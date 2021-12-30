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Новости Война
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В Донецкой области будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов "ДНР", - прокуратура

В Донецкой области будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов

В суд направлен обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя г. Горловки, обвиняемого в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 статьи 304 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году - военно-патриотический клуб "Спартанцы". В указанные незаконные формирования принимают ребят в возрасте от 8 до 18 лет, воспитываемых на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине.

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В частности, под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для последующей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и в так называемой республиканской гвардии "ДНР", где учатся навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием. Детей приучают защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Судят правонарушителя заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2969) прокуратура (5007) силовики (2798) Донбасс (26955)


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чи часом не в них купляв вугілля сивий аферист?
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30.12.2021 16:42 Ответить
А у кого ти зараз його купляєш, коли тобі його з рф везуть, довбойоб однозвилинний?
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30.12.2021 17:04 Ответить
Вибачте, пане, але Ви помиляєтесь. Це тупа овца.
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30.12.2021 17:06 Ответить
Дивно що такого військовопатріотичного очільника днр-лнр ще не мзнайшли у Києві? А мав би бути,і за кошти платників податків фінансуватись з бюджету.
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30.12.2021 16:45 Ответить
Ну і кому до смаку ця локшина !!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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30.12.2021 16:47 Ответить
будущее РАБссии...
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30.12.2021 17:16 Ответить
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30.12.2021 17:17 Ответить
Таких "пропагандистів" потрібно не "судити заочно" а фізично знищувати. Чому сьогодні живий кацапський нацист, садист і фашист в одному флаконі Мільчаков? Ця тварюка зараз зайнята вихованням "юних патріотів" в **********. Саме його існування ганьба для СБУ.
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30.12.2021 17:44 Ответить
 
 