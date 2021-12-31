Зеленский распорядился повысить зарплаты военным через год – в 2023-м

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

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