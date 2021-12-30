Кримського політв’язня Івана Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії, - адвокат Полозов

Засудженого в Криму за звинуваченням у "держзраді" українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на облік через "схильність до втечі" "лише через те, що він має громадянство України".

Як уточнює Полозов, Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

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Івана Яцкіна затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі. 21 травня 2021 року у т.зв. "Верховному суді Криму" оголосили вирок за ст.275 КК РФ "державна зрада", засудивши кримчанина до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, з обмеженням волі терміном один рік.

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На початку листопада Івана Яцкіна етапували із окупованого Криму для відбування покарання за вироком окупаційного "Верховного суду Криму" у Кемеровську область.