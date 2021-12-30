В Донецкой области будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов "ДНР", - прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя г. Горловки, обвиняемого в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 статьи 304 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году - военно-патриотический клуб "Спартанцы". В указанные незаконные формирования принимают ребят в возрасте от 8 до 18 лет, воспитываемых на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине.

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В частности, под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для последующей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и в так называемой республиканской гвардии "ДНР", где учатся навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием. Детей приучают защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Судят правонарушителя заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.