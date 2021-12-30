Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД
Полиция задержала мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове.
Об этом на брифинге 29 декабря, транслируемом телеканалом Дом, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Из последних провокаций - это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - сказал министр.
По его словам, сейчас продолжаются следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.
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Мужчина, ага. Шоп минье пуцын приснился.
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АННА"
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І тут Петя знову винен?
Разрыв дипломатических отношений не означает открытую войну.
август 2021 - Алжир - Марокко
январь 2019 - Венесуэла - США
июнь 2017 - Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ - Катар
январь 2016 - Саудовская Аравия - Иран
март 2014 - Венесуэла - Панама
Никто из них после разрыва дипломатических отношений не воевал.
Ложь №2:
Что ждала раша, и всё ли это, что можно было сделать, знать не может никто, кроме входящих в высокие кабинеты.
Но абсолютно точно - из внешнего можно было реально построить забор по всей границе, ввести визовый режим с рашкой, прекратить торговать с ней и из внутреннего - провести судебную реформу и убрать коррупцию, а не заниматься кумовством, усаживая своего генплокулола и винницкого коллегу по цеху в премьеры.
2) на счет торговли - та тот момент экспорт в рашу превышал импорт, это давало так нужные для армии баксы. А товары которые могут применятся в военном деле в рашу и не экспортировались.
Или ты думаешь - нужно надуться и развернуться как кисельной барышне. Отключать РФ нужно только от военки и стратегически важных ресурсов без которых ей будет тяжело. И / или в том случае если колективно все разорвут с ней отношения. Иначе мы себя лишаем ресурса и РФ только этого и ждет.
3) Насчет кумовства - а разве есть альтернативы? Можешь назвать хоть одну? Можешь назвать человека который лучше бысправился в такой ситуации и аргументировать текущими его достижениями и опытом? За гройсманна проголосовала рада - БПП, Воля народу, народныйфронт и еще ктото. Не то последний весь квн к власти привел. Хорошо что масляков не спикер.
У нього монобільшість.
При Пороху багато хто був за розрив дипвідносин з московією. Але на той момент Верховна Рада цього не підтримала.
15 листопада 2017 року стало відомо про те, що профільний комітет парламенту - з нацбезпеки та оборони - провалив поправку №595, котра стосувалася дипломатичних відносин.
Відтак на наступний день довгоочікуваного голосування з цього приводу не відбулося.
Однак не все втрачено. Згідно з регламентом Верховної Ради, автори поправок можуть наполягати на їх розгляді у сесійній залі, навіть якщо комітет подібні ініціативи не схвалив або відкинув.
Цим шляхом може піти й ініціатор поправки щодо дипвідносин - депутат від Блоку Порошенка Іван Вінник. Котрий, до речі, переконаний у тому, що триматися за дипломатичні стосунки з РФ - «злочин iз боку українського МЗС».
«Ці відносини і так уже фактично розірвані. Послів немає, в посольствах працюють дипломати не першого рангу. Нам необхідно зафіксувати цей розрив на законодавчому рівні»,- переконаний нардеп.
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І ось виникло питання: НАФУЯ мокшанське консульство у Львові?
Мокша , якого кольору вже лінія?
И.Стрелков
Депутат Госдумы, уроженка Донбасса, активист Русвесны Н.Поклонская.
Второе - вы же наверное не догадаетесь этого патриота в рашку экстрадировать? Хотя с вас слуги каломыйского станется, помню как таксистов и баптистов луганде наменяли..
Микола Лемик спершу розпочав коротку розмову із радянським агентом.
"Це тобі від Організації українських націоналістів - за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання!", - сказав Лемик, а тоді вправно витягнув із кишені пістолет «Ортґіс» і двома пострілами вбив Майлов - представника Сталіна в Речі Посполитій.
Микола Лемик дочекався появи польської поліції і здався без спротиву.
Если ***** решило напасть, оно другой предлог для войны придумает.
На кой черт его за мелкое хулиганство арестовали. За такое по кодексу положен административный штраф.
Напоминает, как при Януковиче, разрушившим гипсовый бюст Ленина в Запорожье, на территории местного представительства коммунистов, запорожские судьи пришили терроризм и посадили их на 15 лет в тюрьму, я уверен эти судьи, как и менты сшившие дело, по прежнему работают на прежнем месте, а если не работают, то получают усиленные пенсии от народа Украины. Вот кого нужно арестовывать и сажать.