"Омікрон" та "Дельта" призведуть до "цунамі" випадків захворювання, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про те, що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.

Його слова наводить пресслужба ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Наразі "Дельта" та "Омікрон" є подвійною загрозою, яка збільшує кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей. Я дуже стурбований тим, що "Омікрон", більш заразний, циркулює одночасно з "Дельтою", призведе до "цунамі" випадків захворювання. Це чинить і буде чинити величезний тиск на виснажених працівників охорони здоров'я та системи охорони здоров'я, які знаходяться на межі краху, і знову руйнує життя та засоби для існування", - заявив Гебреєсус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно із обережністю зменшувати терміни ізоляції через штам "Омікрон", - ВООЗ