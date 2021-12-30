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Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД

Мужчина, бросивший

Полиция задержала мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове.

Об этом на брифинге 29 декабря, транслируемом телеканалом Дом, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Из последних провокаций - это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - сказал министр.

По его словам, сейчас продолжаются следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.

Читайте также: МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины из-за брошенного в генконсульство России во Львове "коктейля Молотова"

Автор: 

консульство (469) Львов (4581)


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Топ комментарии
+27
кинул коктейль "Молотова" житель Горловки, приехавший с оккупированных территорий..
что б вы понимали..
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30.12.2021 21:44
+23
Бачив сьогодні фото нацгвардійця в повному обладунку, який стояв на варті біля мокшанського консульства у Львові.
І ось виникло питання: НАФУЯ мокшанське консульство у Львові?
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30.12.2021 21:49
+20
Російське консульство у Львові. На восьмому році війни. Петя, Зеля, - ви ідіоти?
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30.12.2021 21:45
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На палю тварину
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30.12.2021 21:42 Ответить
А може вас ?
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30.12.2021 22:16 Ответить
До речі, досі дивуюсь чому модери Цензора досі не забанили цього мокшанського свинопса.
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30.12.2021 22:23 Ответить
кинул коктейль "Молотова" житель Горловки, приехавший с оккупированных территорий..
что б вы понимали..
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30.12.2021 21:44 Ответить
насправді то був не коктейль молотова, а звичайна пляшка, щоб мокшани могли посидіти
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30.12.2021 21:53 Ответить
Никакой бутылки не было - она уволилась до пападания в этот свинарник.
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30.12.2021 21:58 Ответить
И шо?Номер карточки лучше скажи, куда денежку перечислить.
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30.12.2021 22:07 Ответить
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30.12.2021 22:42 Ответить
Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове, задержан, - МВД Источник:

Мужчина, ага. Шоп минье пуцын приснился.
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30.12.2021 22:54 Ответить
👍
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31.12.2021 00:05 Ответить
і при тому попав в будинок №95 по вул. ЛЕВИЦЬКОГО, в якому зареєстроване, УВАГА!

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АННА"

Адреса
Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95

Дата заснування
29.11.1996

Директор
https://opendatabot.ua/p/6CEL950 Корда Георгій Артурович

Стан
зареєстровано

Код ЄДРПОУ
23957019

Статутний капітал
0 грн.

Основний вид діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Власники

ЧЛЕНИ ОСББ ШІСТЬ ОСІБ
засновник
https://opendatabot.ua/p/6CEL950 Корда Георгій Артурович
бенефіціар
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31.12.2021 14:35 Ответить
Російське консульство у Львові. На восьмому році війни. Петя, Зеля, - ви ідіоти?
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30.12.2021 21:45 Ответить
Нет. Идиоты те кто думает что они за Украину
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30.12.2021 21:48 Ответить
А в інших містах?
І тут Петя знову винен?
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30.12.2021 21:50 Ответить
Почему Порошенко не разорвал дипломатические отношения с паРашей?
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30.12.2021 21:53 Ответить
потому что на тот момент не было никакого физического и дипломатичского ресурса к открытой войне... а ты готов сдохнуть в окопе? .. на тот момент раша этого и ждала.. все что можно было сделать в 14-15м было сделано .. на момент 19 года отрытое противостояние уже под вопросом .. если клован все не сольет во вневоенный способ или не разбазарит армию
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30.12.2021 22:07 Ответить
Ложь №1:
Разрыв дипломатических отношений не означает открытую войну.
август 2021 - Алжир - Марокко
январь 2019 - Венесуэла - США
июнь 2017 - Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ - Катар
январь 2016 - Саудовская Аравия - Иран
март 2014 - Венесуэла - Панама
Никто из них после разрыва дипломатических отношений не воевал.
Ложь №2:
Что ждала раша, и всё ли это, что можно было сделать, знать не может никто, кроме входящих в высокие кабинеты.
Но абсолютно точно - из внешнего можно было реально построить забор по всей границе, ввести визовый режим с рашкой, прекратить торговать с ней и из внутреннего - провести судебную реформу и убрать коррупцию, а не заниматься кумовством, усаживая своего генплокулола и винницкого коллегу по цеху в премьеры.
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31.12.2021 01:40 Ответить
Питання- а наведені у пункті 1 країни воювали до розриву дипвідносин?
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31.12.2021 08:01 Ответить
1) разрыв дипотношений для раши повод к войне. Именно они его ищут - повод чтобы влезть в Украину пока она была без армии. Именно они сразу по всем зомбоканалам скажут - разУкраина разорвала дипотношения-значит обьявила войну.
2) на счет торговли - та тот момент экспорт в рашу превышал импорт, это давало так нужные для армии баксы. А товары которые могут применятся в военном деле в рашу и не экспортировались.
Или ты думаешь - нужно надуться и развернуться как кисельной барышне. Отключать РФ нужно только от военки и стратегически важных ресурсов без которых ей будет тяжело. И / или в том случае если колективно все разорвут с ней отношения. Иначе мы себя лишаем ресурса и РФ только этого и ждет.
3) Насчет кумовства - а разве есть альтернативы? Можешь назвать хоть одну? Можешь назвать человека который лучше бысправился в такой ситуации и аргументировать текущими его достижениями и опытом? За гройсманна проголосовала рада - БПП, Воля народу, народныйфронт и еще ктото. Не то последний весь квн к власти привел. Хорошо что масляков не спикер.
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31.12.2021 11:41 Ответить
Зеленський зараз може спокій но зробити те, на що не спромігся Порошенко.
У нього монобільшість.
При Пороху багато хто був за розрив дипвідносин з московією. Але на той момент Верховна Рада цього не підтримала.
15 листопада 2017 року стало відомо про те, що профільний комітет парламенту - з нацбезпеки та оборони - провалив поправку №595, котра стосувалася дипломатичних відносин.

Відтак на наступний день довгоочікуваного голосування з цього приводу не відбулося.

Однак не все втрачено. Згідно з регламентом Верховної Ради, автори поправок можуть наполягати на їх розгляді у сесійній залі, навіть якщо комітет подібні ініціативи не схвалив або відкинув.

Цим шляхом може піти й ініціатор поправки щодо дипвідносин - депутат від Блоку Порошенка Іван Вінник. Котрий, до речі, переконаний у тому, що триматися за дипломатичні стосунки з РФ - «злочин iз боку українського МЗС».

«Ці відносини і так уже фактично розірвані. Послів немає, в посольствах працюють дипломати не першого рангу. Нам необхідно зафіксувати цей розрив на законодавчому рівні»,- переконаний нардеп.

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30.12.2021 22:13 Ответить
и не только консульство, а и прямой паровоз "Львов - Моква".
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31.12.2021 01:07 Ответить
Я вважаю - злочинці ті , що не закрили цю гидотну установу у Львові , не розірвали дипломатичні стосунки і не запровадили візовий режим з фашистською Московією.
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30.12.2021 21:45 Ответить
тебе,отрыжка путинская повторю-у нас парламентско-президенсткое устройство власти,и лишь парламент решает вопросы связанные с отношениями между странами.
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30.12.2021 22:02 Ответить
Наградить бутылкой шампанского и в непринужденной беседе назвать города Украины где еще есть посольства Мордора.
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30.12.2021 21:46 Ответить
Несколькими бутылками шампанского. По числу консульств..
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30.12.2021 21:50 Ответить
Львів не чіпати!!!! Файне місто, неньки України!!!

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30.12.2021 21:49 Ответить
Бачив сьогодні фото нацгвардійця в повному обладунку, який стояв на варті біля мокшанського консульства у Львові.
І ось виникло питання: НАФУЯ мокшанське консульство у Львові?
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30.12.2021 21:49 Ответить
Треба питать в Садового.
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30.12.2021 22:17 Ответить
Ви серйозно вважаєте, що діяльність консульств це рівень міського голови?
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31.12.2021 06:09 Ответить
Свинопес саме тому ти й вирішив наративи свинособак закинути на Цензор?

Мокша , якого кольору вже лінія?
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30.12.2021 22:37 Ответить
Это был мокша провокатор!
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30.12.2021 21:59 Ответить
ну так выдайте ему ещё ящик коктейля и призовые.
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30.12.2021 22:00 Ответить
Это шедеврально! Что именно житель Донбасса это сделал, БРАВО!!!!
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30.12.2021 22:00 Ответить
"Хотели построить витрину русского мира, а построили помойку русского мира. Там сидят "черти", убийцы, мародеры и алканы. Им теперь сто лет догонять не то, что Россию, а хотя бы Украину!"

И.Стрелков
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30.12.2021 22:01 Ответить
"Россия убила Донбасс. Ну не надо было тянуть Русский мир. Что его, аж до Марса тянуть нужно?"

Депутат Госдумы, уроженка Донбасса, активист Русвесны Н.Поклонская.
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30.12.2021 22:02 Ответить
Отпустить и извинится!
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30.12.2021 22:03 Ответить
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30.12.2021 22:03 Ответить
мне мой один хороший знакомый открыл глаза-нехилая часть жилищного фонда Бандерштата принадлежит руснявым потомкам чекистов....живёт себе такая тварь в маскве,и сдаёт квартиру потомку убиенного его дидом украинца...такая @уйня,малята
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30.12.2021 22:05 Ответить
Чтоб наградить?
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30.12.2021 22:07 Ответить
Посольство ,значить закрить,,а Путіна з днем народження поздоровить депутату,це нормально?!
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30.12.2021 22:08 Ответить
Первое - а действительно на фига нам рашистское консульство да ещё и во Львове??? Улицу то надеюсь в Шухевича или в Бандеру хоть переименовали?
Второе - вы же наверное не догадаетесь этого патриота в рашку экстрадировать? Хотя с вас слуги каломыйского станется, помню как таксистов и баптистов луганде наменяли..
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30.12.2021 22:08 Ответить
Затримано та представлено до державних нагород?
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30.12.2021 22:16 Ответить
Це злочин??? Мабуть у міністра такий же паспорт ерефії, як і у його заступника гондошвалі.
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30.12.2021 22:20 Ответить
Медаль йому дати!
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30.12.2021 22:37 Ответить
что бы наградить?
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30.12.2021 22:42 Ответить
21 жовтня 1933 року у Львові 18-річний студент Микола Лемик двома пострілами в голову та серце вбив співробітника консульства СРСР Олексія Майлова. Атентат (вбивство з політичних мотивів) Микола Лемик здійснив на знак протесту проти організованого радянською владою Голодомору в Українській СРР. Цей акт помсти в історії назвали "пострілом в обороні мільйонів".
Микола Лемик спершу розпочав коротку розмову із радянським агентом.
"Це тобі від Організації українських націоналістів - за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання!", - сказав Лемик, а тоді вправно витягнув із кишені пістолет «Ортґіс» і двома пострілами вбив Майлов - представника Сталіна в Речі Посполитій.
Микола Лемик дочекався появи польської поліції і здався без спротиву.
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30.12.2021 22:52 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ.
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31.12.2021 01:44 Ответить
Всі представництва ********** - посольства, організації, підприємства, фірми, релігійні організації та секти (зокрема РПЦ) - за винятком Консульського відділу в Києві мають бути видворені за межі України до повного відновлення кордонів України і виплати репарацій. Крапка. Кацапів в Україні потрібно гнати підсрачниками за порєбрік, ізолювати ********* і забути про це бидло на два-три покоління.
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31.12.2021 02:00 Ответить
москва палає, щастя більшого нема...
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31.12.2021 03:01 Ответить
***** не из-за забора нападет на Украину.
Если ***** решило напасть, оно другой предлог для войны придумает.
На кой черт его за мелкое хулиганство арестовали. За такое по кодексу положен административный штраф.
Напоминает, как при Януковиче, разрушившим гипсовый бюст Ленина в Запорожье, на территории местного представительства коммунистов, запорожские судьи пришили терроризм и посадили их на 15 лет в тюрьму, я уверен эти судьи, как и менты сшившие дело, по прежнему работают на прежнем месте, а если не работают, то получают усиленные пенсии от народа Украины. Вот кого нужно арестовывать и сажать.
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31.12.2021 06:00 Ответить
Правильно не " Коктейль Молотова", а "Коктейль ДЛЯ Молотова", і придумали це здається фіни.
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31.12.2021 08:44 Ответить
 
 