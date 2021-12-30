"Омикрон" и "Дельта" приведут к "цунами" случаев заболевания, - ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил о том, что распространение штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта" может привести к стремительному росту заражений.
Его слова приводит прессслужба ВОЗ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Пока "Дельта" и "Омикрон" являются двойной угрозой, которая увеличивает количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что "Омикрон", более заразный, циркулирует одновременно с " Дельтой", приведет к "цунами" случаев заболевания. Это оказывает и будет оказывать огромное давление на истощенных работников здравоохранения и системы здравоохранения, которые находятся на грани краха, и снова разрушает жизнь и средства к существованию", - заявил Гебреесус.
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Но при этом эти лишенцы крутят жёппами и стараются показать, что это не они долбойолопы, а другие.
У меня много знакомых уколотых-основная причина шоб не потерять работу и свободно передвигаться(по работе).
Ну и смысл? Чтоб на работу пускали? Так мне оно не упёрлось.
Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000
Ну и? Реже заболели? А если с другой стороны тырнет открыть, то там прибыли файзеров во взрывном росте. Ну и?
А так да, ещё летом было желание проколоться, а теперь извините.
Смертность да, тоже заметил - открываем Польшу и смотрим там. Это без учёта ещё как кто считает.
Да в самой педивикии написано что около 25% защита - наихудшая из всех вакцин, так нахиба?
Л-логика!
А статистика... когда как выгодно, так и показывают. Значительно меньше? Сходи Польшу-Германию глянь. Скока скока у поляков сёдня? 793? Сильно меньше, чем у нас? Отож.
Тут таких тварей через одного и исходя из твоей половой неопределенности ,ты ОДНО из них!
А если таки и правда доктор - тол ****** доктор, если не понимаешь ничегов этом мировом *********.
Похоже это стая казламордых из ботофермы. Лепят под разными никами но стиль один и ник меняют на раз
Я привел комичный ( для посторонних) случай из жизни знакомого
А ответ реакция неадекватных людей
Возможно и стечение обстоятельств ,но стиль общения характерен для лахтинских ботов и полезных идиотов
Я ж девочка.
https://www.youtube.com/watch?v=DxW9I4PrrkI
У какого ещё существа может быть такая реакция на нормальный разговор.
Возможно это реакция на прививку казламордых ( забыл ее название) ? Тогда я тоже против таких прививок!
за сукупністю діяльності...
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по конкретній темі.. дивлюся динаміку,точніше плато смертності(сукупне Дельти і Омікрона ) і переконаний,що ВОЗ "РОЗГАНЯЄ ПАНІКУ".
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що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.
а може і ні.
Заболевших за вчера: +200 000
Новий «омікрон»-штам коронавірусу має рівень смертності на 75% менший у порівнянні з попередніми хвилями COVID-19, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на дослідження з Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці та їхніх колег з Університету Преторії.
Вчені проводили спостереження за пацієнтами, які були госпіталізовані в місті Цвані, провінція Гаутенг, - початковий епіцентр спалаху нового штаму. З'ясувалося, що
через «омікрон» померли 4,5% госпіталізованих, тоді як за попередніх хвиль COVID-19 цей показник досягав 21,3%.
Також дослідники встановили, що менше половини пацієнтів, які потрапили до лікарні, потребували кисневої терапії, тоді як у випадку з колишніми штамами цей показник становив 99,5%.
Кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії, була набагато меншою - 1% проти 4,3% при попередніх спалахах інфекції.
Зазначається, що госпіталізовані пацієнти під час спалаху «омікрону», у середньому виписувалися через 4 дні у порівнянні з 8,8 днями за попередніх хвиль.
https://youtu.be/ZyIlpqwlTok?t=233