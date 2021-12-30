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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікрон" та "Дельта" призведуть до "цунамі" випадків захворювання, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про те, що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.

Його слова наводить пресслужба ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Наразі "Дельта" та "Омікрон" є подвійною загрозою, яка збільшує кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей. Я дуже стурбований тим, що "Омікрон", більш заразний, циркулює одночасно з "Дельтою", призведе до "цунамі" випадків захворювання. Це чинить і буде чинити величезний тиск на виснажених працівників охорони здоров'я та системи охорони здоров'я, які знаходяться на межі краху, і знову руйнує життя та засоби для існування", - заявив Гебреєсус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно із обережністю зменшувати терміни ізоляції через штам "Омікрон", - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Все за бустерной дозой, вакциноманы!
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30.12.2021 13:54
+9
пришло время новогодних ужастиков от ВООЗ...и ПОРА...... ПИЛЯТЬ БАБЛО.... ИДИТЕ НА ОРГАНЫ САМИ ПРИДУРКИ.... мы уже давно поняли структуру и задачи КОВИДНОГО МММ В МИРЕ...
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30.12.2021 13:37
+8
Франція , вакциновано 80%.
Захворіло 29.12.2021 - 208 099 ,смертей - 546
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30.12.2021 13:51
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Прмитивы вообще ничего не видят. Даже то, что у них происходит перед нюхальником.
Но при этом эти лишенцы крутят жёппами и стараются показать, что это не они долбойолопы, а другие.
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30.12.2021 14:21 Відповісти
И подставляют жопы под уколы.
У меня много знакомых уколотых-основная причина шоб не потерять работу и свободно передвигаться(по работе).
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30.12.2021 14:35 Відповісти
Они сильнее, укалыватели. Например, как я могу не уколоться, если без этого укола меня просто не пустят в самолет в Украину? загнали в угол.
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30.12.2021 14:37 Відповісти
Как в детстве непослушных детей ставили в угол, сейчас антиваксерную бестолочь приходится загонять в угол.
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30.12.2021 14:46 Відповісти
Ты был настолько послушным ребенком, что вырос рабом? И смеешь поучать свободных людей? Ты рамсы не попутал, худобо?
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30.12.2021 15:00 Відповісти
А чо ты в принципе дрефишь с этих уколов? Ну вакцинировали тебя, и что? Рога что ли выросли? Или у тебя медицинское или биологическое образование, что ты разбираешься в этом лучше спецов? Ах да, ты же сейчас расскажешь, что это всё заговор мировой фармоиндустрии, чипирование итд.. и ты это знаешь точно на основании просмотренного видоса в тиктоке
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30.12.2021 15:21 Відповісти
Потому что моя кума неделю провалялась после второй прививачки, у мужа сестры поллица парализовало на время. И ладно был бы какойто толк - ан нет, от болячки совершенно никак не защищает.

Ну и смысл? Чтоб на работу пускали? Так мне оно не упёрлось.
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30.12.2021 15:30 Відповісти
Случаев много разных .но вообщем и целом вакцинированные заболевают реже и болеют легче. Этот факт озвучивают все исследователи, из всех стран. Ну какое тут может быть возражение, кроме " нам все врут , что бы уколоть и срубить бабла"? Теория заговора просто не работает тут, так как кроме фармокологов и производителей масок все терпят колоссальные убытки. Просто наплевать, меня принесет? Так не хило бы думать и об обществе в целом. Но вот люди так устроены. Пока трупы по улицам не собирают - всё хорошо, йо! Мы свободные люди не хочу и не буду!, а если начнётся- ах вы ж проклятые яйцеголовые, куда вы смотрели
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30.12.2021 15:40 Відповісти
Да мне пофег, что там кто озвучивает. Я открываю тырнет, а там (повторюся):

Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000

Ну и? Реже заболели? А если с другой стороны тырнет открыть, то там прибыли файзеров во взрывном росте. Ну и?

А так да, ещё летом было желание проколоться, а теперь извините.
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30.12.2021 15:44 Відповісти
Во Франции Омикрон - основная масса заражений. Но если ты заметил- смертность то низкая учитывая количество случаев. Да жаль. Из за такого подхода и будет пандемия ещё долго длиться, и неизвестно ,чем закончится
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30.12.2021 15:49 Відповісти
Вот токо не надо тут заливать! Омикрон всё ещё единичные случаи.
Смертность да, тоже заметил - открываем Польшу и смотрим там. Это без учёта ещё как кто считает.

Да в самой педивикии написано что около 25% защита - наихудшая из всех вакцин, так нахиба?
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30.12.2021 15:54 Відповісти
Так если единичные, то тем более стоит прививаться! Если подавляющее количество случаев дельта, и при этом низкая смертность, это говорит само за себя. Ведь в странах где привитых меньше смертность куда выше.
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30.12.2021 16:14 Відповісти
Ога, тоесть прививочка никак не помогла 200000 французам от дельты, но вы прививайтеся всё равно, хоть от омикрона прививачка помогает ещё в 4 раза меньше.

Л-логика!
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30.12.2021 16:28 Відповісти
Чем же не логика? Никто и не утверждает, что привитый не может заразиться, заражаются дельтой не редко, но тяжёлых и летальных случаев значительно меньше, ведь это же и подтверждает статистика ,которую ты приводишь
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30.12.2021 16:37 Відповісти
Как это не утверждают? А запрет на посещение общественных мест не привитыми это разве не утверждение, что привитые не болеют? А раз болеют точно так же то какого сопственна?

А статистика... когда как выгодно, так и показывают. Значительно меньше? Сходи Польшу-Германию глянь. Скока скока у поляков сёдня? 793? Сильно меньше, чем у нас? Отож.
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30.12.2021 16:45 Відповісти
Ну вот глянул немцев: почти 70 тыс заражений за вчера и600 летальных. А если сравнить количество заражений в сутки в Украине и количество летальных, то таки хуже ситуация значительно. А дискриминациия непривитых- это пока просто такой мягкий способ заставить привиться. Ещё не то будет
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30.12.2021 16:59 Відповісти
Дебилушка смертность высокая из-за медицина и невовремя оказанной помощи
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30.12.2021 20:28 Відповісти
Таких как ты идиотов нужно умертвлять
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30.12.2021 20:29 Відповісти
Коли себе каждый день,в чем проблема?Вреда же нет)И
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30.12.2021 20:27 Відповісти
Ну вот какой ответ можно дать такому барановичу? Оно же НИЧЕГО не понимает, настолько тупая башка. Ну вот как достучаться до голов таких дербелоидов? Печаль!
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30.12.2021 15:54 Відповісти
Ничего, ничего. Тебя просто заставят, и будут правы. На одной стороне мнения фриков дилетантов, на другой мнения медиков и учённых , которые с этим работают. Кому же верить?
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30.12.2021 16:11 Відповісти
Ну так и есть), я не дилетант, я медик и знаю о чём говорю . Меня заставлять не нужно было. А тебя всё же заставят, мнение кучки малообразованных фриков мало что значит.
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30.12.2021 16:21 Відповісти
Он не медик! Похоже здесь стая казламордых лепят нам о вреде вакцин
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30.12.2021 16:24 Відповісти
Ты уже определись ,- ты баба или мужик. Так как ты пишешь ( от разных полов) пишут казламордые!
Тут таких тварей через одного и исходя из твоей половой неопределенности ,ты ОДНО из них!
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30.12.2021 16:39 Відповісти
Та чего ты так подгораешь, смешной гомофоб, извини, что тебя случайно Викторией назвал, так набралось
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30.12.2021 16:53 Відповісти
Медик ( Надеюсь не мудак) сходи к окулисту!
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30.12.2021 17:05 Відповісти
рыбу завезли по 8 грн
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30.12.2021 20:31 Відповісти
А может ты император Вселенной? В интернете мы все доктора и императоры. Ты там тихо шарудишь на социалке - вот и шаруди. Доктора ТАК не излагают своих мыслей. И если ты таки доктор - то, наверное, хвершал медицины. Кого ты стараешься надурить, малец?
А если таки и правда доктор - тол ****** доктор, если не понимаешь ничегов этом мировом *********.
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30.12.2021 16:58 Відповісти
У меня нет потребности, что либо доказывать малообразованному фрику
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30.12.2021 17:01 Відповісти
Медик!!!! Читай внимательно ( можешь очки одеть) , говорят помогает.
Похоже это стая казламордых из ботофермы. Лепят под разными никами но стиль один и ник меняют на раз
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30.12.2021 17:08 Відповісти
Та ни причем тут козломордые. Это просто общечеловеческая глупость , это везде проблема.
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30.12.2021 17:11 Відповісти
Ради интереса прочти первую страницу внимательно. То что просто дебилов хватает , это понятно. Ботов отличает агрессия и возможность менять ники. Есть и фанаты , готовые пойти на костер за "' веру"" , но тут мы имеем дело с пропагандой , причем весьма агрессивной
Я привел комичный ( для посторонних) случай из жизни знакомого
А ответ реакция неадекватных людей

Возможно и стечение обстоятельств ,но стиль общения характерен для лахтинских ботов и полезных идиотов
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30.12.2021 17:23 Відповісти
Сотник, худобо, ты еще не свалил нах, послушный ребенок?
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30.12.2021 17:28 Відповісти
Казламордое , расскажи лучше мне о медицинской страховке. Я о ней лет ,12 советуюсь, а оказывается она у нас есть!
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30.12.2021 17:42 Відповісти
Рагатоє, а не ПНХПДР. И єто ископаемое хрюкало, что у жена медик? Ах ті гнида!
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30.12.2021 18:15 Відповісти
Тебе не стоит возвращаться в Украину. Гомосеков у нас не любят, да и можем на фронт призвать. Были случаи когда такие как ты гранату в ж...у засовывали и учили дядей жизни.
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30.12.2021 18:54 Відповісти
ну ты и нудный клоун!
Я ж девочка.

https://www.youtube.com/watch?v=DxW9I4PrrkI
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30.12.2021 19:50 Відповісти
У тебя вообще мало потребностей. Пожрать - уколоться - и бегать по формах. Лекарь!
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30.12.2021 17:27 Відповісти
Вот как раз и медицинский случай ,- взбесившиеся казламордое.
У какого ещё существа может быть такая реакция на нормальный разговор.
Возможно это реакция на прививку казламордых ( забыл ее название) ? Тогда я тоже против таких прививок!
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30.12.2021 17:34 Відповісти
"Китайський бовванчик" ГЕБРЕІСУС ПНХ !

за сукупністю діяльності...

---------

по конкретній темі.. дивлюся динаміку,точніше плато смертності(сукупне Дельти і Омікрона ) і переконаний,що ВОЗ "РОЗГАНЯЄ ПАНІКУ".

-----------------------
що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.

а може і ні.
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30.12.2021 14:24 Відповісти
пішов на файзер
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30.12.2021 15:08 Відповісти
Хвиля-плато, хвиля-плато, плато-хвиля... цунамі???
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30.12.2021 15:15 Відповісти
Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000
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30.12.2021 15:19 Відповісти
Тобто діє акція: проколись тричі і отримай Омікрончик у вигляді Новорічного бонуса )
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30.12.2021 16:30 Відповісти
,Tедрос ніби і не збрехав,але це ПІДЛА ДЕМАГОГІЯ.(

Новий «омікрон»-штам коронавірусу має рівень смертності на 75% менший у порівнянні з попередніми хвилями COVID-19, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на дослідження з Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці та їхніх колег з Університету Преторії.


Вчені проводили спостереження за пацієнтами, які були госпіталізовані в місті Цвані, провінція Гаутенг, - початковий епіцентр спалаху нового штаму. З'ясувалося, що
через «омікрон» померли 4,5% госпіталізованих, тоді як за попередніх хвиль COVID-19 цей показник досягав 21,3%.

Також дослідники встановили, що менше половини пацієнтів, які потрапили до лікарні, потребували кисневої терапії, тоді як у випадку з колишніми штамами цей показник становив 99,5%.

Кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії, була набагато меншою - 1% проти 4,3% при попередніх спалахах інфекції.

Зазначається, що госпіталізовані пацієнти під час спалаху «омікрону», у середньому виписувалися через 4 дні у порівнянні з 8,8 днями за попередніх хвиль.
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30.12.2021 19:21 Відповісти
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:47 Відповісти
На ьую я вертел ваши вакцины
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30.12.2021 17:00 Відповісти
А она тебя. Кому от этого польза?
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30.12.2021 17:11 Відповісти
АНТИВАКЦИНАТОРИ І КОВІД ІЛЮСТРУЮТЬ Анекдот про двох ковбоїв..

https://youtu.be/ZyIlpqwlTok?t=233
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30.12.2021 19:24 Відповісти
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