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Дочь Пескова поддержала запрещенный в РФ "Мемориал"

Дочь Пескова поддержала запрещенный в РФ

Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета выступила в поддержку историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению Верховного Суда РФ.

Свою позицию она высказала в Инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ликвидировали "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – Ред.), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.

Дочь спикера Путина добавила, что история "не окрашена в белый или черный цвет".

"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже за сотни лет. Кроме того, критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, одновременно важно помнить и сохранять факты, а не накапливать субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.

Читайте также: США осуждают ликвидацию "Мемориала" и призывают РФ прекратить притеснения правозащитников, - Госдеп

Автор: 

Песков Дмитрий (1857) россия (95402) центр Мемориал (34)


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Топ комментарии
+22
Iмiтацiя свободи думок.
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30.12.2021 17:11
+12
Це вона у Великій Британії такої думки?
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30.12.2021 17:10
+9
Пєсков як любитель савєтскаго саюза повинен свою доньку розстріляти 🙂
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30.12.2021 17:17
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Це вона у Великій Британії такої думки?
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30.12.2021 17:10 Ответить
Вроде во Франции...
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30.12.2021 17:37 Ответить
Iмiтацiя свободи думок.
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30.12.2021 17:11 Ответить
Имитация существования независимого суда и попытка протянуть непричастность х.йла.

А кацапка - как её ни припудривай - от неё всё равно гавном несёт...
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30.12.2021 17:42 Ответить
А може и так, папа та просто халдей без своего мнения и принципов. просто сливная труба.
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30.12.2021 17:14 Ответить
Халдей Елизавете финансирование прикроет и принципы быстро исчезнут...
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30.12.2021 17:18 Ответить
Пєсков як любитель савєтскаго саюза повинен свою доньку розстріляти 🙂
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30.12.2021 17:17 Ответить
Как минимум - 10 лет , без права переписки и 5 лет поражения в гражданских правах, потом поселение за 101й километр, и разумеется привселюдно отказ от родства. Как она вообще могла???

"Такая, сякая, сбежала из дворца.
Такая, сякая, обидела отца."
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30.12.2021 18:18 Ответить
Пєсков любитель *****, а не радянського союзу.
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30.12.2021 20:49 Ответить
І що з цього?! От якби вона вийшла, наприклад, на одиночний пікет !?!
Чи хоть збрила впротест папаші вуси... а так: ля-ля-тополя...
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30.12.2021 17:18 Ответить
Напалмом би збрила
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31.12.2021 01:21 Ответить
Зато сбитый MH17 она полностью одобряет...
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30.12.2021 17:20 Ответить
За таке може ***** і клювик підрізать.
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30.12.2021 17:21 Ответить
Д.Чекалкин

https://zakusilov.livejournal.com/3401919.html Що означає назва Москви?
відео -- https://youtu.be/1zCtN8CW_JA
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30.12.2021 17:23 Ответить
Ой, а шо ж такое??? Это ж какой то позор! Надо писькин дочу к ********** на перековку отдать, они там ё ещё и курить научат….
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30.12.2021 17:34 Ответить
Так может быть страны Европы и Северной Америке этой мавпе-корабельщице запретить посещать и вернуть на хаус, в Смоленск, Уфу, Саратов?
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30.12.2021 17:34 Ответить
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30.12.2021 17:38 Ответить
Пескоструй.
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31.12.2021 05:38 Ответить
Вместо собчачки готовят втирать винторогим с трибуны госдуры или кандидата в презы.
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30.12.2021 17:44 Ответить
Хто побачить Піськова, запитайте у нього: а Ліза попаде до раю, чи просто здохне?
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30.12.2021 17:53 Ответить
Преступления краснопузой банды с 1917 года настолько велики,что если Путлер отменит Засекреченные Архивы РАБссии до 2050 года,РАБссия сойдет с ума...палата №6 обеспечена навечно...,а Архивов на РАБссии аж 7 щтук...главный из них, Архив президента ГУЛАГа...
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30.12.2021 17:56 Ответить
Скоріш за все папаша сам написам донці виступ! Тіпа: "у нас в ********** плюралізьм мнєній, дімакратія и свабода!"
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30.12.2021 17:57 Ответить
Швабростан Путлера скоро отменит мораторий на смертную Казнь...,
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30.12.2021 18:00 Ответить
Якась много_ходов_очка, напевне меморіал відкриють, бо на заході великий шухер з цього питання.
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30.12.2021 18:02 Ответить
после переговоров с Байденом
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30.12.2021 20:10 Ответить
От, холєра. Бідолашний Гітлер. Тільки його діяння оцінили не через сто років, а зразу. Причому в кацапії про це навіть дискутувати заборонено. Инша річ головоріз-сталін. Для мільйонів замордованих треба чекати сто років та й то оцінка може бути неоднозначна. Тьху на тебе, лізо, ти -- кацапське ґебнюцьке мурло, що живеш на вкрадені гроші.
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30.12.2021 18:03 Ответить
Тю... Це вона так "напрацьовує" посвідку на проживання - "ну протестувала", "дочка за батька не відповідає" але ... живе за його рахунок, тобто за "криваві гроші".
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30.12.2021 18:09 Ответить
пуссі косИть під райот..
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30.12.2021 18:19 Ответить
На кол посадіть і спаліть єрєтічку!!!
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30.12.2021 18:22 Ответить
теперь она не вьездная в парашеньку )).
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30.12.2021 18:24 Ответить
Будь спок ,все ОК !!!)))
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30.12.2021 18:30 Ответить
а она то так надеялась )))
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30.12.2021 18:39 Ответить
Нормальна двчинка !!! Чи всі ми схожи на батьків ??)))
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30.12.2021 18:28 Ответить
Скоріш за все, такі думки у неї появились з дозволу ГРУ і ФСБ. Адже Пєсков теж під контролем. Мало що може прийти в голову...
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30.12.2021 18:31 Ответить
Неплохо,если этим тварям,со всеми их вы**ками по 9 граммов пришло бы в голову
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30.12.2021 19:31 Ответить
Та да , новость просто огонь. Такая влиятельная лЭди , обязательно нужно всем знать , что думает это чудо.
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30.12.2021 19:12 Ответить
Верните эту суку на помойку,которую папаша сотоварищи построил.
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30.12.2021 19:29 Ответить
Не захочет ни за какие коврижки.............
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30.12.2021 19:45 Ответить
Депортировать на хутина не спрашивая
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30.12.2021 20:45 Ответить
Браво письков папашка! Думал что в шахматы играешь---а оно в чапаева! дешево и ясно как рука протянутая за милостыней. Фуфелок копеечный.
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30.12.2021 20:38 Ответить
Комсомолка, активистка, наконец просто красавица!
Когда она отведет своего папу к прокурору - в ту палату, где раньше наполеон был,?
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30.12.2021 22:31 Ответить
Папику за такие высказывания дочки могут повыщипывать усы.
И другую растительность.
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31.12.2021 00:01 Ответить
 
 