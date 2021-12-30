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Санкції РНБО проти контрабандистів додали в бюджет 71 млрд грн, - Данілов

Санкції РНБО проти контрабандистів додали в бюджет 71 млрд грн, - Данілов

До державного бюджету України після запровадження санкцій стосовно контрабандистів додатково надійшов 71 млрд грн.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо контрабандистів працюють. На сьогоднішній день ми з упевненістю можемо сказати, що кількість грошей, які до бюджету додатково надійшли після введення санкцій, – 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок. Ми зупинятись у цьому питанні не збираємося", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) контрабанда (1822) санкції (11782) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+8
Может 710 млрд. Во гониво от агронома))
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30.12.2021 19:55
+7
71 млрд грн.. и все мимо бюджета и на счета Зеленскава, Ермака, Данилова, Баканова, Венедиктовой..
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30.12.2021 19:59
+6
Ого,скільки скумбрії можна накупити.
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30.12.2021 20:00
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Может 710 млрд. Во гониво от агронома))
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30.12.2021 19:55 Відповісти
71 млрд грн.. и все мимо бюджета и на счета Зеленскава, Ермака, Данилова, Баканова, Венедиктовой..
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30.12.2021 19:59 Відповісти
Ого,скільки скумбрії можна накупити.
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30.12.2021 20:00 Відповісти
9 млрд кг. скумбрии. если точнее
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30.12.2021 20:10 Відповісти
Вітаю тебе з Новим Роком ! Бажаю добра та щастя завжди при міцному здоров'ї.

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01.01.2022 08:02 Відповісти
І тебе також з Новим Роком! Нехай все погане залиться в минулому,а все добре відбудеться в новому.

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01.01.2022 13:13 Відповісти
Дякую.
Хай. Так хочеться !
Ти такі класні картинки з гарнющими тиграми познаходив !

Я все хотіла тобі сказати, що не забула про книгу, але не наважилася тобі про це написати, коли була вдома. Ти писав, що зайнятий, а я не з тих, хто набридає і турбує.

Наступного разу, ок ? Правда, не знаю, коли це буде.
І якщо твій дядько напише нову про мій край - зразу резервуй мені, 1-2-3 примірники.
З автографом.
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01.01.2022 21:04 Відповісти
Привіт! А я й забув за книгу,ти ж була в Україні.Старість не радість. Коли будеш в Україні,пиши,бо я забуду.Я думаю,що в нього хоча б одна залишилася.В мене дома тільки одна.Я запитаю,чи він ще якісь книги буде писати.Він по освіті історик.
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01.01.2022 21:16 Відповісти

Ти - молодий чоловік. Яка старість ?!
Домовились !

Натхнення твоєму дядьку. Я в певний час дуже хотіла бути істориком.
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01.01.2022 21:36 Відповісти
Подивись відео:

https://www.youtube.com/watch?v=XqxbSG2Skkk
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01.01.2022 21:45 Відповісти
Чудненько. Теперь есть на что бездомному слуге купить телеканал.
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30.12.2021 20:08 Відповісти














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1476586431220957185 2 ч



В ответ
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

Гетьманцев з усмiшкой Чiкотiло робить,що йому наказали "слугам" НЕпотрiбен середнiй клас Вони його знищать А пересiчнi українці,пенси самi передохнуть вiд iх "переможних" реформ Цiни всi-"оскаженiли",бо ЗЕ запустив Картельний зговор! ДеФакто-геноцид! Знищення Неньки i українців
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30.12.2021 20:13 Відповісти
Дивно...Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко Джерело:
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30.12.2021 20:20 Відповісти
Так ото ж.

Більше того:

"У рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46.
Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи, повернулися до виконання своїх обов'язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили.
https://zaxid.net/usi_vidstoroneni_pislya_rishennya_rnbo_lvivski_mitniki_povernulisya_na_posadi_n1521275
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30.12.2021 20:52 Відповісти
Чим більше конрабандистів - тим більший дохід до бюджету
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30.12.2021 21:05 Відповісти
Бла-бла-бла, прямо как президент, везде сплошные победы.
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30.12.2021 21:49 Відповісти
Реакція контрабандистів на санкції додала в бюджет "сім'ї" Зеленського 71 млрд грн.
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30.12.2021 22:26 Відповісти
 
 