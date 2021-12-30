РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости
16 354 64

Нацкорпус сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Нацкорпус сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Партия "ОПЗЖ" вынуждена была отменить партийный съезд в Киеве из-за акции протеста, организованной активистами Национального Корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Нацкорпус устроил перформанс с использованием пиротехнических средств возле офиса ОПЗЖ, где должен был проходить съезд. Протестующие требовали встречи с народным депутатом Ильей Кивой из-за его антиукраинских заявлений на российском телевидении.

"Представители Национального Корпуса сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии "ОПЗЖ", чтобы поговорить с ватником Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на рос-ТВ. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось", - сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Читайте также: "Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

Офис ОПЗЖ охраняли усиленные подразделения полиции и национальной гвардии. Илья Кива к протестующим не вышел.

Как известно, Илья Кива, являющийся фигурантом уголовного дела за государственную измену, 28 декабря в эфире российского телеканала Россия-1 заявил о поддержке оккупации Крыма и российских претензий на украинские территории.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция Нацкорпуса "Остановим коллаборантов" прошла у здания СБУ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25489) Кива Илья (398) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
ОПЗЖ партії немає місця в Україні.Всі без винятку ОПЗЖ исти,винні в загарбані України Росією і олігархами,і в загибелі десятків тисяч найкращих громадян України.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:56
+35
Це дуже чудова новина! Слава Україні та Слава Національному Корпусу!

Смерть ворогам та їм посіпакам!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:55
+34
показать весь комментарий
30.12.2021 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так шо, Илюха не вышел? А что он тогда на заседании чесал???!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:53 Ответить
Чесалка в "блискавці" застрягла.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:59 Ответить
Це дуже чудова новина! Слава Україні та Слава Національному Корпусу!

Смерть ворогам та їм посіпакам!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:55 Ответить
слава титушкам! ибо нац корпус это те не более чем титушки, только в другой спец одежде. и финансируются из того же кармана
показать весь комментарий
30.12.2021 19:12 Ответить
А "йовбаки"-это не титушки?)
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16 Ответить
Ібо ти гірше тітушки , жопозежовець . Хто буде давити ківу - того й буду підтримувати . А на фото твій теж офіс , там підписано .
показать весь комментарий
31.12.2021 00:23 Ответить
надо вирастюка к киве послать. он по запаху определит, очконул ли кива, и если да, то как сильно и с каким запахом был его шоколадный мусс ))
показать весь комментарий
30.12.2021 18:56 Ответить
Оне братья по разуму. У них на двоих ай кью размера комнатной температуры.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:59 Ответить
ОПЗЖ партії немає місця в Україні.Всі без винятку ОПЗЖ исти,винні в загарбані України Росією і олігархами,і в загибелі десятків тисяч найкращих громадян України.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:56 Ответить
все большевисткие партии одинаковые. шо слуга народа, шо опзж шо батькивщына шо сила и честь шо разумная политика
показать весь комментарий
30.12.2021 18:58 Ответить
Кива в цей час мастурбував і це з державницьких позицій набагато важливіше перемовин із якимись муднями з нацкорпусу)))
показать весь комментарий
30.12.2021 18:56 Ответить
где.. в жомовой яме ?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:15 Ответить
Це державна таємниця
показать весь комментарий
30.12.2021 19:16 Ответить
Ви це особисто спостерігали? Може, й відео зробили?
показать весь комментарий
31.12.2021 01:22 Ответить
Кива знов десь за мотню себе шарашив?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:57 Ответить
то кІву посадять - чи як ...
показать весь комментарий
30.12.2021 18:57 Ответить
Посадять. У Бентлі і поїде на наступну інавгурацію Зеленського
показать весь комментарий
30.12.2021 19:03 Ответить
А чого в Києві зїзд? Проводили б в Ростові. Там точно ніхто б не мішав, ще й оркестром зустріли би...
показать весь комментарий
30.12.2021 18:57 Ответить
Я прошляпил: кого это из "скотов" минобороны России наградило орденом?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:58 Ответить
Нацкорпус відстоює незалежність і притискає ворогів України як при минулій так і при діючій совковій владі. Слава Україні!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:59 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 19:04 Ответить
это что абзац с его диссертации ?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:17 Ответить
не только.. у него и в пачпорте соответствующая отметка..
показать весь комментарий
30.12.2021 19:21 Ответить
Бачив сьогодні. На Борщагівській, якщо не помиляюсь.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:21 Ответить
Партія українських колаборантів - ПУК
показать весь комментарий
30.12.2021 19:06 Ответить
"кива до учасників протесту не вийшов."- Ибо оно чмо и ссыкло!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 19:06 Ответить
як ти?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:12 Ответить
норм
показать весь комментарий
30.12.2021 19:15 Ответить
ОПЗЖ без Киви, це як Смєхопанорама без Петросяна.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:08 Ответить
советский цирк... умеет делать чудеса
показать весь комментарий
30.12.2021 19:11 Ответить
Усіх зажопців має бути ліквідовано. А перформенси це для мирного часу.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:11 Ответить
Ну хоч на щось згодились...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:14 Ответить
Треба є про себе якось нагадати а то якось невдобно виходить
показать весь комментарий
30.12.2021 19:15 Ответить
Алё !!!!!А Кикиворе морду набили ?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:19 Ответить
навіть лайкну за таке ********. Лайкну цій новині зверху.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:22 Ответить
ОПЗЖ треба до тюряги - це ненавистники України, навіть як що кажуть що поважають Україну.
ОПЗЖ і риги це манкурти яких треба знищувати з території України
показать весь комментарий
30.12.2021 19:24 Ответить
Лахта,тебе питали? Сиди у свому Саратові похміляйся боярою.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:28 Ответить
Лахта, ще не похмилився?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:37 Ответить
Спасибо, поржал. Оторвались на сходнячке ОПвЖ:пе, которые сейчас н*** никому не нужны. А пойти, реально выступить против тех, кто уничтожает Украину. Или за это не забашляли ?.Петушня во всей красе
показать весь комментарий
30.12.2021 19:25 Ответить
Тут ОПЗЖ повина дати відповідь, те що говорив недоумок ківа про капітуляцію Украіни ,це позиція партіі чи цього так званого народного депутата ,якщо позиція партІі в чому я не сумніваюсь то заборонити те колоборанське збвіговисько раз і назавжди.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:39 Ответить
Слабаки!
показать весь комментарий
30.12.2021 19:41 Ответить
Прочитал заголовок, аж дух перехватило неужели начали.... ан нет ошибся.... зiрвав. Где буква *в* я спрашиваю?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:43 Ответить
Прям как дети... облить зеленкой, насрать под дверь... Поговорить с Кивой? Вы серьезно? А между прочем, бузина уже 7 лет как не срет в Украине и не зовет путена ввести вайска
показать весь комментарий
30.12.2021 19:47 Ответить
Аваковская нечисть мля, такие акции, только поднимают рейтинг ОПЗЖ, грязь и договорняки...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:55 Ответить
Кива когда то состоял в "Правом Секторе".
показать весь комментарий
30.12.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 20:00 Ответить
там слово проффесор с ошибкой написано!
показать весь комментарий
30.12.2021 22:33 Ответить
Янык-проффессор
показать весь комментарий
30.12.2021 20:08 Ответить
проффесор
показать весь комментарий
30.12.2021 20:20 Ответить
а где нацжоны делись дети нац корпуса..не видно года два..
показать весь комментарий
30.12.2021 20:14 Ответить
В Чернобыль пусть катят. Только там.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:33 Ответить
Не надо загрязнять Чернобыль.
К тому же там ОПЗЖ может мутировать в Единую росию, а Кива станет жириновским
показать весь комментарий
30.12.2021 21:02 Ответить
Ну что членоголовый,заработал денег на шоу у скабеевой? Теперь они тебе боком выйдут.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:55 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 21:08 Ответить
Эту инфекцию нужно искоренять каленым железом...
показать весь комментарий
30.12.2021 21:35 Ответить
А кива по ї**ану получив?
показать весь комментарий
30.12.2021 21:38 Ответить
а чому ця **** не сидить в сізо???????? Чому це чмо лошадине ще десь відкриває свого поганого рота? Де це кляте сбу???????????
показать весь комментарий
30.12.2021 21:39 Ответить
оказывается у кивина есть инстинкт самосохранения. неожиданно.
показать весь комментарий
30.12.2021 22:34 Ответить
Офис ОПЗЖ охраняли усиленные подразделения полиции и национальной гвардии. Источник:

Скажите мне, что я перестал понимать русский язык. Иначе это просто не помещается в моей голове.

Совсем.
показать весь комментарий
30.12.2021 23:02 Ответить
 
 