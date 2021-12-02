УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16275 відвідувачів онлайн
Новини Події Українські заручники в РФ
2 016 5
голодування (420) Денісова (874) Крим (12755) політв'язні (1334) Полозов (367) Яцкін (11)

Український політв'язень Іван Яцкін оголосив голодування

Новини Цензор.НЕТ Події

Український політв'язень Іван Яцкін оголосив голодування

Громадянин України, кримчанин Іван Яцкін, незаконно засуджений російською окупаційною владою до 11 років позбавлення волі, оголосив голодування.

Про це повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Український політв'язень Іван Яцкін все ще на етапі. З Краснодарського краю його перевезли до сумнозвісної тортурами ув'язнених Саратовської області. Конкретно до СІЗО-1 Саратова. На етапі щодо нього систематично здійснюють провокації. За те, що Іван Яцкін не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України з боку співробітників ФСВП, він зазнав утисків", - написав Полозов.

За інформацією адвоката, у Яцкіна відібрали всі ліки, також під час обшуку порвали єдину сумку для зберігання особистих речей. Крім того, українцю заборонили користуватися кіоском та купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.

Також читайте: Політв'язня Яцкіна етапують у Кемеровську область

"Повністю ігнорується його стан здоров'я та заяви про надання медичної допомоги. За останніми відомостями від нього (зв'язку практично немає), Іван Яцкін оголосив голодування. З урахуванням його стану здоров'я, це може бути дуже небезпечно. Але як він просив передати, іншого виходу він не бачить", - повідомив Полозов.

У свою чергу уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Яцкін страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, в результаті чого відбувається нагноєння.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянинові України Івану Яцкіну належні умови утримання відповідно до міжнародних стандартів", - написала Денісова у Facebook.

Івана Яцкіна затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі. 21 травня 2021 року у т.зв. "Верховному суді Криму" оголосили вирок за ст.275 КК РФ "державна зрада", засудивши кримчанина до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, з обмеженням волі терміном один рік.

Також читайте: Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова

На початку листопада Івана Яцкіна етапували із окупованого Криму для відбування покарання за вироком окупаційного "Верховного суду Криму" у Кемеровську область.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть у пеклі , кляті москалі і кати 😡
показати весь коментар
02.12.2021 00:25 Відповісти
Бережи вас Господь, Іване
показати весь коментар
02.12.2021 07:56 Відповісти
надька пуля тож сначала голодала, зато потом отъелась, кобыла, на путенских харчах
показати весь коментар
02.12.2021 08:15 Відповісти
Значить скоро морда буде як у Надюхи Савченко після "голодування" ))) В срало хероям!!
показати весь коментар
02.12.2021 08:17 Відповісти
Володя, то шо ты хачми порванный кацап, мы поняли.
показати весь коментар
02.12.2021 09:36 Відповісти
 
 