеют точно так же то какого сопственна?

А статистика... когда как выгодно, так и показывают. Значительно меньше? Сходи Польшу-Германию глянь. Скока скока у поляков сёдня? 793? Сильно меньше, чем у нас? Отож.
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30.12.2021 16:45 Ответить
Ну вот глянул немцев: почти 70 тыс заражений за вчера и600 летальных. А если сравнить количество заражений в сутки в Украине и количество летальных, то таки хуже ситуация значительно. А дискриминациия непривитых- это пока просто такой мягкий способ заставить привиться. Ещё не то будет
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30.12.2021 16:59 Ответить
Дебилушка смертность высокая из-за медицина и невовремя оказанной помощи
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30.12.2021 20:28 Ответить
Таких как ты идиотов нужно умертвлять
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30.12.2021 20:29 Ответить
Коли себе каждый день,в чем проблема?Вреда же нет)И
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30.12.2021 20:27 Ответить
Ну вот какой ответ можно дать такому барановичу? Оно же НИЧЕГО не понимает, настолько тупая башка. Ну вот как достучаться до голов таких дербелоидов? Печаль!
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30.12.2021 15:54 Ответить
Ничего, ничего. Тебя просто заставят, и будут правы. На одной стороне мнения фриков дилетантов, на другой мнения медиков и учённых , которые с этим работают. Кому же верить?
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30.12.2021 16:11 Ответить
Ну так и есть), я не дилетант, я медик и знаю о чём говорю . Меня заставлять не нужно было. А тебя всё же заставят, мнение кучки малообразованных фриков мало что значит.
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30.12.2021 16:21 Ответить
Он не медик! Похоже здесь стая казламордых лепят нам о вреде вакцин
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30.12.2021 16:24 Ответить
Ты уже определись ,- ты баба или мужик. Так как ты пишешь ( от разных полов) пишут казламордые!
Тут таких тварей через одного и исходя из твоей половой неопределенности ,ты ОДНО из них!
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30.12.2021 16:39 Ответить
Та чего ты так подгораешь, смешной гомофоб, извини, что тебя случайно Викторией назвал, так набралось
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30.12.2021 16:53 Ответить
Медик ( Надеюсь не мудак) сходи к окулисту!
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30.12.2021 17:05 Ответить
рыбу завезли по 8 грн
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30.12.2021 20:31 Ответить
А может ты император Вселенной? В интернете мы все доктора и императоры. Ты там тихо шарудишь на социалке - вот и шаруди. Доктора ТАК не излагают своих мыслей. И если ты таки доктор - то, наверное, хвершал медицины. Кого ты стараешься надурить, малец?
А если таки и правда доктор - тол ****** доктор, если не понимаешь ничегов этом мировом *********.
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30.12.2021 16:58 Ответить
У меня нет потребности, что либо доказывать малообразованному фрику
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30.12.2021 17:01 Ответить
Медик!!!! Читай внимательно ( можешь очки одеть) , говорят помогает.
Похоже это стая казламордых из ботофермы. Лепят под разными никами но стиль один и ник меняют на раз
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30.12.2021 17:08 Ответить
Та ни причем тут козломордые. Это просто общечеловеческая глупость , это везде проблема.
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30.12.2021 17:11 Ответить
Ради интереса прочти первую страницу внимательно. То что просто дебилов хватает , это понятно. Ботов отличает агрессия и возможность менять ники. Есть и фанаты , готовые пойти на костер за "' веру"" , но тут мы имеем дело с пропагандой , причем весьма агрессивной
Я привел комичный ( для посторонних) случай из жизни знакомого
А ответ реакция неадекватных людей

Возможно и стечение обстоятельств ,но стиль общения характерен для лахтинских ботов и полезных идиотов
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30.12.2021 17:23 Ответить
Сотник, худобо, ты еще не свалил нах, послушный ребенок?
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30.12.2021 17:28 Ответить
Казламордое , расскажи лучше мне о медицинской страховке. Я о ней лет ,12 советуюсь, а оказывается она у нас есть!
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30.12.2021 17:42 Ответить
Рагатоє, а не ПНХПДР. И єто ископаемое хрюкало, что у жена медик? Ах ті гнида!
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30.12.2021 18:15 Ответить
Тебе не стоит возвращаться в Украину. Гомосеков у нас не любят, да и можем на фронт призвать. Были случаи когда такие как ты гранату в ж...у засовывали и учили дядей жизни.
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30.12.2021 18:54 Ответить
ну ты и нудный клоун!
Я ж девочка.

https://www.youtube.com/watch?v=DxW9I4PrrkI
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30.12.2021 19:50 Ответить
У тебя вообще мало потребностей. Пожрать - уколоться - и бегать по формах. Лекарь!
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30.12.2021 17:27 Ответить
Вот как раз и медицинский случай ,- взбесившиеся казламордое.
У какого ещё существа может быть такая реакция на нормальный разговор.
Возможно это реакция на прививку казламордых ( забыл ее название) ? Тогда я тоже против таких прививок!
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30.12.2021 17:34 Ответить
"Китайський бовванчик" ГЕБРЕІСУС ПНХ !

за сукупністю діяльності...

---------

по конкретній темі.. дивлюся динаміку,точніше плато смертності(сукупне Дельти і Омікрона ) і переконаний,що ВОЗ "РОЗГАНЯЄ ПАНІКУ".

-----------------------
що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.

а може і ні.
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30.12.2021 14:24 Ответить
пішов на файзер
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30.12.2021 15:08 Ответить
Хвиля-плато, хвиля-плато, плато-хвиля... цунамі???
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30.12.2021 15:15 Ответить
Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000
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30.12.2021 15:19 Ответить
Тобто діє акція: проколись тричі і отримай Омікрончик у вигляді Новорічного бонуса )
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30.12.2021 16:30 Ответить
,Tедрос ніби і не збрехав,але це ПІДЛА ДЕМАГОГІЯ.(

Новий «омікрон»-штам коронавірусу має рівень смертності на 75% менший у порівнянні з попередніми хвилями COVID-19, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на дослідження з Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці та їхніх колег з Університету Преторії.


Вчені проводили спостереження за пацієнтами, які були госпіталізовані в місті Цвані, провінція Гаутенг, - початковий епіцентр спалаху нового штаму. З'ясувалося, що
через «омікрон» померли 4,5% госпіталізованих, тоді як за попередніх хвиль COVID-19 цей показник досягав 21,3%.

Також дослідники встановили, що менше половини пацієнтів, які потрапили до лікарні, потребували кисневої терапії, тоді як у випадку з колишніми штамами цей показник становив 99,5%.

Кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії, була набагато меншою - 1% проти 4,3% при попередніх спалахах інфекції.

Зазначається, що госпіталізовані пацієнти під час спалаху «омікрону», у середньому виписувалися через 4 дні у порівнянні з 8,8 днями за попередніх хвиль.
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30.12.2021 19:21 Ответить
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:47 Ответить
На ьую я вертел ваши вакцины
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30.12.2021 17:00 Ответить
А она тебя. Кому от этого польза?
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30.12.2021 17:11 Ответить
АНТИВАКЦИНАТОРИ І КОВІД ІЛЮСТРУЮТЬ Анекдот про двох ковбоїв..

https://youtu.be/ZyIlpqwlTok?t=233
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30.12.2021 19:24 Ответить
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