Зеленский распорядился повысить зарплаты военным через год – в 2023-м
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.
Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.
Пожалуйста, подождите...
- м'ясо по 20 грн. за рецептом Колі Котлети;
- вареники з бринзою і смаком оселедця за рецептом Васі Вірастюка;
- скумбрія по 8 грн за рецептом Зе Лєнки ополченки...
Список доповнюється (до Нового року ще є час).
Зеде...ли!
Як МакКейн, тільки МітБолл...
Закаденцію бєніної макаки зарплата військових жодного разу не підвищувалась… і в наступному році блазень не збирається цього робити… а у 23-му зробить як дві мінімалки, якщо залишиться при посаді… такий от турботливий гівнакомандувач… верховний…
ще й хамлять...не подобається-звільняйтесь
інших наберем...тиро...
дуже сумніваюсь що з своїх зелених рядів
Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2022 рр.
Період
Мінімальна зарплата (грн)
місячна
погодинна
З 01.10.2022 по 31.12.2022
6700
40,46
Вот безмозглые твари, кормить армию "завтрами"....
Алиса рассмеялась.
- Нет, я в горничные не пойду, - сказала она. - К тому же варенье я не люблю!
- Варенье отличное, - настаивала Королева.
- Спасибо, но сегодня мне, право, не хочется!
- Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если б очень захотела, - ответила Королева. - Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!
- Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня!
- Нет, никогда! Завтра никогда не бывает сегодня! (Льюис Кэрролл. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье)