Нацкорпус сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Партия "ОПЗЖ" вынуждена была отменить партийный съезд в Киеве из-за акции протеста, организованной активистами Национального Корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Нацкорпус устроил перформанс с использованием пиротехнических средств возле офиса ОПЗЖ, где должен был проходить съезд. Протестующие требовали встречи с народным депутатом Ильей Кивой из-за его антиукраинских заявлений на российском телевидении.

"Представители Национального Корпуса сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии "ОПЗЖ", чтобы поговорить с ватником Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на рос-ТВ. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось", - сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

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Офис ОПЗЖ охраняли усиленные подразделения полиции и национальной гвардии. Илья Кива к протестующим не вышел.

Как известно, Илья Кива, являющийся фигурантом уголовного дела за государственную измену, 28 декабря в эфире российского телеканала Россия-1 заявил о поддержке оккупации Крыма и российских претензий на украинские территории.

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