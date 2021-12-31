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армия (8300) Зеленский (12202) военнослужащие (5178) заработная плата (49)

Зеленский распорядился повысить зарплаты военным через год – в 2023-м

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский распорядился повысить зарплаты военным через год – в 2023-м

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

Читайте также: СНБО дал протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению их жильем, - Данилов

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Топ комментарии
+36
Новорічний стіл кожного виборця Зеленського:
- м'ясо по 20 грн. за рецептом Колі Котлети;
- вареники з бринзою і смаком оселедця за рецептом Васі Вірастюка;
- скумбрія по 8 грн за рецептом Зе Лєнки ополченки...
Список доповнюється (до Нового року ще є час).
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30.12.2021 22:19
+29
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30.12.2021 22:17
+24
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31.12.2021 01:58
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30.12.2021 22:17 Ответить
Новорічний стіл кожного виборця Зеленського:
- м'ясо по 20 грн. за рецептом Колі Котлети;
- вареники з бринзою і смаком оселедця за рецептом Васі Вірастюка;
- скумбрія по 8 грн за рецептом Зе Лєнки ополченки...
Список доповнюється (до Нового року ще є час).
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30.12.2021 22:19 Ответить
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31.12.2021 01:58 Ответить
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Я розумію, коли Тищенко ляпнув про ціну на м'ясо/гречку, це було незнання і ідіотизм. А який сенс розганяти бруд, коли людина мала на увазі реальну ціну, але обмовилась? Це тому, що нічим іншим дорікнути? Нема реальних речей так давай фігню піднімим на знамена?
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31.12.2021 12:59 Ответить
А як це так що всі ці "люди" так часто "обмовляються"? То скумбрія, то м'ясо, то вареники, то вагнерівців не було і багато іншого. То за кермом не той сидів. То російської загрози на кордонах нема. То може і війни нема, і на донбасі російських віськ нема. І взагалі - все у нас круто?
Зеде...ли!
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31.12.2021 14:03 Ответить
Ця зе отримала завдання не тільки зруйнувати Україну , а ще й при цьому знущатися над Українцями . "Військові отримають через рік - 2023!!!"- це вже не жарти , це пряма загроза обороноздатності і цинічне знущання над військовими ! А для мене особисто образа те , що зе рило з"явиться в святкову нічь на екранах Українців . Хоча сам ніколи не вмикаю теле анали , де ця зю може з"явитися .
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31.12.2021 18:17 Ответить
Вчергове "вирвали з контексту"? Навіть не смішно вже...
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31.12.2021 15:09 Ответить
Коля МітБолл...
Як МакКейн, тільки МітБолл...
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31.12.2021 14:00 Ответить
Я готовий віддати зе тисячу самому зе , тільки така умова - нехай купить на всю тисячу скумбрії і за раз з"їсть .
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31.12.2021 18:21 Ответить
І ще потрібен запоребриковий хій без солі. Щоб ото йолка вже напевно сподобалась.
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31.12.2021 17:44 Ответить
Давайте Ленку дружно спросим: за чей счет скумбрия по восемь ?
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31.12.2021 15:55 Ответить
У голові Лєнки зафіксувалася остання ціна скумбрії по якій купляла, правда про якій рік мова іде, то не важливо)
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31.12.2021 16:27 Ответить
і знову суди, суди, суди.......
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30.12.2021 22:22 Ответить
Їм погано платять. І це потрібно вдосконалити.
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30.12.2021 22:28 Ответить
Ленка. Хачю скумбрийю па 8 гривав. за кело... многа хачю
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30.12.2021 22:28 Ответить
Что такое, Ленка с утра скумбрии не дала, и Остапа на голодный желудок понесло?
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30.12.2021 22:30 Ответить
Моя зая. Диви який хороший.
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30.12.2021 22:30 Ответить
дажэ трохи луччии...
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30.12.2021 22:32 Ответить
тебе б треба просто вбити(((
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30.12.2021 22:31 Ответить
Спочатку затверджують бюджет , а потім наказ про грошове забезпечення , а чому не навпаки?!
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30.12.2021 22:42 Ответить
Так у них в бюджете газ для промышленности по 8000 грв., а он на январь по 50000, арифметика Пупкина...
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31.12.2021 13:19 Ответить
Шановні, так і сьогодні не набагато менше від 2-х мінімалок (станом на 01.01.2021) і то для початкового періоду служби і без вислуги. У інших десь на рівні двох мінімалок... А про офіцерський склад - то це вже точно пройдений етап... Понижувати будемо????
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30.12.2021 22:49 Ответить
Это да))) удосконалил, зеленый клоун..скоро бомж будет больше получать социальной помощи, чем военнослужащий
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30.12.2021 23:04 Ответить
А боевые-фронтовые не забыли учесть? А доплату за съём жилья офицеров с семьями? А страховку на случай гибели? Не злите армию и не злите народ.... Не вынуждайте экспроприировать у депутатов и чиновников подаренные мамами и бабушками элитные авто, дома, драгоценности и наличные миллионы....Вы дождётесь....
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30.12.2021 22:53 Ответить
10200 сейчас у рядового первого года службы...минималка 6500..с 1 декабря 21 ..и это в 2023 году удосконалят) а минималка в 2022 будет 6700..так себе удосконалення))
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30.12.2021 23:11 Ответить
Наступає рік скумбрії
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30.12.2021 23:40 Ответить
І вареників з бринзою.
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31.12.2021 17:45 Ответить
Госспади...Идиёты
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30.12.2021 23:41 Ответить
Зеленський і удосконалення.... А що, папа Беня "на удосконалення" повернув вкрадені ними з Привата 5.5 млрд дол..
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31.12.2021 00:45 Ответить
у 2019-му мінімальна зарпатня складала 4173 гривні, а ставка рядового стрілка 11355 гривень, тобто втричі більше за мінімалку…
Закаденцію бєніної макаки зарплата військових жодного разу не підвищувалась… і в наступному році блазень не збирається цього робити… а у 23-му зробить як дві мінімалки, якщо залишиться при посаді… такий от турботливий гівнакомандувач… верховний…
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31.12.2021 01:33 Ответить
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31.12.2021 05:02 Ответить
Херасе, какую ряху отъел на скумбрии
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31.12.2021 09:51 Ответить
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31.12.2021 16:32 Ответить
кабанчика треба р1зати у 2022р.
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31.12.2021 14:51 Ответить
Это он до, или после вскрытия?
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31.12.2021 16:04 Ответить
Це вже будка чи ще ніт? 🐷
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31.12.2021 17:46 Ответить
Дайте ему скумбрии
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31.12.2021 08:33 Ответить
Значит платить перестанут совсем.
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31.12.2021 08:51 Ответить
Є невиплати військовим на цей час....
ще й хамлять...не подобається-звільняйтесь
інших наберем...тиро...
дуже сумніваюсь що з своїх зелених рядів
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31.12.2021 09:56 Ответить
ЦЕ ось так? 6700Х2=13 400 грн. ? І це в 2023 році? Щедро.

Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2022 рр.

Період

Мінімальна зарплата (грн)

місячна

погодинна

З 01.10.2022 по 31.12.2022

6700

40,46
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31.12.2021 10:58 Ответить
служу с 2014 года без перерывов, в марте заканчивается контракт, хрен я больше когда переступлю порог КПП, разве что по мобилизации. Иди ты, Зеля, в очко со своими планами, військове товариство шлет тебя туда каждый день с утра до вечера, чтоб ты знал, за**па ты конская. Все толковые ребята уже давно разъехались по Польшам, Германиям и прочим Прибалтикам. Остальные ждут конца контракта, 2/3 военных его не продлевают. По телеку все говорят о 100%-й готовности, и Хомчак говорил. Как может быть 100%-я готовность при укомплектовании боевых подразделений на 45%, а штабов на 95, и что характерно, что те, что те качеством кадров в хорошую сторону не отличаются, боец в слове х*й 3 ошибки делает, а полковник на клавиатуре Энтер найти не может. Народ, который не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую
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31.12.2021 12:21 Ответить
100 проц.!
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31.12.2021 12:33 Ответить
А воювати теж через рік?
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31.12.2021 12:22 Ответить
Головне - судді і проКУРВори по 200 тис...
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31.12.2021 12:42 Ответить
ну так пусть сам и воюет весь 2022 год ! мурло ****** !
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31.12.2021 13:28 Ответить
******** мотивация на пороге "большой войны" и угрозы полномасштабного вторжения. ***** стратег, все бабки просрал на свой пиар "большой стройки"............... дегенерат лунатик
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31.12.2021 13:29 Ответить
деньги просрали проголосовавшие за голобородька
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31.12.2021 14:24 Ответить
Мл*яяя, я готов "голосовать" за "демократически пришедшую к власти хунту"....
Вот безмозглые твари, кормить армию "завтрами"....
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31.12.2021 13:57 Ответить
Він просто відверто плює в очі нашим військовим. Ідіот? Не думаю.
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31.12.2021 14:00 Ответить
чомусь впевнений, що більшість військовослужбовців, у яких у 2022 році закінчується контракт, відмовляться укладати новий і просто поповнять ряди тих, хто працює за кордоном, навіщо ризикувати життям та гаяти час десь в донецьких степах в ротаціях по 8-9 місяців...
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31.12.2021 14:10 Ответить
Сеня! Спасай от зеленых глистов
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31.12.2021 14:54 Ответить
Медикам уже распорядился .Спасибо огромное! Трубили по всем каналам. Теперь основной тезис нашего начальства: мы будем подыскивать резервы для возможного обещанного (хоть какого-нибудь) повышения вам зарплаты !
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31.12.2021 15:10 Ответить
Це вже повний дебілізм.
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31.12.2021 15:22 Ответить
А защищать жопу нашего верховного торчка они должны тоже со следующего года потому что все бабло ушло на Велике Крадивнитство ?
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31.12.2021 15:23 Ответить
зелена мерзота
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31.12.2021 15:28 Ответить
Покращення добралося до київстара. За свій тариф раніше платив 180 грн, з 1го числа - 250
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31.12.2021 15:53 Ответить
смс прилетела с "новогодней ЗЕленой поздравой" - теперь за интернет (до 100 Мбит/сек) вместо 100 грн. в меяц - 180 грн. в месяц ...
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31.12.2021 15:59 Ответить
Та хай тепер Україну захищають судді із зарплатами у 100-250 тис. грн., прокурори із зарплатами 50-80 тис. грн. менти із зарплатами 30-70 тис. грн. Всякого роду і сорту депутати. Хай відстоюють своє право на такі посади і такі зарплати в окопах. Хто вам буде гнити в околах за 10-15 тисяч. Ви розум маєте???
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31.12.2021 16:36 Ответить
У ментов зп 12к, не свисти.
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31.12.2021 17:37 Ответить
К тому же, 2023 год - это год накануне президентских выборов. Чем не пиар за госбюджет?
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31.12.2021 17:31 Ответить
Чтоб ты со своей скумбрией по 8 гривен и детьми, которых ты постоянно не видишь, жил на две минимальных зарплаты! Млять вы сделали это вместе, идиоты!
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31.12.2021 17:34 Ответить
НАМ ОБЕЩАНИЙ НЕ НАДО !!!
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31.12.2021 18:14 Ответить
Вован перепутал 1 января с 1 апреля )
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31.12.2021 18:16 Ответить
- Тебя я взяла бы с удовольствием, - откликнулась Королева. - Два пенса в неделю и варенье на завтра!
Алиса рассмеялась.
- Нет, я в горничные не пойду, - сказала она. - К тому же варенье я не люблю!
- Варенье отличное, - настаивала Королева.
- Спасибо, но сегодня мне, право, не хочется!
- Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если б очень захотела, - ответила Королева. - Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!
- Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня!
- Нет, никогда! Завтра никогда не бывает сегодня! (Льюис Кэрролл. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье)
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31.12.2021 18:41 Ответить
К выборам, ****...
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03.01.2022 04:18 Ответить
 
 