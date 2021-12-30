Дочь Пескова поддержала запрещенный в РФ "Мемориал"
Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета выступила в поддержку историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению Верховного Суда РФ.
Свою позицию она высказала в Инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе ликвидировали "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – Ред.), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.
Дочь спикера Путина добавила, что история "не окрашена в белый или черный цвет".
"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже за сотни лет. Кроме того, критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, одновременно важно помнить и сохранять факты, а не накапливать субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.
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А кацапка - как её ни припудривай - от неё всё равно гавном несёт...
"Такая, сякая, сбежала из дворца.
Такая, сякая, обидела отца."
Чи хоть збрила впротест папаші вуси... а так: ля-ля-тополя...
https://zakusilov.livejournal.com/3401919.html Що означає назва Москви?
відео -- https://youtu.be/1zCtN8CW_JA
Когда она отведет своего папу к прокурору - в ту палату, где раньше наполеон был,?
И другую растительность.