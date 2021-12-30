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Вырубка лесов остается острой проблемой в Украине, - эксперты WWF

Вырубка лесов остается острой проблемой в Украине, - эксперты WWF

Эксперты Всемирного фонда природы (WWF) отмечают, что в Украине особенно остро стоит проблема незаконной вырубки лесов.

Как говорится в материале Цензор.НЕТ, в Украине насчитывается более 300 лесхозов. И некоторые из них производят рубки в ценных лесах.

Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются те, что нарушают законодательство. Например, в этом году эксперты зафиксировали несколько рубок в официальных первобытных лесах, и на это была вся разрешительная документация. "То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя таковой является с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам, их от 5 до 30%", - подчеркивают специалисты Всемирного фонда природы.

Поэтому важнейшая предпосылка к положительным изменениям в сохранении леса – сознательное отношение – от одинокого гражданина, сообществ к чиновникам, бизнесу до уровня государства. Это трансформируется в адекватное охранное законодательство и контроль за его соблюдением со стороны общества и государственных органов.

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Также СМИ неоднократно отмечали, что в Украине нередко игнорируются настоящие экологические проблемы, такие как вырубка лесов, а мнимые экологи "кошмарят" бизнес. Этот термин получил название эко-терроризм, когда так называемые лже-экологи требуют деньги у предприятий. Настоящие эко-проблемы остаются нерешенными.

То есть важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.

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вырубка (159) лес (627) природа (245) экология (1608)


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Та то таке... Проте скумбрія дешева!
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30.12.2021 19:27 Ответить
Та то ж Зе розчищає місце для висадки мільярда дерев!
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30.12.2021 19:32 Ответить
Та ну нах.... Гуцулы Пороха всё время винили. Так это сейчас 95-й квартал лес рубит?
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30.12.2021 20:44 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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30.12.2021 22:37 Ответить
Рано чи пізно, але дійде до всіх, що є те, що продати не можна. Ліси - це не просто богатство країни чи її легені, що дають кисень. Не було б лісу, то залишилася б земля голою, а це, як розумієте, посухи, вивітрювання земель. Поступово степ буде підступати все вище, мілітимуть річки. Безглуздо і підло продавати останнє зі своєх країни.
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31.12.2021 09:39 Ответить
 
 