Донька Пєскова підтримала заборонений в РФ "Меморіал"
Донька прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета виступила на підтримку історико-просвітницького товариства "Меморіал", ліквідованого за рішенням Верховного Суду РФ.
Свою позицію вона висловила в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ліквідували "Меморіал". Я, як випускниця МДІМВ (Московський державний інститут міжнародних відносин. – Ред.), не можу ігнорувати цю новину. До того ж якась частина моєї діяльності пов'язана з історією. [...] Я вважаю, що такі організації мають бути", – написала вона.
Донька спікера Путіна додала, що історія "не забарвлена у білий чи чорний колір".
"Історія держави – це багатогранний, складний, живий процес, оцінити який однозначно складно навіть за сотні років. Окрім того, критерії оцінки – поняття відносне. Але вивчати історію важливо, водночас важливо пам'ятати та зберігати факти, а не накопичувати суб'єктивні думки. І хтось це має робити обов'язково", – вважає Пєскова.
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А кацапка - как её ни припудривай - от неё всё равно гавном несёт...
"Такая, сякая, сбежала из дворца.
Такая, сякая, обидела отца."
Чи хоть збрила впротест папаші вуси... а так: ля-ля-тополя...
https://zakusilov.livejournal.com/3401919.html Що означає назва Москви?
відео -- https://youtu.be/1zCtN8CW_JA
Когда она отведет своего папу к прокурору - в ту палату, где раньше наполеон был,?
И другую растительность.