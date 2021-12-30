Зеленський розпорядився підвищити зарплати військовим через рік - у 2023-му

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

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