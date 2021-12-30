На Донеччині заочно судитимуть засновника військово-патріотичних клубів "ДНР", - прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 51-річного мешканця м. Горлівки, який обвинувачується у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягуванні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році чоловік створив на тимчасово окупованій території Донецької області громадський військово-патріотичний рух "Молода гвардія Донбасу", а у 2016 році - військово-патріотичний клуб "Спартанці". До вказаних незаконних формувань приймають хлопців та дівчат віком від 8 до 18 років, яких виховують на ідеях сепаратизму та неоімперської геополітичної доктрини "Руський мир", формуючи ненависть до України.

Зокрема, під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби у структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ та у так званій республіканській гвардії "ДНР", де навчаються навичкам рукопашного бою і користуванню вогнепальною зброєю. Дітей привчають захищати інтереси окупантів ціною власного життя.

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Обвинувальний акт спрямовано до Слов’янського міськрайонного суду. Судитимуть правопорушника заочно. Максимальне покарання за санкціями статей – 15 років позбавлення волі.