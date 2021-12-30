Санкции СНБО против контрабандистов добавили в бюджет 71 млрд грн, - Данилов
В государственный бюджет Украины после введения санкций в отношении контрабандистов дополнительно поступило 71 млрд грн.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции по контрабандистам работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступили после введения санкций, – 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.
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Хай. Так хочеться !
Ти такі класні картинки з гарнющими тиграми познаходив !
Я все хотіла тобі сказати, що не забула про книгу, але не наважилася тобі про це написати, коли була вдома. Ти писав, що зайнятий, а я не з тих, хто набридає і турбує.
Наступного разу, ок ? Правда, не знаю, коли це буде.
І якщо твій дядько напише нову про мій край - зразу резервуй мені, 1-2-3 примірники.
З автографом.
Ти - молодий чоловік. Яка старість ?!
Домовились !
Натхнення твоєму дядьку. Я в певний час дуже хотіла бути істориком.
https://www.youtube.com/watch?v=XqxbSG2Skkk
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1476586431220957185 2 ч
В ответ
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery
Гетьманцев з усмiшкой Чiкотiло робить,що йому наказали "слугам" НЕпотрiбен середнiй клас Вони його знищать А пересiчнi українці,пенси самi передохнуть вiд iх "переможних" реформ Цiни всi-"оскаженiли",бо ЗЕ запустив Картельний зговор! ДеФакто-геноцид! Знищення Неньки i українців
Більше того:
"У рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46.
Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи, повернулися до виконання своїх обов'язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили.
https://zaxid.net/usi_vidstoroneni_pislya_rishennya_rnbo_lvivski_mitniki_povernulisya_na_posadi_n1521275