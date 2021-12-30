"Омікрон" та "Дельта" призведуть до "цунамі" випадків захворювання, - ВООЗ
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про те, що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.
Його слова наводить пресслужба ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
"Наразі "Дельта" та "Омікрон" є подвійною загрозою, яка збільшує кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей. Я дуже стурбований тим, що "Омікрон", більш заразний, циркулює одночасно з "Дельтою", призведе до "цунамі" випадків захворювання. Це чинить і буде чинити величезний тиск на виснажених працівників охорони здоров'я та системи охорони здоров'я, які знаходяться на межі краху, і знову руйнує життя та засоби для існування", - заявив Гебреєсус.
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Но при этом эти лишенцы крутят жёппами и стараются показать, что это не они долбойолопы, а другие.
У меня много знакомых уколотых-основная причина шоб не потерять работу и свободно передвигаться(по работе).
Ну и смысл? Чтоб на работу пускали? Так мне оно не упёрлось.
Франция, проколото раз 78% два 73% три 32%
Заболевших за вчера: +200 000
Ну и? Реже заболели? А если с другой стороны тырнет открыть, то там прибыли файзеров во взрывном росте. Ну и?
А так да, ещё летом было желание проколоться, а теперь извините.
Смертность да, тоже заметил - открываем Польшу и смотрим там. Это без учёта ещё как кто считает.
Да в самой педивикии написано что около 25% защита - наихудшая из всех вакцин, так нахиба?
Л-логика!
А статистика... когда как выгодно, так и показывают. Значительно меньше? Сходи Польшу-Германию глянь. Скока скока у поляков сёдня? 793? Сильно меньше, чем у нас? Отож.
Тут таких тварей через одного и исходя из твоей половой неопределенности ,ты ОДНО из них!
А если таки и правда доктор - тол ****** доктор, если не понимаешь ничегов этом мировом *********.
Похоже это стая казламордых из ботофермы. Лепят под разными никами но стиль один и ник меняют на раз
Я привел комичный ( для посторонних) случай из жизни знакомого
А ответ реакция неадекватных людей
Возможно и стечение обстоятельств ,но стиль общения характерен для лахтинских ботов и полезных идиотов
Я ж девочка.
https://www.youtube.com/watch?v=DxW9I4PrrkI
У какого ещё существа может быть такая реакция на нормальный разговор.
Возможно это реакция на прививку казламордых ( забыл ее название) ? Тогда я тоже против таких прививок!
за сукупністю діяльності...
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по конкретній темі.. дивлюся динаміку,точніше плато смертності(сукупне Дельти і Омікрона ) і переконаний,що ВОЗ "РОЗГАНЯЄ ПАНІКУ".
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що поширення штамів коронавірусу "Омікрон" та "Дельта" може призвести до стрімкого зростання кількості заражень.
а може і ні.
Заболевших за вчера: +200 000
Новий «омікрон»-штам коронавірусу має рівень смертності на 75% менший у порівнянні з попередніми хвилями COVID-19, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на дослідження з Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці та їхніх колег з Університету Преторії.
Вчені проводили спостереження за пацієнтами, які були госпіталізовані в місті Цвані, провінція Гаутенг, - початковий епіцентр спалаху нового штаму. З'ясувалося, що
через «омікрон» померли 4,5% госпіталізованих, тоді як за попередніх хвиль COVID-19 цей показник досягав 21,3%.
Також дослідники встановили, що менше половини пацієнтів, які потрапили до лікарні, потребували кисневої терапії, тоді як у випадку з колишніми штамами цей показник становив 99,5%.
Кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії, була набагато меншою - 1% проти 4,3% при попередніх спалахах інфекції.
Зазначається, що госпіталізовані пацієнти під час спалаху «омікрону», у середньому виписувалися через 4 дні у порівнянні з 8,8 днями за попередніх хвиль.
https://youtu.be/ZyIlpqwlTok?t=233