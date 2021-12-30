УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9461 відвідувач онлайн
Новини Оборона
8 486 79

Зеленський розпорядився підвищити зарплати військовим через рік - у 2023-му

Зеленський розпорядився підвищити зарплати військовим через рік - у 2023-му

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Також читайте: РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов

Автор: 

армія (3770) Зеленський Володимир (23729) оборона (4774) військовослужбовці (4725) зарплата (2238)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Новорічний стіл кожного виборця Зеленського:
- м'ясо по 20 грн. за рецептом Колі Котлети;
- вареники з бринзою і смаком оселедця за рецептом Васі Вірастюка;
- скумбрія по 8 грн за рецептом Зе Лєнки ополченки...
Список доповнюється (до Нового року ще є час).
показати весь коментар
30.12.2021 22:19
+29
показати весь коментар
30.12.2021 22:17
+24
показати весь коментар
31.12.2021 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.12.2021 22:17 Відповісти
Новорічний стіл кожного виборця Зеленського:
- м'ясо по 20 грн. за рецептом Колі Котлети;
- вареники з бринзою і смаком оселедця за рецептом Васі Вірастюка;
- скумбрія по 8 грн за рецептом Зе Лєнки ополченки...
Список доповнюється (до Нового року ще є час).
показати весь коментар
30.12.2021 22:19 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 01:58 Відповісти
Я розумію, коли Тищенко ляпнув про ціну на м'ясо/гречку, це було незнання і ідіотизм. А який сенс розганяти бруд, коли людина мала на увазі реальну ціну, але обмовилась? Це тому, що нічим іншим дорікнути? Нема реальних речей так давай фігню піднімим на знамена?
показати весь коментар
31.12.2021 12:59 Відповісти
А як це так що всі ці "люди" так часто "обмовляються"? То скумбрія, то м'ясо, то вареники, то вагнерівців не було і багато іншого. То за кермом не той сидів. То російської загрози на кордонах нема. То може і війни нема, і на донбасі російських віськ нема. І взагалі - все у нас круто?
Зеде...ли!
показати весь коментар
31.12.2021 14:03 Відповісти
Ця зе отримала завдання не тільки зруйнувати Україну , а ще й при цьому знущатися над Українцями . "Військові отримають через рік - 2023!!!"- це вже не жарти , це пряма загроза обороноздатності і цинічне знущання над військовими ! А для мене особисто образа те , що зе рило з"явиться в святкову нічь на екранах Українців . Хоча сам ніколи не вмикаю теле анали , де ця зю може з"явитися .
показати весь коментар
31.12.2021 18:17 Відповісти
Вчергове "вирвали з контексту"? Навіть не смішно вже...
показати весь коментар
31.12.2021 15:09 Відповісти
Коля МітБолл...
Як МакКейн, тільки МітБолл...
показати весь коментар
31.12.2021 14:00 Відповісти
Я готовий віддати зе тисячу самому зе , тільки така умова - нехай купить на всю тисячу скумбрії і за раз з"їсть .
показати весь коментар
31.12.2021 18:21 Відповісти
І ще потрібен запоребриковий хій без солі. Щоб ото йолка вже напевно сподобалась.
показати весь коментар
31.12.2021 17:44 Відповісти
Давайте Ленку дружно спросим: за чей счет скумбрия по восемь ?
показати весь коментар
31.12.2021 15:55 Відповісти
У голові Лєнки зафіксувалася остання ціна скумбрії по якій купляла, правда про якій рік мова іде, то не важливо)
показати весь коментар
31.12.2021 16:27 Відповісти
і знову суди, суди, суди.......
показати весь коментар
30.12.2021 22:22 Відповісти
Їм погано платять. І це потрібно вдосконалити.
показати весь коментар
30.12.2021 22:28 Відповісти
Ленка. Хачю скумбрийю па 8 гривав. за кело... многа хачю
показати весь коментар
30.12.2021 22:28 Відповісти
Что такое, Ленка с утра скумбрии не дала, и Остапа на голодный желудок понесло?
показати весь коментар
30.12.2021 22:30 Відповісти
Моя зая. Диви який хороший.
показати весь коментар
30.12.2021 22:30 Відповісти
дажэ трохи луччии...
показати весь коментар
30.12.2021 22:32 Відповісти
тебе б треба просто вбити(((
показати весь коментар
30.12.2021 22:31 Відповісти
Спочатку затверджують бюджет , а потім наказ про грошове забезпечення , а чому не навпаки?!
показати весь коментар
30.12.2021 22:42 Відповісти
Так у них в бюджете газ для промышленности по 8000 грв., а он на январь по 50000, арифметика Пупкина...
показати весь коментар
31.12.2021 13:19 Відповісти
Шановні, так і сьогодні не набагато менше від 2-х мінімалок (станом на 01.01.2021) і то для початкового періоду служби і без вислуги. У інших десь на рівні двох мінімалок... А про офіцерський склад - то це вже точно пройдений етап... Понижувати будемо????
показати весь коментар
30.12.2021 22:49 Відповісти
Это да))) удосконалил, зеленый клоун..скоро бомж будет больше получать социальной помощи, чем военнослужащий
показати весь коментар
30.12.2021 23:04 Відповісти
А боевые-фронтовые не забыли учесть? А доплату за съём жилья офицеров с семьями? А страховку на случай гибели? Не злите армию и не злите народ.... Не вынуждайте экспроприировать у депутатов и чиновников подаренные мамами и бабушками элитные авто, дома, драгоценности и наличные миллионы....Вы дождётесь....
показати весь коментар
30.12.2021 22:53 Відповісти
10200 сейчас у рядового первого года службы...минималка 6500..с 1 декабря 21 ..и это в 2023 году удосконалят) а минималка в 2022 будет 6700..так себе удосконалення))
показати весь коментар
30.12.2021 23:11 Відповісти
Наступає рік скумбрії
показати весь коментар
30.12.2021 23:40 Відповісти
І вареників з бринзою.
показати весь коментар
31.12.2021 17:45 Відповісти
Госспади...Идиёты
показати весь коментар
30.12.2021 23:41 Відповісти
Зеленський і удосконалення.... А що, папа Беня "на удосконалення" повернув вкрадені ними з Привата 5.5 млрд дол..
показати весь коментар
31.12.2021 00:45 Відповісти
у 2019-му мінімальна зарпатня складала 4173 гривні, а ставка рядового стрілка 11355 гривень, тобто втричі більше за мінімалку…
Закаденцію бєніної макаки зарплата військових жодного разу не підвищувалась… і в наступному році блазень не збирається цього робити… а у 23-му зробить як дві мінімалки, якщо залишиться при посаді… такий от турботливий гівнакомандувач… верховний…
показати весь коментар
31.12.2021 01:33 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 05:02 Відповісти
Херасе, какую ряху отъел на скумбрии
показати весь коментар
31.12.2021 09:51 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 16:32 Відповісти
кабанчика треба р1зати у 2022р.
показати весь коментар
31.12.2021 14:51 Відповісти
Это он до, или после вскрытия?
показати весь коментар
31.12.2021 16:04 Відповісти
Це вже будка чи ще ніт? 🐷
показати весь коментар
31.12.2021 17:46 Відповісти
Дайте ему скумбрии
показати весь коментар
31.12.2021 08:33 Відповісти
Значит платить перестанут совсем.
показати весь коментар
31.12.2021 08:51 Відповісти
Є невиплати військовим на цей час....
ще й хамлять...не подобається-звільняйтесь
інших наберем...тиро...
дуже сумніваюсь що з своїх зелених рядів
показати весь коментар
31.12.2021 09:56 Відповісти
ЦЕ ось так? 6700Х2=13 400 грн. ? І це в 2023 році? Щедро.

Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2022 рр.

Період

Мінімальна зарплата (грн)

місячна

погодинна

З 01.10.2022 по 31.12.2022

6700

40,46
показати весь коментар
31.12.2021 10:58 Відповісти
служу с 2014 года без перерывов, в марте заканчивается контракт, хрен я больше когда переступлю порог КПП, разве что по мобилизации. Иди ты, Зеля, в очко со своими планами, військове товариство шлет тебя туда каждый день с утра до вечера, чтоб ты знал, за**па ты конская. Все толковые ребята уже давно разъехались по Польшам, Германиям и прочим Прибалтикам. Остальные ждут конца контракта, 2/3 военных его не продлевают. По телеку все говорят о 100%-й готовности, и Хомчак говорил. Как может быть 100%-я готовность при укомплектовании боевых подразделений на 45%, а штабов на 95, и что характерно, что те, что те качеством кадров в хорошую сторону не отличаются, боец в слове х*й 3 ошибки делает, а полковник на клавиатуре Энтер найти не может. Народ, который не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую
показати весь коментар
31.12.2021 12:21 Відповісти
100 проц.!
показати весь коментар
31.12.2021 12:33 Відповісти
А воювати теж через рік?
показати весь коментар
31.12.2021 12:22 Відповісти
Головне - судді і проКУРВори по 200 тис...
показати весь коментар
31.12.2021 12:42 Відповісти
ну так пусть сам и воюет весь 2022 год ! мурло ****** !
показати весь коментар
31.12.2021 13:28 Відповісти
******** мотивация на пороге "большой войны" и угрозы полномасштабного вторжения. ***** стратег, все бабки просрал на свой пиар "большой стройки"............... дегенерат лунатик
показати весь коментар
31.12.2021 13:29 Відповісти
деньги просрали проголосовавшие за голобородька
показати весь коментар
31.12.2021 14:24 Відповісти
Мл*яяя, я готов "голосовать" за "демократически пришедшую к власти хунту"....
Вот безмозглые твари, кормить армию "завтрами"....
показати весь коментар
31.12.2021 13:57 Відповісти
Він просто відверто плює в очі нашим військовим. Ідіот? Не думаю.
показати весь коментар
31.12.2021 14:00 Відповісти
чомусь впевнений, що більшість військовослужбовців, у яких у 2022 році закінчується контракт, відмовляться укладати новий і просто поповнять ряди тих, хто працює за кордоном, навіщо ризикувати життям та гаяти час десь в донецьких степах в ротаціях по 8-9 місяців...
показати весь коментар
31.12.2021 14:10 Відповісти
Сеня! Спасай от зеленых глистов
показати весь коментар
31.12.2021 14:54 Відповісти
Медикам уже распорядился .Спасибо огромное! Трубили по всем каналам. Теперь основной тезис нашего начальства: мы будем подыскивать резервы для возможного обещанного (хоть какого-нибудь) повышения вам зарплаты !
показати весь коментар
31.12.2021 15:10 Відповісти
Це вже повний дебілізм.
показати весь коментар
31.12.2021 15:22 Відповісти
А защищать жопу нашего верховного торчка они должны тоже со следующего года потому что все бабло ушло на Велике Крадивнитство ?
показати весь коментар
31.12.2021 15:23 Відповісти
зелена мерзота
показати весь коментар
31.12.2021 15:28 Відповісти
Покращення добралося до київстара. За свій тариф раніше платив 180 грн, з 1го числа - 250
показати весь коментар
31.12.2021 15:53 Відповісти
смс прилетела с "новогодней ЗЕленой поздравой" - теперь за интернет (до 100 Мбит/сек) вместо 100 грн. в меяц - 180 грн. в месяц ...
показати весь коментар
31.12.2021 15:59 Відповісти
Та хай тепер Україну захищають судді із зарплатами у 100-250 тис. грн., прокурори із зарплатами 50-80 тис. грн. менти із зарплатами 30-70 тис. грн. Всякого роду і сорту депутати. Хай відстоюють своє право на такі посади і такі зарплати в окопах. Хто вам буде гнити в околах за 10-15 тисяч. Ви розум маєте???
показати весь коментар
31.12.2021 16:36 Відповісти
У ментов зп 12к, не свисти.
показати весь коментар
31.12.2021 17:37 Відповісти
К тому же, 2023 год - это год накануне президентских выборов. Чем не пиар за госбюджет?
показати весь коментар
31.12.2021 17:31 Відповісти
Чтоб ты со своей скумбрией по 8 гривен и детьми, которых ты постоянно не видишь, жил на две минимальных зарплаты! Млять вы сделали это вместе, идиоты!
показати весь коментар
31.12.2021 17:34 Відповісти
НАМ ОБЕЩАНИЙ НЕ НАДО !!!
показати весь коментар
31.12.2021 18:14 Відповісти
Вован перепутал 1 января с 1 апреля )
показати весь коментар
31.12.2021 18:16 Відповісти
- Тебя я взяла бы с удовольствием, - откликнулась Королева. - Два пенса в неделю и варенье на завтра!
Алиса рассмеялась.
- Нет, я в горничные не пойду, - сказала она. - К тому же варенье я не люблю!
- Варенье отличное, - настаивала Королева.
- Спасибо, но сегодня мне, право, не хочется!
- Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если б очень захотела, - ответила Королева. - Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!
- Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня!
- Нет, никогда! Завтра никогда не бывает сегодня! (Льюис Кэрролл. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье)
показати весь коментар
31.12.2021 18:41 Відповісти
К выборам, ****...
показати весь коментар
03.01.2022 04:18 Відповісти
 
 