Дочь Пескова поддержала запрещенный в РФ "Мемориал"

Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета выступила в поддержку историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению Верховного Суда РФ.

Свою позицию она высказала в Инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ликвидировали "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – Ред.), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.

Дочь спикера Путина добавила, что история "не окрашена в белый или черный цвет".

"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже за сотни лет. Кроме того, критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, одновременно важно помнить и сохранять факты, а не накапливать субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.

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