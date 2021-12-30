Санкции СНБО против контрабандистов добавили в бюджет 71 млрд грн, - Данилов

В государственный бюджет Украины после введения санкций в отношении контрабандистов дополнительно поступило 71 млрд грн.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции по контрабандистам работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступили после введения санкций, – 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

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