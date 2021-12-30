Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД

Полиция задержала мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове.

Об этом на брифинге 29 декабря, транслируемом телеканалом Дом, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Из последних провокаций - это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - сказал министр.

По его словам, сейчас продолжаются следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.

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