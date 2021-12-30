Донька Пєскова підтримала заборонений в РФ "Меморіал"

Донька прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета виступила на підтримку історико-просвітницького товариства "Меморіал", ліквідованого за рішенням Верховного Суду РФ.

Свою позицію вона висловила в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ліквідували "Меморіал". Я, як випускниця МДІМВ (Московський державний інститут міжнародних відносин. – Ред.), не можу ігнорувати цю новину. До того ж якась частина моєї діяльності пов'язана з історією. [...] Я вважаю, що такі організації мають бути", – написала вона.

Донька спікера Путіна додала, що історія "не забарвлена у білий чи чорний колір".

"Історія держави – це багатогранний, складний, живий процес, оцінити який однозначно складно навіть за сотні років. Окрім того, критерії оцінки – поняття відносне. Але вивчати історію важливо, водночас важливо пам'ятати та зберігати факти, а не накопичувати суб'єктивні думки. І хтось це має робити обов'язково", – вважає Пєскова.

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