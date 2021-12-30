Нацкорпус зірвав з'їзд ОПЗЖ у Києві
Партія "ОПЗЖ" змушена була скасувати партійний з'їзд у Києві через акцію протесту, організовану активістами Національного Корпусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.
Нацкорпус влаштував перфоманс з використанням піротехнічних засобів біля офісу ОПЗЖ, де мав проходити з'їзд. Протестувальники вимагали зустрічі з народним депутатом Іллею Кивою через його антиукраїнські заяви на російському телебаченні.
"Представники Національного Корпусу сьогодні прийшли до київського офісу проросійської партії "ОПЗЖ", щоб поговорити з ватником Кивою про його нещодавні антидержавні заяви на рос-тв. Тут сьогодні мав відбутися з’їзд прокремлівської партії, але через нашу акцію захід не відбувся", - повідомляє пресслужба Нацкорпусу.
Офіс ОПЗЖ охороняли посилені підрозділи поліції та Національної гвардії. Ілля Кива до учасників протесту не вийшов.
Як відомо, Ілля Кива, що є фігурантом кримінальної справи за державну зраду, 28 грудня в ефірі російського телеканалу Росія-1 заявив про підтримку окупації Криму та російських претензій на українські території.
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Смерть ворогам та їм посіпакам!
ОПЗЖ і риги це манкурти яких треба знищувати з території України
К тому же там ОПЗЖ может мутировать в Единую росию, а Кива станет жириновским
Скажите мне, что я перестал понимать русский язык. Иначе это просто не помещается в моей голове.
Совсем.