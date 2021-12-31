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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Крымского политзаключенного Ивана Яцкина этапировали в Кемеровскую область России, - адвокат Полозов

Крымского политзаключенного Ивана Яцкина этапировали в Кемеровскую область России, - адвокат Полозов

Осужденного в Крыму по обвинению в "госизмене" украинца Ивана Яцкина этапировали в исправительную колонию №44 города Белово в Кемеровской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, на Яцкина сразу начали оказывать давление, поставив его на учет из-за "склонности к бегству" "только из-за того, что у него гражданство Украины".

Как уточняет Полозов, Яцкин "испытывает унизительное отношение, оскорбления и угрозы за принадлежность к украинской нации и наличие гражданства Украины".

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Иван Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Симферополе. 21 мая 2021 в т.н. "Верховном суде Крыма" объявили приговор по ст.275 УК РФ "государственная измена", приговорив крымчанина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

В начале ноября Ивана Яцкина этапировали из оккупированного Крыма для отбывания наказания по приговору оккупационного "Верховного суда Крыма" в Кемеровскую область.

Автор: 

Крым (26373) Яцкин (11)


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Бережи вас Господь, Іване
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30.12.2021 23:56 Ответить
Фрицы и некоторые *наши* политики называют ето мирным урегулированием и окончанием войны. Как можно подписать с козломордыми *мирный план* и разные *минские договоренности* не освободив нашу землю и наших людей от окупантов? Вы просто плюете в лицо миллионам украинцев оставшимся на окупированных территориях.
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31.12.2021 00:01 Ответить
Засудженого в Криму за звинуваченням у "держзраді" українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії Джерело:
Ото людині випали адські муки, бути в кацапській тюрязі...
Бережи його Бог і найскорішого повернення в Україну
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31.12.2021 00:44 Ответить
А наші правозахисникм Саакашвілі спасають...
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31.12.2021 07:03 Ответить
 
 