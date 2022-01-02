УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини
1 694 6

Вирубування лісів залишається гострою проблемою в Україні, - експерти WWF

Вирубування лісів залишається гострою проблемою в Україні, - експерти WWF

Експерти Всесвітного фонду природи (WWF) наголошують, що в Україні особливо гостро стоїть проблема незаконної вирубки лісів.

Як йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ, в Україні нараховується понад 300 лісгоспів. Й деякі з них проводять рубки у цінних лісах.

Згідно з міжнародною практикою і розумінням WWF, незаконними рубками є ті, які порушують законодавство. Наприклад, цього року експерти зафіксували кілька рубок в офіційних пралісах, і на це була вся дозвільна документація. "Тобто в офіційних звітах вона не фігуруватиме як незаконна, хоча є такою з точки зору міжнародного розуміння, і ніхто не знає, скільки їх в Україні. За різними оцінками, таких від 5 до 30%", - наголошують фахівці Всесвітного фонду природи.

Тож найважливіша передумова до позитивних змін у збереженні лісу – це свідоме ставлення – від одинокого громадянина, спільнот до чиновників, бізнесу до рівня держави. Це трансформується в адекватне охоронне законодавство та контроль його дотримання з боку суспільства і державних органів.

Також читайте: На місці рубок в українських лісах висаджують молоді дерева, але є проблема догляду за ними, - координатор WWF Плига

Також ЗМІ неодноразово наголошували, що в Україні нерідко ігноруються справжні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, натомість псевдоекологи "кошмарять" бізнес. Цей термін отримав назву екотероризм, коли так звані псевдоекологи вимагають гроші у підприємств. Натомість справжні екопроблеми залишаються нерозв'язаними.

Тобто наразі важливо, щоб важливість певної екологічної проблеми ранжувалася для суспільства, ЗМІ та екологів не за прибутком, який можна отримати від їхнього вирішення, а за важливістю для здоров'я українців та їхнього виживання як нації.

Автор: 

вирубка (168) ліс (765) природа (107) екологія (1347)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та то таке... Проте скумбрія дешева!
показати весь коментар
30.12.2021 19:27 Відповісти
Та то ж Зе розчищає місце для висадки мільярда дерев!
показати весь коментар
30.12.2021 19:32 Відповісти
Та ну нах.... Гуцулы Пороха всё время винили. Так это сейчас 95-й квартал лес рубит?
показати весь коментар
30.12.2021 20:44 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
показати весь коментар
30.12.2021 22:37 Відповісти
Рано чи пізно, але дійде до всіх, що є те, що продати не можна. Ліси - це не просто богатство країни чи її легені, що дають кисень. Не було б лісу, то залишилася б земля голою, а це, як розумієте, посухи, вивітрювання земель. Поступово степ буде підступати все вище, мілітимуть річки. Безглуздо і підло продавати останнє зі своєх країни.
показати весь коментар
31.12.2021 09:39 Відповісти
 
 