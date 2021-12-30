Санкції РНБО проти контрабандистів додали в бюджет 71 млрд грн, - Данілов

До державного бюджету України після запровадження санкцій стосовно контрабандистів додатково надійшов 71 млрд грн.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо контрабандистів працюють. На сьогоднішній день ми з упевненістю можемо сказати, що кількість грошей, які до бюджету додатково надійшли після введення санкцій, – 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок. Ми зупинятись у цьому питанні не збираємося", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

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