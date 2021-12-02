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Новости Происшествия Украинские заложники в РФ
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Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Гражданин Украины, крымчанин Иван Яцкин, незаконно приговоренный российскими оккупационными властями к 11 годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом сообщил в Фейсбуке его адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключенных Саратовскую область. Конкретно в СИЗО-1 Саратова. На этапе в отношении него систематически производят провокации. За то, что Иван Яцкин не позволил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников ФСИН, он был подвергнут притеснениям", - написал Полозов.

По информации адвоката, у Яцкина отобрали все лекарства, также при обыске порвали единственную сумку для хранения личных вещей. Кроме того, украинцу запретили пользоваться ларьком и покупать воду, а вода в камере не пригодна для потребления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенного Яцкина этапируют в Кемеровскую область

"Полностью игнорируется его состояние здоровья и заявления об оказании медпомощи. По последним сведениям от него (связи практически нет) Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья, это может быть очень опасно. Но как он просил передать, другого выхода он не видит", - сообщил Полозов.

В свою очередь уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Яцкин страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами", - написала Денисова в Facebook.

Иван Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Симферополе. 21 мая 2021 года в т.н. "Верховном суде Крыма" объявили приговор по ст.275 УК РФ "государственная измена", приговорив крымчанина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

Также читайте: Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь: у него образовались трофические язвы, - Денисова

В начале ноября Ивана Яцкина этапировали из оккупированного Крыма для отбывания наказания по приговору оккупационного "Верховного суда Крыма" в Кемеровскую область.

Автор: Наталя Джума
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Горіть у пеклі , кляті москалі і кати 😡
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02.12.2021 00:25 Ответить
Бережи вас Господь, Іване
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02.12.2021 07:56 Ответить
надька пуля тож сначала голодала, зато потом отъелась, кобыла, на путенских харчах
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02.12.2021 08:15 Ответить
Значить скоро морда буде як у Надюхи Савченко після "голодування" ))) В срало хероям!!
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02.12.2021 08:17 Ответить
Володя, то шо ты хачми порванный кацап, мы поняли.
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02.12.2021 09:36 Ответить
 
 