Крымского политзаключенного Ивана Яцкина этапировали в Кемеровскую область России, - адвокат Полозов

Осужденного в Крыму по обвинению в "госизмене" украинца Ивана Яцкина этапировали в исправительную колонию №44 города Белово в Кемеровской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, на Яцкина сразу начали оказывать давление, поставив его на учет из-за "склонности к бегству" "только из-за того, что у него гражданство Украины".

Как уточняет Полозов, Яцкин "испытывает унизительное отношение, оскорбления и угрозы за принадлежность к украинской нации и наличие гражданства Украины".

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Иван Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Симферополе. 21 мая 2021 в т.н. "Верховном суде Крыма" объявили приговор по ст.275 УК РФ "государственная измена", приговорив крымчанина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

В начале ноября Ивана Яцкина этапировали из оккупированного Крыма для отбывания наказания по приговору оккупационного "Верховного суда Крыма" в Кемеровскую область.