Вырубка лесов остается острой проблемой в Украине, - эксперты WWF

Эксперты Всемирного фонда природы (WWF) отмечают, что в Украине особенно остро стоит проблема незаконной вырубки лесов.

Как говорится в материале Цензор.НЕТ, в Украине насчитывается более 300 лесхозов. И некоторые из них производят рубки в ценных лесах.

Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются те, что нарушают законодательство. Например, в этом году эксперты зафиксировали несколько рубок в официальных первобытных лесах, и на это была вся разрешительная документация. "То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя таковой является с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам, их от 5 до 30%", - подчеркивают специалисты Всемирного фонда природы.

Поэтому важнейшая предпосылка к положительным изменениям в сохранении леса – сознательное отношение – от одинокого гражданина, сообществ к чиновникам, бизнесу до уровня государства. Это трансформируется в адекватное охранное законодательство и контроль за его соблюдением со стороны общества и государственных органов.

Читайте также: Незаконная вырубка лесов стала частью теневого лесозаготовительного бизнеса в европейских масштабах, - эксперты

Также СМИ неоднократно отмечали, что в Украине нередко игнорируются настоящие экологические проблемы, такие как вырубка лесов, а мнимые экологи "кошмарят" бизнес. Этот термин получил название эко-терроризм, когда так называемые лже-экологи требуют деньги у предприятий. Настоящие эко-проблемы остаются нерешенными.

То есть важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.