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Санкции СНБО против контрабандистов добавили в бюджет 71 млрд грн, - Данилов

Санкции СНБО против контрабандистов добавили в бюджет 71 млрд грн, - Данилов

В государственный бюджет Украины после введения санкций в отношении контрабандистов дополнительно поступило 71 млрд грн.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции по контрабандистам работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступили после введения санкций, – 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

Читайте также: Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Недорабатывают, - министр финансов Марченко

Автор: 

Данилов Алексей (1066) контрабанда (2409) санкции (11266) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+8
Может 710 млрд. Во гониво от агронома))
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30.12.2021 19:55
+7
71 млрд грн.. и все мимо бюджета и на счета Зеленскава, Ермака, Данилова, Баканова, Венедиктовой..
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30.12.2021 19:59
+6
Ого,скільки скумбрії можна накупити.
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30.12.2021 20:00
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Может 710 млрд. Во гониво от агронома))
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30.12.2021 19:55 Ответить
71 млрд грн.. и все мимо бюджета и на счета Зеленскава, Ермака, Данилова, Баканова, Венедиктовой..
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30.12.2021 19:59 Ответить
Ого,скільки скумбрії можна накупити.
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30.12.2021 20:00 Ответить
9 млрд кг. скумбрии. если точнее
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30.12.2021 20:10 Ответить
Вітаю тебе з Новим Роком ! Бажаю добра та щастя завжди при міцному здоров'ї.

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01.01.2022 08:02 Ответить
І тебе також з Новим Роком! Нехай все погане залиться в минулому,а все добре відбудеться в новому.

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01.01.2022 13:13 Ответить
Дякую.
Хай. Так хочеться !
Ти такі класні картинки з гарнющими тиграми познаходив !

Я все хотіла тобі сказати, що не забула про книгу, але не наважилася тобі про це написати, коли була вдома. Ти писав, що зайнятий, а я не з тих, хто набридає і турбує.

Наступного разу, ок ? Правда, не знаю, коли це буде.
І якщо твій дядько напише нову про мій край - зразу резервуй мені, 1-2-3 примірники.
З автографом.
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01.01.2022 21:04 Ответить
Привіт! А я й забув за книгу,ти ж була в Україні.Старість не радість. Коли будеш в Україні,пиши,бо я забуду.Я думаю,що в нього хоча б одна залишилася.В мене дома тільки одна.Я запитаю,чи він ще якісь книги буде писати.Він по освіті історик.
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01.01.2022 21:16 Ответить

Ти - молодий чоловік. Яка старість ?!
Домовились !

Натхнення твоєму дядьку. Я в певний час дуже хотіла бути істориком.
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01.01.2022 21:36 Ответить
Подивись відео:

https://www.youtube.com/watch?v=XqxbSG2Skkk
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01.01.2022 21:45 Ответить
Чудненько. Теперь есть на что бездомному слуге купить телеканал.
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30.12.2021 20:08 Ответить














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1476586431220957185 2 ч



В ответ
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

Гетьманцев з усмiшкой Чiкотiло робить,що йому наказали "слугам" НЕпотрiбен середнiй клас Вони його знищать А пересiчнi українці,пенси самi передохнуть вiд iх "переможних" реформ Цiни всi-"оскаженiли",бо ЗЕ запустив Картельний зговор! ДеФакто-геноцид! Знищення Неньки i українців
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30.12.2021 20:13 Ответить
Дивно...Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко Джерело:
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30.12.2021 20:20 Ответить
Так ото ж.

Більше того:

"У рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46.
Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи, повернулися до виконання своїх обов'язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили.
https://zaxid.net/usi_vidstoroneni_pislya_rishennya_rnbo_lvivski_mitniki_povernulisya_na_posadi_n1521275
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30.12.2021 20:52 Ответить
Чим більше конрабандистів - тим більший дохід до бюджету
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30.12.2021 21:05 Ответить
Бла-бла-бла, прямо как президент, везде сплошные победы.
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30.12.2021 21:49 Ответить
Реакція контрабандистів на санкції додала в бюджет "сім'ї" Зеленського 71 млрд грн.
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30.12.2021 22:26 Ответить
 
 