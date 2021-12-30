Санкції РНБО проти контрабандистів додали в бюджет 71 млрд грн, - Данілов
До державного бюджету України після запровадження санкцій стосовно контрабандистів додатково надійшов 71 млрд грн.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції щодо контрабандистів працюють. На сьогоднішній день ми з упевненістю можемо сказати, що кількість грошей, які до бюджету додатково надійшли після введення санкцій, – 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок. Ми зупинятись у цьому питанні не збираємося", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.
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Хай. Так хочеться !
Ти такі класні картинки з гарнющими тиграми познаходив !
Я все хотіла тобі сказати, що не забула про книгу, але не наважилася тобі про це написати, коли була вдома. Ти писав, що зайнятий, а я не з тих, хто набридає і турбує.
Наступного разу, ок ? Правда, не знаю, коли це буде.
І якщо твій дядько напише нову про мій край - зразу резервуй мені, 1-2-3 примірники.
З автографом.
Ти - молодий чоловік. Яка старість ?!
Домовились !
Натхнення твоєму дядьку. Я в певний час дуже хотіла бути істориком.
https://www.youtube.com/watch?v=XqxbSG2Skkk
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1476586431220957185 2 ч
В ответ
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery
Гетьманцев з усмiшкой Чiкотiло робить,що йому наказали "слугам" НЕпотрiбен середнiй клас Вони його знищать А пересiчнi українці,пенси самi передохнуть вiд iх "переможних" реформ Цiни всi-"оскаженiли",бо ЗЕ запустив Картельний зговор! ДеФакто-геноцид! Знищення Неньки i українців
Більше того:
"У рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46.
Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи, повернулися до виконання своїх обов'язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили.
https://zaxid.net/usi_vidstoroneni_pislya_rishennya_rnbo_lvivski_mitniki_povernulisya_na_posadi_n1521275