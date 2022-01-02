Вирубування лісів залишається гострою проблемою в Україні, - експерти WWF

Експерти Всесвітного фонду природи (WWF) наголошують, що в Україні особливо гостро стоїть проблема незаконної вирубки лісів.

Як йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ, в Україні нараховується понад 300 лісгоспів. Й деякі з них проводять рубки у цінних лісах.

Згідно з міжнародною практикою і розумінням WWF, незаконними рубками є ті, які порушують законодавство. Наприклад, цього року експерти зафіксували кілька рубок в офіційних пралісах, і на це була вся дозвільна документація. "Тобто в офіційних звітах вона не фігуруватиме як незаконна, хоча є такою з точки зору міжнародного розуміння, і ніхто не знає, скільки їх в Україні. За різними оцінками, таких від 5 до 30%", - наголошують фахівці Всесвітного фонду природи.

Тож найважливіша передумова до позитивних змін у збереженні лісу – це свідоме ставлення – від одинокого громадянина, спільнот до чиновників, бізнесу до рівня держави. Це трансформується в адекватне охоронне законодавство та контроль його дотримання з боку суспільства і державних органів.

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Також ЗМІ неодноразово наголошували, що в Україні нерідко ігноруються справжні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, натомість псевдоекологи "кошмарять" бізнес. Цей термін отримав назву екотероризм, коли так звані псевдоекологи вимагають гроші у підприємств. Натомість справжні екопроблеми залишаються нерозв'язаними.

Тобто наразі важливо, щоб важливість певної екологічної проблеми ранжувалася для суспільства, ЗМІ та екологів не за прибутком, який можна отримати від їхнього вирішення, а за важливістю для здоров'я українців та їхнього виживання як нації.