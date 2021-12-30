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Новини Репресії в окупованому Криму
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Кримського політв’язня Івана Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії, - адвокат Полозов

Кримського політв’язня Івана Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії, - адвокат Полозов

Засудженого в Криму за звинуваченням у "держзраді" українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на облік через "схильність до втечі" "лише через те, що він має громадянство України".

Як уточнює Полозов, Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

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Івана Яцкіна затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі. 21 травня 2021 року у т.зв. "Верховному суді Криму" оголосили вирок за ст.275 КК РФ "державна зрада", засудивши кримчанина до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, з обмеженням волі терміном один рік.

Також читайте: Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова

На початку листопада Івана Яцкіна етапували із окупованого Криму для відбування покарання за вироком окупаційного "Верховного суду Криму" у Кемеровську область.

Автор: 

Крим (14135) Яцкін (11)


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Бережи вас Господь, Іване
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30.12.2021 23:56 Відповісти
Фрицы и некоторые *наши* политики называют ето мирным урегулированием и окончанием войны. Как можно подписать с козломордыми *мирный план* и разные *минские договоренности* не освободив нашу землю и наших людей от окупантов? Вы просто плюете в лицо миллионам украинцев оставшимся на окупированных территориях.
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31.12.2021 00:01 Відповісти
Засудженого в Криму за звинуваченням у "держзраді" українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії Джерело:
Ото людині випали адські муки, бути в кацапській тюрязі...
Бережи його Бог і найскорішого повернення в Україну
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31.12.2021 00:44 Відповісти
А наші правозахисникм Саакашвілі спасають...
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31.12.2021 07:03 Відповісти
 
 