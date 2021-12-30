УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 462 8

На Донеччині заочно судитимуть засновника військово-патріотичних клубів "ДНР", - прокуратура

На Донеччині заочно судитимуть засновника військово-патріотичних клубів

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 51-річного мешканця м. Горлівки, який обвинувачується у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягуванні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році чоловік створив на тимчасово окупованій території Донецької області громадський військово-патріотичний рух "Молода гвардія Донбасу", а у 2016 році - військово-патріотичний клуб "Спартанці". До вказаних незаконних формувань приймають хлопців та дівчат віком від 8 до 18 років, яких виховують на ідеях сепаратизму та неоімперської геополітичної доктрини "Руський мир", формуючи ненависть до України.

Зокрема, під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби у структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ та у так званій республіканській гвардії "ДНР", де навчаються навичкам рукопашного бою і користуванню вогнепальною зброєю. Дітей привчають захищати інтереси окупантів ціною власного життя.

Також читайте: Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ "ДНР", яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні. ФОТО

Обвинувальний акт спрямовано до Слов’янського міськрайонного суду. Судитимуть правопорушника заочно. Максимальне покарання за санкціями статей – 15 років позбавлення волі.

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2707) прокуратура (3669) силовики (2513) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чи часом не в них купляв вугілля сивий аферист?
показати весь коментар
30.12.2021 16:42 Відповісти
А у кого ти зараз його купляєш, коли тобі його з рф везуть, довбойоб однозвилинний?
показати весь коментар
30.12.2021 17:04 Відповісти
Вибачте, пане, але Ви помиляєтесь. Це тупа овца.
показати весь коментар
30.12.2021 17:06 Відповісти
Дивно що такого військовопатріотичного очільника днр-лнр ще не мзнайшли у Києві? А мав би бути,і за кошти платників податків фінансуватись з бюджету.
показати весь коментар
30.12.2021 16:45 Відповісти
Ну і кому до смаку ця локшина !!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
30.12.2021 16:47 Відповісти
будущее РАБссии...
показати весь коментар
30.12.2021 17:16 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 17:17 Відповісти
Таких "пропагандистів" потрібно не "судити заочно" а фізично знищувати. Чому сьогодні живий кацапський нацист, садист і фашист в одному флаконі Мільчаков? Ця тварюка зараз зайнята вихованням "юних патріотів" в **********. Саме його існування ганьба для СБУ.
показати весь коментар
30.12.2021 17:44 Відповісти
 
 