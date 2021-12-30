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Нацкорпус зірвав з'їзд ОПЗЖ у Києві

Нацкорпус зірвав з'їзд ОПЗЖ у Києві

Партія "ОПЗЖ" змушена була скасувати партійний з'їзд у Києві через акцію протесту, організовану активістами Національного Корпусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

Нацкорпус влаштував перфоманс з використанням піротехнічних засобів біля офісу ОПЗЖ, де мав проходити з'їзд. Протестувальники вимагали зустрічі з народним депутатом Іллею Кивою через його антиукраїнські заяви на російському телебаченні.

"Представники Національного Корпусу сьогодні прийшли до київського офісу проросійської партії "ОПЗЖ", щоб поговорити з ватником Кивою про його нещодавні антидержавні заяви на рос-тв. Тут сьогодні мав відбутися з’їзд прокремлівської партії, але через нашу акцію захід не відбувся", - повідомляє пресслужба Нацкорпусу.

Офіс ОПЗЖ охороняли посилені підрозділи поліції та Національної гвардії. Ілля Кива до учасників протесту не вийшов.

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Як відомо, Ілля Кива, що є фігурантом кримінальної справи за державну зраду, 28 грудня в ефірі російського телеканалу Росія-1 заявив про підтримку окупації Криму та російських претензій на українські території.

Автор: 

Київ (19429) Кива Ілля (377) Національний корпус (390) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+49
ОПЗЖ партії немає місця в Україні.Всі без винятку ОПЗЖ исти,винні в загарбані України Росією і олігархами,і в загибелі десятків тисяч найкращих громадян України.
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30.12.2021 18:56
+35
Це дуже чудова новина! Слава Україні та Слава Національному Корпусу!

Смерть ворогам та їм посіпакам!
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30.12.2021 18:55
+34
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30.12.2021 19:04
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Так шо, Илюха не вышел? А что он тогда на заседании чесал???!
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30.12.2021 18:53 Відповісти
Чесалка в "блискавці" застрягла.
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30.12.2021 18:59 Відповісти
Це дуже чудова новина! Слава Україні та Слава Національному Корпусу!

Смерть ворогам та їм посіпакам!
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30.12.2021 18:55 Відповісти
слава титушкам! ибо нац корпус это те не более чем титушки, только в другой спец одежде. и финансируются из того же кармана
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30.12.2021 19:12 Відповісти
А "йовбаки"-это не титушки?)
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30.12.2021 20:16 Відповісти
Ібо ти гірше тітушки , жопозежовець . Хто буде давити ківу - того й буду підтримувати . А на фото твій теж офіс , там підписано .
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31.12.2021 00:23 Відповісти
надо вирастюка к киве послать. он по запаху определит, очконул ли кива, и если да, то как сильно и с каким запахом был его шоколадный мусс ))
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30.12.2021 18:56 Відповісти
Оне братья по разуму. У них на двоих ай кью размера комнатной температуры.
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30.12.2021 18:59 Відповісти
ОПЗЖ партії немає місця в Україні.Всі без винятку ОПЗЖ исти,винні в загарбані України Росією і олігархами,і в загибелі десятків тисяч найкращих громадян України.
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30.12.2021 18:56 Відповісти
все большевисткие партии одинаковые. шо слуга народа, шо опзж шо батькивщына шо сила и честь шо разумная политика
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30.12.2021 18:58 Відповісти
Кива в цей час мастурбував і це з державницьких позицій набагато важливіше перемовин із якимись муднями з нацкорпусу)))
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30.12.2021 18:56 Відповісти
где.. в жомовой яме ?
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30.12.2021 19:15 Відповісти
Це державна таємниця
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30.12.2021 19:16 Відповісти
Ви це особисто спостерігали? Може, й відео зробили?
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31.12.2021 01:22 Відповісти
Кива знов десь за мотню себе шарашив?
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30.12.2021 18:57 Відповісти
то кІву посадять - чи як ...
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30.12.2021 18:57 Відповісти
Посадять. У Бентлі і поїде на наступну інавгурацію Зеленського
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30.12.2021 19:03 Відповісти
А чого в Києві зїзд? Проводили б в Ростові. Там точно ніхто б не мішав, ще й оркестром зустріли би...
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30.12.2021 18:57 Відповісти
Я прошляпил: кого это из "скотов" минобороны России наградило орденом?
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30.12.2021 18:58 Відповісти
Нацкорпус відстоює незалежність і притискає ворогів України як при минулій так і при діючій совковій владі. Слава Україні!
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30.12.2021 18:59 Відповісти
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30.12.2021 19:04 Відповісти
это что абзац с его диссертации ?
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30.12.2021 19:17 Відповісти
не только.. у него и в пачпорте соответствующая отметка..
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30.12.2021 19:21 Відповісти
Бачив сьогодні. На Борщагівській, якщо не помиляюсь.
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30.12.2021 19:21 Відповісти
Партія українських колаборантів - ПУК
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30.12.2021 19:06 Відповісти
"кива до учасників протесту не вийшов."- Ибо оно чмо и ссыкло!!!
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30.12.2021 19:06 Відповісти
як ти?
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30.12.2021 19:12 Відповісти
норм
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30.12.2021 19:15 Відповісти
ОПЗЖ без Киви, це як Смєхопанорама без Петросяна.
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30.12.2021 19:08 Відповісти
советский цирк... умеет делать чудеса
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30.12.2021 19:11 Відповісти
Усіх зажопців має бути ліквідовано. А перформенси це для мирного часу.
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30.12.2021 19:11 Відповісти
Ну хоч на щось згодились...
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30.12.2021 19:14 Відповісти
Треба є про себе якось нагадати а то якось невдобно виходить
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30.12.2021 19:15 Відповісти
Алё !!!!!А Кикиворе морду набили ?
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30.12.2021 19:19 Відповісти
навіть лайкну за таке ********. Лайкну цій новині зверху.
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30.12.2021 19:22 Відповісти
ОПЗЖ треба до тюряги - це ненавистники України, навіть як що кажуть що поважають Україну.
ОПЗЖ і риги це манкурти яких треба знищувати з території України
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30.12.2021 19:24 Відповісти
Лахта,тебе питали? Сиди у свому Саратові похміляйся боярою.
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30.12.2021 19:28 Відповісти
Лахта, ще не похмилився?
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30.12.2021 19:37 Відповісти
Спасибо, поржал. Оторвались на сходнячке ОПвЖ:пе, которые сейчас н*** никому не нужны. А пойти, реально выступить против тех, кто уничтожает Украину. Или за это не забашляли ?.Петушня во всей красе
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30.12.2021 19:25 Відповісти
Тут ОПЗЖ повина дати відповідь, те що говорив недоумок ківа про капітуляцію Украіни ,це позиція партіі чи цього так званого народного депутата ,якщо позиція партІі в чому я не сумніваюсь то заборонити те колоборанське збвіговисько раз і назавжди.
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30.12.2021 19:39 Відповісти
Слабаки!
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30.12.2021 19:41 Відповісти
Прочитал заголовок, аж дух перехватило неужели начали.... ан нет ошибся.... зiрвав. Где буква *в* я спрашиваю?
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30.12.2021 19:43 Відповісти
Прям как дети... облить зеленкой, насрать под дверь... Поговорить с Кивой? Вы серьезно? А между прочем, бузина уже 7 лет как не срет в Украине и не зовет путена ввести вайска
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30.12.2021 19:47 Відповісти
Аваковская нечисть мля, такие акции, только поднимают рейтинг ОПЗЖ, грязь и договорняки...
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30.12.2021 19:55 Відповісти
Кива когда то состоял в "Правом Секторе".
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30.12.2021 20:21 Відповісти
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30.12.2021 20:00 Відповісти
там слово проффесор с ошибкой написано!
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30.12.2021 22:33 Відповісти
Янык-проффессор
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30.12.2021 20:08 Відповісти
проффесор
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30.12.2021 20:20 Відповісти
а где нацжоны делись дети нац корпуса..не видно года два..
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30.12.2021 20:14 Відповісти
В Чернобыль пусть катят. Только там.
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30.12.2021 20:33 Відповісти
Не надо загрязнять Чернобыль.
К тому же там ОПЗЖ может мутировать в Единую росию, а Кива станет жириновским
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30.12.2021 21:02 Відповісти
Ну что членоголовый,заработал денег на шоу у скабеевой? Теперь они тебе боком выйдут.
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30.12.2021 20:55 Відповісти
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30.12.2021 21:08 Відповісти
Эту инфекцию нужно искоренять каленым железом...
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30.12.2021 21:35 Відповісти
А кива по ї**ану получив?
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30.12.2021 21:38 Відповісти
а чому ця **** не сидить в сізо???????? Чому це чмо лошадине ще десь відкриває свого поганого рота? Де це кляте сбу???????????
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30.12.2021 21:39 Відповісти
оказывается у кивина есть инстинкт самосохранения. неожиданно.
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30.12.2021 22:34 Відповісти
Офис ОПЗЖ охраняли усиленные подразделения полиции и национальной гвардии. Источник:

Скажите мне, что я перестал понимать русский язык. Иначе это просто не помещается в моей голове.

Совсем.
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30.12.2021 23:02 Відповісти
 
 